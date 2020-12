Viterbese-Catania 1-2: la vittoria arriva al 94'!

♥️💙 VITERBESE-CATANIA: FORMAZIONI UFFICIALI Pubblicato da Calciocatania.com su Domenica 13 dicembre 2020

VITERBESE-CATANIA 1-2Marcatori: Bezziccheri al 53', Pecorino al 78', Sarao su rig. al 94'VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Markic, Mbende, Urso (dal 46' Falbo); Salandria, Bensaja, Palermo (dall'86' Besea); Bezziccheri (dal 74' Ferrani), Rossi (dal 74' Cappelluzzo), Simonelli (dall'89' Galardi). A disp.: Borsellini, Maraolo, De Santis, Bianchi, Falbo, Ferrani, Galardi, Besea, De Falco, E. Menghi, Sibilia, Calì, Cappelluzzo, Rossi. All: TaurinoCATANIA (3-5-2): Confente; Noce, Silvestri, Zanchi; Albertini (dal 68' Calapai), Izco (dal 59' Sarao), Maldonado, Rosaia, Pinto (dal 59' Biondi); Pecorino, Piccolo. A disp.: Martinez, Claiton, Panebianco, Calapai, Dall'Oglio, Biondi, Manneh, Gatto, Piovanello, Sarao, Vrikkis. All: RaffaeleARBITRO: Federico Longo di PaolaASSISTENTI: Pietro Lattanzi di Milano e da Luca Valletta di NapoliIV UFFICIALE: Gabriele Scatena di Avezzano.AMMONITI: Simonelli al 40', Maldonado al 43', Markic al 77', Rosaia all'85', Mbende al 91'ESPULSI:RECUPERO: 1' pt; 3' st;SQUALIFICATI: Tonucci (2), WelbeckDIFFIDATI: -INDISPONIBILI: Tounkara; Santurro, Pellegrini, Emmausso, Reginaldo e VicenteNella gara valida per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C edizione 2020-21 il Catania rende visita alla Viterbese. I rossazzurri, reduci dal pareggio interno con la Cavese, che ha portato a 5 la serie utile degli etnei (tre vittorie e due pareggi), cercano il primo storico successo allo stadio "Rocchi" di Viterbo, teatro in passato di 5 K.O. e 2 pari. Dall'altra parte della barricata, la Viterbese di mister Roberto Taurino, quart'ultima della classe, proveniente dal pari di Palermo e, soprattutto, dalla vittoria di Potenza. Calcio d'inizio alle ore 15.00.Direzione di gara affidata al signor Federico Longo di Paola. Il fischietto calabrese sarà assistito da Pietro Lattanzi di Milano e da Luca Valletta di Napoli; quarto ufficiale il signor Gabriele Scatena di Avezzano. Per Longo si tratta del terzo incrocio con il Catania. I due precedenti, entrambi risalenti, alla scorsa stagione hanno registrato un pareggio (Catania-Bisceglie 1-1) e un successo degli etnei, conseguito a Castellammare di Stabia contro la Cavese.Viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Paolo Rossi, campione del mondo con la nazionale azzurra ai mondiali dell’'82, scomparso lo scorso 9 dicembre.Il Catania indossa il tradizionale completo rossazzurro, padroni di casa in maglia bianca.Il capitano dei rossazzurri oggi è Mariano Izco, per il quale si tratta della presenza numero 246 con la maglia dell’Elefante.Prima conclusione in porta per gli uomini di Raffaele: tiro debole di Piccolo che finisce tra le braccia di Daga.Al 6’ i laziali guadagnano il primo corner del match: colpo di testa di Baschirotto, ma il pallone arriva tra le mani di Confente.Due minuti dopo Albertini calcia in porta, para Daga.Al 12’ ci riprova Piccolo, il suo tiro è centrale ed è bloccato ancora una volta dal portiere gialloblu.Cinque minuti più tardi Rosaia tenta di sorprendere Daga con un colpo di testa, ma la sfera finisce alta sopra la traversa.Al 18’ tiro-cross dell’ex Salandria, ma Confente non si fa sorprendere e fa suo il pallone.Al 20’ occasione ghiotta per gli ospiti: cross dalla sinistra di Pinto, colpo di testa di Albertini che fa da sponda a Izco, che manda fuori a pochi passi dalla linea di porta.Tiro debole di Pecorino dalla distanza al 25’, Daga para senza problemi.Al 27’ Pinto lancia Pecorino che finisce giù in area laziale, ma l’intervento del difensore gialloblu è regolare.Al 40' Simonelli colpisce Noce, quasi al limite dell'area ospite, e viene ammonito dal direttore di gara.Tre minuti dopo fallo di Maldonado a centrocampo e cartellino giallo anche per lui.Un minuto di recupero.Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione di gioco: squadre al riposo a reti inviolate. La Viterbese effettua subito un cambio: Falbo rileva Urso.Al 52' i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con un tiro di Alessandro Rossi, che sfiora il palo alla destra di Confente: la palla esce fuori di un nulla.Al 55' Maldonado ci prova dalla distanza, la sua conclusione termina alta di poco.Raffaele prova a correre ai ripari con un doppio cambio: Sarao per Izco e Bindi per Pinto.Al minuto 68 in campo pure Calapai che sostituisce Albertini.Al 70' i Tusci sfiorano il raddoppio con Baschirotto, il suo tiro insidioso è deviato in angolo.Doppio cambio per i leoni: Cappelluzzo e Ferrani prendono il posto di Rossi e Bezziccheri.Ammonito Markic al minuto numero 77.All'88' Biondi crossa dalla corsia di sinistra, Sarao schiaccia di testa ma il pallone è centrale e viene bloccato senza patemi da Daga.Per i padroni di casa Galardi rileva Simonelli.Il sig. Longo concede 3 minuti di recupero.Al 92’ Pecorino colpisce di testa in tuffo, Daga fa suo il pallone.Il Catania espugna il "Rocchi" per la prima volta nella sua storia.