Viterbese-Catania 2-0: Ottavo k.o. in campionato

VITERBESE-CATANIA 2-0Marcatori: Molinaro all'82', Bensaja all'87'VITERBESE (3-5-2): Pini; Baschirotto, Markic, Bianchi (dal 61' Urso); Errico, De Giorgi, Bensaja, Bezziccheri (dal 46' Molinaro), Besea (dal 46' Sibilia); Tounkara (dal 76' Culina), Bunino (dal 61' Simonelli). A disp.: Maraolo, Vitali, Zanoli, Sibilia, De Santis, Ricci, Antezza, Culina, Urso, Molinari, Simonelli. All: CalabroCATANIA (3-5-2): Furlan; Biagianti, Mbende, Marchese; Calapai (dall'84' Manneh), Biondi (dal 46' Salandria), Vicente (dal 75' Rizzo), Mazzarani, Pinto (dall'84' Di Molfetta); Barisic, Sarno (dal 59' Curcio). A disp.: Martinez, Pino, Rizzo, Manneh, Vicente, Salandria, Di Molfetta, Di Stefano. All: LucarelliARBITRO: Francesco Meraviglia della sezione di PistoiaASSISTENTI: Francesca Di Monte di Chieti e Francesco Ciancaglini di VastoAMMONITI: Biondi al 5', Besea al 13', Curcio al 65'ESPULSI: Calapai (non dal campo) all'84'RECUPERO: 0 pt; 3 st.INDISPONIBILI: Curiale, Noce, Saporetti e Welbeck.SQUALIFICATI:Esposito e SilvestriDIFFIDATI: Di Molfetta, Rizzo, Biagianti e MazzaraniOspiti in completo bianco da trasferta, padroni di casa in tenuta nera.Per gli ospiti ci prova Besea con un tiro dalla distanza che finisce altissimo.Primo ammonito della gara Kevin Biondi al quinto minuto di gioco, per un fallo commesso a centrocampo.Le due squadre sono schierate a specchio, con il modulo 3-5-2. Negli etnei inedita coppia d’attacco formata da Barisic e Sarno; Tounkara terminale offensivo dei laziali.Al 12’, dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra, Bensaja conclude verso lo specchio della porta con un colpo di testa, Furlan, in volo, respinge.Un minuto dopo fallo di Besea su Calapai e primo cartellino giallo anche in casa Viterbese.Al 21’ conclusione di Errico dal limite dell’area, vertice sinistro, pallone facile preda di Furlan.Due minuti più tardi occasione per il Catania: palla in area di rigore sui piedi di Giovanni Pinto che calcia con il piede sinistro, ma il pallone finisce fuori, alla sinistra di Pini.Al 25' Mbende salva in spaccatta su Bunino.Conclusione dalla distanza di Barisic al minuto 29, il pallone 'sporcato' da Markic finisce tra le braccia di Pini.Sforbiciata di Besea al 32’, con la palla che va fuori di poco alla destra dell’estremo difensore rossazzurro.Al 39’ mister Calabro chiama il pubblico alle sue spalle alla partecipazione. Gli spettatori rispondono incitando i gialloblù. Nel frattempo la gara non regala particolari emozioni.Nell’ultima azione del primo tempo, il direttore di gara non concede recupero, Vicente prova un tiro dalla distanza che si rivela pericoloso, anche se la sfera termina sul fondo.I primi 45 minuti terminano a reti bianche, con poche azioni da una parte e dall’altra. Gara molto equilibrata.Sono tre i cambi effettuati prima del fischio d’inizio della ripresa. Per la Viterbese, Sibilia e Molinaro rilevano Bezziccheri e Besea; nel Catania esordisce il nuovo acquisto Salandria, gli cede il posto Biondi.Al 52’ tiro di Barisic dall’interno dell’area di rigore laziale, Pini respinge. Buona occasione per gli ospiti. L’azione nasce da un cross di Calapai dalla destra, il pallone arriva sui piedi di Pinto, il quale serve l’attaccante sloveno. Poco dopo ci prova Calapai da fuori area, la palla finisce alta sopra la traversa.Minuto 59: punizione di Sarno dalla mediana, né Mbende, né Marchese arrivano in tempo per spingere la palla verso lo specchio della porta. Lucarelli sostituisce Sarno con Curcio.Al 61’ Calabro manda in campo Simonelli e Urso, per Bunino e Bianchi.Tre minuti più tardi Marchese calcia male dall'interno dell'area di rigore, il suo sinistro termina sul fondo.Al 65' Curcio stende De Giorgi e si becca il giallo.Al 70’ conclusione di contro-balzo e di potenza, dalla lunetta dell’area di rigore etnea, da parte di Sibilia, il pallone esce fuori di poco, rischio per il Catania.Terzo cambio tra le fila del Catania: Rizzo rileva Vicente; nei gialloblù viene sostituito Tounkara, per infortunio, al suo posto entra Culina.Lucarelli vuole una reazione e inserisce Manneh e Di Molfetta, per Calapai e Pinto.Calapai viene espulso fuori dal campo.Al 93’ tiro fuori misura di Marchese dal limite dell’area.Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara sancisce la fine delle ostilità. La formazione rossazzurra subisce due gol nel finale di gara incassando l’ottava sconfitta in campionato.