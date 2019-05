Berretti Catania-Ternana, oggi tutti i '99 a disposizione di Russo

La forte Berretti rossazzurra oggi sarà di scena sul Campo 3 di Torre del Grifo per disputare la gara d’andata delle semifinali del torneo contro i pari età della Ternana. La gara, con fischio d'inizio alle 15.00, sarà diretta dal fischietto palermitano Mario Saia, coadiuvato dalla coppia di assistenti Francesco Cortese ed Emilio Micalizzi, anch'essi della sezione AIA del capoluogo siciliano. Sabato 1 giugno, invece, ritorno in casa rossoverde, sul “Cicioni” di Campitello.. Certo sorprende un po' tutti, ma non questa redazione che segue costantemente le vicende del settore giovanile rossazzurro, il percorso vincente delle fasi finali della squadra allenata da Orazio Russo. Dopo gli ottavi di finale, la Berretti del Catania è rimasta la sola siciliana in lotta per il titolo; unica presenza, inoltre, del Girone E, vinto dalla Reggina al termine della fase eliminatoria. Dopo la scorsa stagione, in cui la squadra venne eliminata ai quarti di finale dal Livorno, quella corrente è la terza semifinale in quattro edizioni dell’omonimo torneo, da quando la squadra maggiore partecipa al campionato di Serie C. Per la prima volta, rispetto le precedenti del 2015/16 e 2016/17, la kermesse si svolge in doppia gara, senza passare dalla Final Four; chi vince accede alla finalissima che si giocherà sabato 7 giugno, probabilmente in Toscana, contro il vincitore fra Novara e Virtus Entella.Dopo essere giunti al 4° posto del proprio girone, il Catania ha battuto (2-0 e 3-3) l’Arezzo negli ottavi e la Viterbese Castrense (3-1 e 2-1) nei quarti. Contro la Ternana la squadra è ulteriormente rinforzata dall'altro fuoriquota in organico: in prestito dalla squadra maggiore (148' in 6 gare) ecco anche Lorenzo Valeau, che bissa la presenza in occasione della gara casalinga contro l'Arezzo, aggiungendosi a Michael Liguori, ormai presenza fissa di tutte le gare della fase finale del torneo, e ovviamente al portiere Damiano Fabiani. In attacco si confida sul grande momento di Gianmarco Distefano, che, in continuità a una stagione fantastica, ha portato complessivamente a 21 reti il suo ricco bottino stagionale; mancherà ancora Emanuele Pecorino (17 gol in totale, tutti su azione), che dopo il ritorno contro la Viterbese dovrà scontare il secondo dei due turni comminatigli dal giudice sportivo.Rientreranno i centrali difensivi Puglisi e Berti, che rinforzeranno il reparto difensivo, cui vanno certamente riconosciuti i meriti, come ai centrocampisti, di questo importante percorso sin qui sviluppato. Con buona probabilità, ancora una volta marcheranno il cartellino i 2002 emergenti, ovvero Simone Pino e Giuseppe Giuffrida, che domenica rientreranno nei ranghi dell'Under 17, impegnata a Torre del Grifo nel tentativo di ribaltare il 3-0 subito a Castellammare di Stabia. Il tecnico Russo dovrebbe schierare la seguente probabile formazione: (4-3-3) Fabiani; Castiglia, Cucuzza (Berti), Puglisi, Valeau; Molinari (Mujkic), Lombardo, Palermo; Liguori, Distefano, Rossitto.. Portieri: Fabiani (1999), Coriolano (2003); difensori: Berti (2000), Calì (2001), Castiglia (2001), Cucuzza (2001), Escu (2001), Pino (2002), Puglisi (2001), Trovato (2001), Valeau (1999); centrocampisti: G. Giuffrida (2002), Lombardo (2000), Molinari (2001), Palermo (2000), Panebianco (2001), Ramella (2001), Strano (2001); attaccanti: Distefano (2000), Liguori (1999), Marchese (2000), Mujkic (2000), Rossitto (2001).. Primi nel girone D con 52 punti, gli umbri hanno eliminato il Siracusa negli ottavi e la Paganese, terza nello stesso girone, nei quarti. Nelle prime due fasi nazionali, i ragazzi della Ternana, allenati dal tecnico Marioni, hanno riacciuffato il pari in trasferta in entrambe le gare, e vinto con sicurezza in casa. Curiosità, fra le file dei rossoverdi, l'attaccante Gianmarco Nesta, che ha segnato il gol decisivo contro la Paganese, è il nipote del celebre Alessandro, campione del mondo nel 2006.. Le Semifinali si svolgeranno con la formula della eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Al termine del turno risulterà qualificata alla Finale la squadra che avrà ottenuto nei due incontri il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità si disputeranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Qualora nel corso dei due tempi supplementari le squadre avessero segnato lo stesso numero di reti, quelle segnate dalla squadra ospite avranno valore doppio. Qualora le squadre non avessero segnato alcuna rete, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.