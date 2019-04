Catania: che sorpresa uscirà dall’uovo? Elefante o leone…?

Sabato 20 aprile, nella maggior parte dei campionati professionistici, si giocherà il turno pre-pasquale. Il Girone C della Serie C mette di fronte, per la 36ª giornata, il Catania e la Sicula Leonzio. Si giocherà allo stadio "Angelo Massimino" alle 18.30. Arbitrerà Riccardo Annaloro della sezione di Collegno. Con lui ci saranno gli assistenti Robert Avalos ed Antonio Catamo. L’Elefante è terzo in classifica con 60 punti. Certo di non poter più raggiungere il primo posto, occupato dalla Juve Stabia a quota 71, e quasi certamente neanche il secondo (anche se ancora la matematica in questo caso non condanna), dove c’è il Trapani a quota 67, l’Elefante cerca di guardarsi dal Catanzaro, che ha due punti in meno e una gara ancora da recuperare, in casa contro la Viterbese; i leoni lentinesi sono tredicesimi con 42 punti, a due lunghezze dal decimo posto occupato dal Rende.Domenica scorsa, a Brindisi, contro la Virtus Francavilla, gli etnei hanno subito la nona sconfitta in campionato, la settima in trasferta e la terza per mister Novellino da quando siede sulla panchina rossazzurra. Tre sono i gol subiti in altrettante partite, due da Pisseri e uno da Bardini nella vittoria casalinga contro il Bisceglie. Undicesima gara di questo campionato senza gol per l’Elefante. In Puglia gli ospiti, dopo 90 minuti più di contenimento che altro, stavano riuscendo a conquistare un punticino, ma la rete di Sarao a tempo scaduto è stata una doccia fredda.Nella classifica delle gare casalinghe il Catania è al secondo posto con 40 punti. In testa c’è il Trapani con 46, terze le vespe con 38. Al "Massimino" sono 13 le vittorie (contro Vibonese, Trapani, Siracusa, Reggina, Virtus Francavilla, Monopoli, Cavese, Rende, Matera, Casertana, Paganese, Juve Stabia e Bisceglie), uno il pareggio (con il Potenza) e 2 i k.o. (con Catanzaro e Viterbese).I leoni hanno ottenuto 11 vittorie e 9 pari e subito 14 sconfitte in 34 gare. I gol fatti sono 32, quelli al passivo 38. In trasferta la squadra di Vincenzo Torrente, che fino alla 15ª giornata del girone di andata era guidata dall’ex centrale difensivo rossazzurro Paolo Bianco, ha battuto Paganese (1-0), Viterbese (2-1), Matera (4-0), Rende (2-0) e Reggina (1-0); ha pareggiato con Cavese, Bisceglie, Rieti e Siracusa a reti bianche, per 1-1 con la Casertana e 2-2 con il Potenza; k.o. con Trapani (3-0), Vibonese (1-0), Monopoli (2-1), Juve Stabia (4-0), Virtus Francavilla (1-0) e Catanzaro (3-0). Nel turno precedente i bianconeri hanno affrontato la capolista del Girone C. Sotto di due reti fino al 57’, gol per i padroni di casa di Ferrini (3 reti in campionato per il giovanissimo difensore) e Miracoli (miglior realizzatore dei siciliani, insieme a Santo D’Angelo, con 4 reti), le vespe in poco più di mezzora hanno ribaltato la gara vincendo per 3-2. Nell’ultima partita fuori casa, lo scorso 7 aprile, la Sicula ha vinto al "Granillo" contro la Reggina.Sicula Leonzio e Catania si sono affrontate il 16 dicembre in occasione della 17ª giornata, la terzultima del girone d’andata. Al "Sicula Trasporti Stadium" l’incontro si concluse a reti bianche. Fu l’esordio in panchina per il tecnico dei bianconeri Vincenzo Torrente, mentre in quella rossazzurra sedeva Andrea Sottil. I padroni di casa si resero maggiormente pericolosi, colpendo un palo dopo appena 3 minuti e impegnando seriamente Pisseri in un paio di occasioni. Sterile l’attacco etneo che rimaneva a secco per la quinta volta in questo campionato.Sabato l’Elefante sarà chiamato a difendere il terzo posto dall’insidia Catanzaro, che sarà certo dei tre punti in quanto il calendario propone la sfida con il Matera, squadra esclusa dal campionato e pertanto verrà assegnata la vittoria a tavolino per i ragazzi di Auteri. Gli uomini di Novellino dunque dovranno rispondere con un successo. Di fronte ci sarà il leone bianconero che punta ai play-off e alla quale brucia ancora la "puntura" inflittagli dalle vespe con la rimonta nella sfida del turno precedente.