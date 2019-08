Venezia-Catania: i convocati delle due squadre

Secondo appuntamento ufficiale della stagione per il Catania. Domani, domenica 11 Agosto, alle ore 19.00, i rossazzurri di mister Andrea Camplone scenderanno in campo al "Pier Luigi Penzo" di Venezia per la gara valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia maggiore. La vincente della partita (secca, così come lo è stato il turno precedente con il Fanfulla) affronterà il Parma, nel match in programma al "Tardini" il prossimo 18 Agosto.In casa lagunare mister Alessio Dionisi, al debutto ufficiale sulla panchina arancioneroverde, sarà privo di diverso elementi, su tutti l'ex portiere del Palermo Pomini e Giuseppe Caccavallo, passato in rossazzurro dal gennaio al giugno 2018, reduce da una brillantissima stagione a Carrara conclusa con 15 reti. Di seguito l'elenco dei convocati:Portieri: 1 Bertinato Bruno, 12 Lezzerini LucaDifensori: 2 Fiordaliso Alessandro, 3 Casale Nicoló, 13 Modolo Marco, 14 Felicioli Gianfilippo, 21 Cremonesi Michele32 Ceccaroni Pietro, 33 Lakicevic Ivan, 34 De Marino Mario, 36 Soldati EdoardoCentrocampisti: 4 Zuculini Franco, 5 Vacca Antonio Junior, 11 St Clair Harvey, 16 Fiordilino Antonio Luca, 19 Gavioli Lorenzo, 23 Maleh Youssef, 25 Strechie RobertoAttaccanti: 7 Senesi Yuri, 10 Aramu Mattia, 24 Bocalon Riccardo, 28 Capello Alessandro, 35 Pimenta Alexandre.Prima chiamata stagionale in vista di una gara ufficiale per Furlan, Pinto, Dall'Oglio, Mazzarani, Welbeck, Catania e Di Molfetta, prima convocazione in occasione di un match professionistico per il portiere dell'Under 17 Salvatore Della Valle, classe 2003. Tra i rossazzurri, già in Veneto da stasera, confermato anche Kevin Biondi, autore di un ottimo esordio con il Fanfulla. Non convocati gli ultimi arrivi Mbendé e Saporetti, oltre a Noce, Biagianti, Rizzo, Angiulli, Barisic, Liguori e Rossetti. Recuperato Sarno che aveva saltato l'amichevole di ieri. Di seguito l'elenco completo degli atleti a disposizione:Portieri: Della Valle, Furlan.Difensori: Biondi, Calapai, Esposito, Marchese, Pinto, Silvestri.Centrocampisti: Bucolo, Dall'Oglio, Llama, Lodi, Mazzarani, Welbeck.Attaccanti: Brodic, Catania, Curiale, Di Molfetta, Di Piazza, Sarno.Direzione di gara affidata al signor Piero Giacomelli della sezione A.I.A. Il fischietto giuliano sarà coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto (sezione di Rovigo) e Giovanni Baccini (sezione di Conegliano). Quarto ufficiale il sig. Daniele Perenzoni (sezione di Rovereto).