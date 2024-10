Foggia-Catania: incasso devoluto alle famiglie delle vittime

Comunicato Calcio Foggia 1920

Il Calcio Foggia 1920 comunica che in occasione della gara Foggia-Catania, in programma domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15.00 allo stadio Pino Zaccheria verranno adottate le seguenti iniziative e prezzistiche per la vendita dei tagliandi:

– L’intero incasso dei tagliandi venduti, al netto dei costi, verrà devoluto alle famiglie coinvolte nel tragico incidente stradale occorso al rientro dalla gara Potenza – Foggia del 13 ottobre ultimo scorso.

– Non verrà concesso alcun tipo di accredito, a tal fine si ringrazia anticipatamente tutti coloro i quali aderiranno a tale iniziativa

– L’ingresso in campo delle squadre avverà con 3 minuti di ritardo, in memoria dei 3 ragazzi scomparsi, questo per simboleggiare un momento di raccoglimento dedicato ad ognuna delle vittime.

– Successivamente verrà svolto il minuto di silenzio e la squadra rossonera indosserà il lutto al braccio.

– Infine verranno deposti dei fiori sotto il settore Curva Nord Franco Mancini, luogo occupato come consuetudine dai giovani scomparsi.

Prezzi



INTERO

TRIBUNA CENTRALISSIMA

€ 20,00

TRIBUNA OVEST CENT. SUPERIORE

€ 20,00

TRIBUNA OVEST LAT. SUPERIORE

€ 20,00

TRIBUNA OVEST INF. CENTRALE

€ 10,00

TRIBUNA OVEST INF. LATERALE

€ 10,00

TRIBUNA EST

€ 5,00

A questi prezzi andrà aggiunto il prezzo di € 0.50 come tassa di transazione che non verrà incassata dal circuito Vivaticket ma imposta dal vigente sistema bancario.

A tal proposito si ringrazia Vivaticket per aver rinunciato ai diritti di prevendita e alle relative commissioni, partecvipando attivamente a tale iniziativa.



Inoltre si ringrazia la societa Catania FC per la rinuncia della propria quota parte dell’incasso prevista da regolamento.

Gli abbonati avranno diritto ad accedere regolarmente all’impianto sportivo.

Tuttavia chiunque vorrà dare un contributo alle famiglie colpite dal grave lutto, potrà effettuare la sua donazione attraverso il seguente conto dedicato:

– Intestato a:

CALCIO FOGGIA 1920 SRL

– Iban:

IT13A0103041540000001149267

-Bic:

PASCITM1B86

– Causale:

RACC. FONDI VIT. INCIDENTE 13 10 24

Modalità, date ed orari di vendita

Botteghino

Venerdì 16.30 – 19.30

Sabato 10.00 – 13.00 / 16.30 – 19.30

Domenica 10.00 – 12.00

Online e punti vendita:

dalle ore 12:00 di giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre 2024 attraverso il sito www.vivaticket.it o presso i seguenti punti vendita:

Bar Tabacchi Il Migliore, Viale Aldo Moro, 135 – Apricena

Tabaccheria Roosevelt di Marinaro Antonio, Viale Roosevelt, 18 – Cerignola

Tabaccheria del Corso, Corso Garibaldi, 2/4 – Cerignola

Tabaccheria Dell’Angolo, Via Falcone, 66 – Cerignola

Bar Cocò, Via Dell’Immacolata, 32 – Foggia

Bar Doc, Viale Kennedy snc c/o Mercato Rionale Coperto – Foggia

Bar Tabacchi Gocce di Caffè, Via Guido D’Orso, 31 – Foggia

Punto Snai, Corso Giannone, 180 – Foggia

Punto Snai, Via Grassi, 27 – Foggia

Golden Cafè, Via Fratelli Biondi, 33/35 – Foggia

Gran Caffè Cocozza, Corso Roma, 22 – Foggia

Gruppo Italiana Servizi Postali, Viale degli Artigiani, 44/Q – Foggia

Hailunder, Via Nannarone, 44-44/A – Foggia

Izi Play, Piazza Puglia snc – Foggia

Senza Confini Travel, Corso Pietro Giannone, 43 – Foggia

Service.com, Viale Ofanto, 357/358/361 – Foggia

Planetwin 365, Piazza Gaetano Pitta, 91 – Lucera

Rbc Network, Viale Raffaello snc – Lucera

Bar Impero, Piazza Guglielmo Marconi, 16 – Manfredonia

City Poste, Via Cavallotti, 21 – Monte Sant’Angelo

Centro Poste e Spedizioni, Corso Umberto I, 47 – Orta Nova

Tabaccheria Giacomiello, Corso Aldo Moro, 20 – Orta Nova

Doppio Click, Via Lucera, 67 – Pietramontecorvino

Elisontravel, Corso Regina Margherita, 9 – San Giovanni Rotondo

Tabaccheria Edicola Fulgaro, Via Roma, 83/85 – San Nicandro Garganico

Bar Tabacchi Bernardo delle Vergini, Via XX settembre, 3/7/9 – San Severo

Bar Tabacchi Caffetteria del Corso, Viale 2 giugno, 250 – San Severo

Tabaccheria Magaldi dal 1959, Corso Vittorio Emanuele III, 7 – Stornarella

Tabaccheria Angelicchio, Via Gioco delle Palle, 3 – Vico del Gargano

Snai Caffè, Corso Lorenzo Fazzini, 17/19 – Vieste

