Lodi 46: Spagnolo staccato, il podio è a sole due reti

Campionato nuovo, vecchie abitudini. Nell’abbuffata agostana di Avellino, alla quale hanno preso parte vecchi (Di Piazza e Bucolo), semi-nuovi (Mazzarani) e nuovi (Welbeck), ha trovato posto anche, senatore del gruppo e veterano del gol in rossazzurro. Già, il gol. Con il pallone scagliato alle spalle dell'ipnotizzato Abibi, impallinato da distanza siderale dal solito sinistro al veleno del numero 10 del Catania, il buon Ciccio haUn numero sacro ai tifosi catanesi, simbolo di orgoglio e di appartenenza soprattutto da quanto generato nell’estate del 1993, che ha permesso al fantasista di Frattamaggiore di staccare l’iconanella classifica dei bomber rossazzurri – rigorosamente post 1946 – e di avvicinare laformata dae da. In mezzo c’è adesso soltanto una rete di distanza: un altro calcio di punizione da pennellare in rete, un altro rigore da trasformare o, chissà, una rete su azione, evento raro ma non rarissimo.Nel frattempo, Ciccio, ha fatto tutto suo il, allungando il raggio del suo mirino da cecchino verso quel: la terza piazza del mitodista appena; la piazza d’onore, occupata dal ‘gabbiano’un gol in più; mentre la cima, sulla quale risiede il fresco quarantenne, con, non è poi così lontana. Quattordici reti, meno di quante realizzate nella scorsa stagione. La scalata continua…1) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione2) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione3) (Serie A 2010-11) Juventus-Catania 2-2: punizione4) (Serie A 2011-12) Novara-Catania 3-3: punizione5) (Serie A 2011-12) Catania-Inter 2-1: rigore6) (Serie A 2011-12) Catania-Palermo 2-0: punizione7) (Serie A 2011-12) Parma-Catania 3-3: rigore8) (Serie A 2011-12) Udinese-Catania 2-1: rigore9) (Serie A 2011-12) Catania-Genoa 4-0: rigore10) (Serie A 2011-12) Siena-Catania 0-1: rigore11) (Serie A 2011-12) Catania-Fiorentina 1-0: rigore12) (Serie A 2011-12) Roma-Catania 2-2: rigore13) (Serie A 2012-13) Catania-Genoa 3-2: punizione14) (Serie A 2012-13) Udinese-Catania 2-2: punizione15) (Serie A 2012-13) Catania-Lazio 4-0: rigore16) (Serie A 2012-13) Palermo-Catania 3-1: punizione17) (Coppa Italia 2012-13) Catania-Cittadella 3-1: punizione18) (Coppa Italia 2012-13) Parma-Catania 4-5 d.c.r.: rigore19) (Serie A 2012-13) Parma-Catania 1-2: punizione20) (Serie A 2012-13) Catania-Udinese 3-1: punizione21) (Serie A 2013-14) Catania-Bologna 2-0: rigore22) (Serie A 2013-14) Catania-Atalanta 2-1: movimento23) (Serie C 2017-18) Virtus Francavilla-Catania 0-3: rigore24) (Serie C 2017-18) Catania-Fidelis Andria 1-0: rigore25) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: punizione26) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: rigore27) (Serie C 2017-18) Lecce-Catania 1-1: rigore28) (Serie C 2017-18) Akragas-Catania 1-3: movimento29) (Serie C 2017-18) Catania-Trapani 1-2: rigore30) (Serie C 2017-18) Catania-Robur Siena 2-1: rigore31) (Coppa Italia 2018-19): Catania-Como 3-0: punizione32) (Coppa Italia 2018-19): Foggia-Catania 1-3: punizione33) (Serie C 2018-19): Catania-Vibonese 3-0: rigore34) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 3-1: rigore35) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 3-1: movimento36) (Serie C 2018-19): Catania-Virtus Francavilla 1-0: rigore37) (Serie C 2018-19): Catania-Cavese 5-0: rigore38) (Serie C 2018-19): Catania-Monopoli 2-0: punizione39) (Serie C 2018-19): Siracusa-Catania 2-1: punizione40) (Serie C 2018-19): Catania-Paganese 2-1: movimento41) (Serie C 2018-19): Catania-Juve Stabia 1-0: rigore42) (Serie C 2018-19): Catania-Sicula Leonzio 1-0: rigore43) (Serie C 2018-19): Catania-Rieti 1-1: rigore44) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 2-2: punizione45) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 2-2: rigore46) (Serie C 2019-20): Avellino-Catania 3-6: punizione46 totali24 su rigore18 su punizione4 in movimento20 in Serie A21 in Serie C - Play-off4 in Coppa Italia28 al "Massimino"18 in trasferta