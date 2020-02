Gianmarco Distefano subito in gol con la Primavera della Lazio

Inizia nel migliore dei modi l'avventura romana, sponda Lazio, per l'attaccante catanese che ha esordito nel campionato di Serie C con la maglia rossazzurra. Infatti, bastano appena 21' dall'ingresso in campo per Gianmarco Distefano per realizzare il suo primo gol in maglia biancoceleste nel campionato Primavera, e chiudere definitivamente la gara contro l'Empoli sul punteggio di 1-3. Subentrato al 19' della ripresa, schierato fra le due punte del 4-3-1-2, al 40' non si lascia pregare nel depositare la palla in rete.Chiusa proprio nell'ultimo giorno di mercato, come si evince dal comunicato pubblicato sul sito di Borsa Italiana , l'operazione del prestito fino al 30 giugno 2020 dell'attaccante catanese, ha fruttato 50.000 € alle casse del Catania; in caso di esercizio del diritto di opzione la Lazio verserebbe ulteriori 350.000 € in tre annualità, oltre un bonus variabile, vincolato al raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto.