Vibonese-Catania (0-0): 11' Mengoni para un rigore a Russini

VIBONESE (4-3-2-1): Mengoni; Ciotti, Vergara, Risaliti (dall'8 st Polidori), Mahrous; Cattaneo, Basso; Grillo, Spina (dal 36' st Ngom), Senesi (dall'8' st Bellini); La Ragione (dal 17' st Persano). A disp.: Marson, Falla, Fomov, Polidori, Mauceri, Alvaro, Bellini, Tumbarello, Persano, Leone, Ngom. All: D'Agostino



CATANIA (4-3-3): Borriello; Calapai, Giosa, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Provenzano; Ceccarelli (dal 16' st Piccolo), Russini (dal 16'st Reginaldo), Russotto. A disp.: Truppo, Zanchi, Frisenna, Bianco, Reginaldo, Russo. All: Baldini



ARBITRO: Arena di Torre del Greco



ASSISTENTI: Festa di Avellino e Fine di Battipaglia



IV UFFICIALE: Luongo di Battipaglia



AMMONITI: Cattaeno, Rosaia.



RECUPERO: p.t. 2'



Ad oltre tre mesi dalla sconfitta col Foggia, che decretò la fine della stagione 2021-22, il Catania - reduce da una estate assai travagliata per motivi legati alla società - riassapora il prato verde e l'aria di un impegno ufficiale. Al "Luigi Razza" di Vibo Valentia, nel primo turno della Coppa Italia di C, i rossazzurri di mister Francesco Baldini, in formazione largamente rimaneggiata, affrontano i padroni di casa in un match "secco" che mette in palio la qualificazione al secondo turno con la "testa di serie" Catanzaro.



Nella formazione di partenza spiccano 5 debutti, in primis quello del portiere Borriello (classe 2005) prodotto del vivaio rossazzurro; in difesa l'argentino Monteagudo; in mediana il palermitano Provenzano; in avanti Russini e Ceccarelli. Catania in campo con le nuove casacche firmate Nike, in completa tenuta bianca; Vibonese con la tradizione casacca a strisce verticali rosse e blu, pantaloncini e calzettoni blu. Presenti nella tribuna centrale dell'impianto calabrese una ventina di tifosi catanesi.



Al terzo primo pericolo creato dal Catania. Dagli sviluppi di un corner, conclusione a botta sicura di Giosa rimpallata da un difensore calabrese. Al sesto, sempre su calcio da fermo, calcio di punizione dai trenta metri di Maldonado che si perde un paio di metri alla sinistra del portiere di casa. In queste prime fase di gara, Catania assai aggressivo con un pressing alto sui portatori di palla calabresi. Al 12’ Catania vicinissimo al vantaggio: cross pennellato di Russotto con Ceccarelli che non riesce ad arrivare per un soffio sul pallone a pochi passi dalla porta calabra. Due minuti più tardi pronta risposta della Vibonese: palo pieno, a Borriello battuto, colpito da La Ragione su punizione e successivo tap-in mancato da Basso per il possibile vantaggio rossoblu. Al 22’ primo intervento degno di nota della gara per Borriello: presa sicura su colpo di testa ravvicinato di La Ragione. Al 25' bella discesa di Grillo sull'out destro della Vibonese, pericolosissima palla in mezzo allontanata dalla chiusura di Monteagudo. Minuto 35, Catania vicinissimo al vantaggio: assist al bacio di Russotto per Provenzano che da solo davanti alla porta calcia su Mengoni in uscita. Al 40' conclusione dalla distanza di Maldonado che trova ancora presente il portiere di casa. Decretati due minuti di recupero. Squadre negli spogliatoi sul risultato di parità. Buon Catania nella prima parte di gara, in evidenza Russini in avanti; positiva anche la prova di Monteagudo in difesa.



Squadre in campo con gli stessi effettivi che hanno concluso la prima parte di gara. Pronti via subito Catania vicino alla rete: cross radente di Pinto, tiro di Russini da buona posizione che non inquadra la porta calciando sopra la traversa della Vibonese.

Al 4’ clamorosa traversa colpita dal Catania con una punizione pennellata di Ceccarelli che s’infrange sul legno trasversale della porta calabrese. Un minuto più tardi ancora Catania vicino alla rete con un tocco ravvicinato di Provenzano parato da Mengoni. Al 7’ primo giallo della gara: ammonizione rimediata da Cattaneo per un fallo a centrocampo su Ceccarelli. Al minuto 8 doppio cambio nella Vibonese: Polidori per Risaliti, Bellini per Senesi. Al decimo calcio di rigore conquistato da Ceccarelli. Dal dischetto Russini si lascia ipnotizzare da Mengoni che si stende sulla sua sinistra e devia il pallone. Trenta secondi più tardi ancora Mengoni dice di no a Russini chiudendo la propria porta.Al 16’ doppio cambio nel Catania: dentro Reginaldo per Russini, Piccolo per Ceccarelli. Risponde la Vibonese, al 17’, con mister D’Agostino che inserisce Persano per La Ragione. Al 20' bella azione in velocità del Catania con Russotto, Piccolo e Calapai, con quest'ultimo che calcia sull'esterno della rete. Al 25' intervento decisivo di Vergara che chiude lo specchio della porta a Russotto. Al 31' ancora Catania in avanti: bella azione di Provenzano, palla per Russotto, passaggio di prima per Piccolo, conclusione di prima intenzione del numero 14 respinta in scivolata da Polidori. Due minuti più tardi sussulto della Vibonese con una conclusione velleitaria di Spina. A dieci dalla fine primo giallo rimediato da un calciatore catanese: provvedimento disciplinare per Rosaia, autore di un fallo tattico a centrocampo. Un minuto dopo cambio per la Vibonese: fuori Spina, dentro Ngom.