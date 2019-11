Focus sul prossimo avversario: il Catanzaro

Per la quindicesima giornata del Girone C della Serie C il Catania, domenica 17 novembre, sarà ospite del Catanzaro. Si giocherà allo stadio "Nicola Ceravolo" con calcio d’inizio alle 20.45.I giallorossi occupano la settima posizione con 21 punti, gli stessi di Viterbese e Teramo e uno in più dei rossazzurri che hanno ancora da recuperare la gara di Pagani.Tra le mura amiche hanno conquistato 5 successi e un pareggio, una la sconfitta: battuti Teramo (2-1), Sicula Leonzio (3-1), Rieti (2-0), Virtus Francavilla (3-1) e Avellino (3-1). Pari con il Rende (1-1), k.o. con il Potenza (0-2) lo scorso 20 ottobre.In trasferta è arrivato un solo successo, alla terza giornata in quel di Monopoli (0-1); pareggi con Bisceglie (1-1) e Cavese (2-2 nell’ultimo turno); sconfitte a Viterbo (2-1 dalla Viterbese), Caserta (2-1 con la Casertana), Reggio Calabria (1-0 nel derby con la Reggina) e a Bari (2-0).Sono 20 i gol realizzati, 17 quelli subiti. In casa le reti segnate sono 14, 7 quelle subite.I marcatori: Kanoute (5), Fischnaller (4), Bianchimano e Nicastro (3), Casoli, De Risio, Di Livio, Favalli, Giannone (1).In panchina siede l’ex tecnico del Messina Gianluca Grassadonia il quale, la stessa settimana (21 ottobre il giorno del cambio tecnico nei calabresi) dell’avvicendamento Lucarelli-Camplone, ha preso il posto dell’esonerato Gaetano Auteri.A difendere i pali delle aquile è Raffaele Di Gennaro, classe 1993, di scuola Inter e ancora di proprietà della società nerazzurra.Uno dei centrali di difesa è Luca Martinelli, trent’anni, proveniente dal Foggia, ha giocato anche con Chievo, Empoli e Messina. Esterno di sinistra è invece Alessandro Favalli, figlio del più conosciuto Giuseppe, ex terzino di Lazio, Inter e Milan. Per il ventisettenne di Cremona fin qui 6 presenze e una rete, all’Avellino.Il capitano della squadra è il centrocampista Mattia Maita, classe '94, alla sua quinta stagione in giallorosso. Ha giocato tutte le gare di campionato di questa stagione. Compagno di reparto è Giacomo Casoli, giocatore di grande esperienza che ha militato, tra le altre, con Fiorentina, Empoli e Matera. Attualmente vanta 13 presenze e 1 gol.Il capocannoniere dei calabresi è il senegalese Mamadou Kanoute, ex di Benevento e Juve Stabia, autore di 5 reti in 14 gare. Quattro centri li ha invece fatti Manuel Fischnaller, tre sono quelli di Andrea Bianchimano, ragazzo che ha giocato nelle giovanili del Milan e che è di proprietà del Perugia.A parte la sconfitta all’esordio con il Bari mister Grassadonia ha ottenuto una vittoria e due pari. Eccetto la gara con i biancorossi, in cui ha adoperato il modulo dell’ex tecnico Gaetano Auteri, il 3-4-3, il mister del Catanzaro ha adottato il 3-5-2 con il quale è ancora imbattuto. Diverse sono le soluzioni nei vari reparti.3-5-2Di Gennaro;Signorini (Figliomeni), Martinelli (Quaranta), Pinna (Riggio);Statella (Celiento), Maita (Risolo, Giannone), Tascone (Nicoletti, Di Livio), Casoli (De Risio), Favalli;Fischnaller (Nicastro, Bianchimano), Kanoute (Mangni);