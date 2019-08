Venezia-Catania (2-1): Aramu riporta in vantaggio i lagunari

Secondo appuntamento ufficiale della stagione per il Catania. Domani, domenica 11 Agosto, alle ore 19.00, i rossazzurri di mister Andrea Camplone scenderanno in campo al "Pier Luigi Penzo" di Venezia per la gara valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia maggiore. La vincente della partita (secca, così come lo è stato il turno precedente con il Fanfulla) affronterà il Parma, nel match in programma al "Tardini" il prossimo 18 Agosto.In casa lagunare mister Alessio Dionisi, al debutto ufficiale sulla panchina arancioneroverde, sarà privo di diverso elementi, su tutti l'ex portiere del Palermo Pomini e Giuseppe Caccavallo, passato in rossazzurro dal gennaio al giugno 2018, reduce da una brillantissima stagione a Carrara conclusa con 15 reti.Nel Catania prima chiamata stagionale in vista di una gara ufficiale per Furlan, Pinto, Dall'Oglio, Mazzarani, Welbeck, Catania e Di Molfetta, prima convocazione in occasione di un match professionistico per il portiere dell'Under 17 Salvatore Della Valle, classe 2003. Tra i rossazzurri, già in Veneto da stasera, confermato anche Kevin Biondi, autore di un ottimo esordio con il Fanfulla. Non convocati gli ultimi arrivi Mbendé e Saporetti, oltre a Noce, Biagianti, Rizzo, Angiulli, Barisic, Liguori e Rossetti. Recuperato Sarno che aveva saltato l'amichevole di venerdì.VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerni; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Maleh, Vacca (32' pt Fiordilino), Zuculini; Aramu; Bocalon, Capello. A disp.: Bertinato, Lakicevic, Soldati, De Marino, Ceccaroni, Casale, Fiordilino, Gavioli, Strechie, St. Clair, Senesi, Pimenta. All: DionisiCATANIA (4-3-3): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Dall'Oglio (9' st Mazzarani), Lodi, Llama; Sarno, Curiale, Di Molfetta. A disp.: Della Valle, Biondi, Marchese, Bucolo, Welbeck, Mazzarani, Catania, Di Piazza, Brodic. All: CamploneARBITRO: Piero Giacomelli di TriesteASSISTENTI: Galetto di Rovigo e Baccini di ConeglianoIV° UOMO: Perenzoni di RoveretoRETI: Zuculini al 3' pt, Silvestri al 42' pt; Aramu al 12' stAMMONITI: Dall'Oglio, MalehESPULSI:RECUPERO: 3' pt;Nel Venezia mister Alessio Dionisi, all'esordio sulla panchina arancioneroverde, deve fare a meno di Pomini e dell'ex rossazzurro Caccavallo. In campo, nel 4-3-1-2 di partenza, anche Antonio Vacca, centrocampista accostato al Catania in sede di calciomercato. Nel 4-3-3 iniziale scelto da mister Andrea Camplone spazio a quattro esordienti, uno per reparto: Furlan in porta; Pinto sull'esterno sinistro della difesa; Dall'Oglio in mediana; Di Molfetta in avanti.Catania subito pericoloso, dopo appena 2 minuti, proprio con l'ex piacentino imbeccato da Dall'Oglio. Il numero 9 rossazzurro, involatosi verso la porta lagunare, è anticipato dalla pronta uscita coi piedi di Lezzerini.. A cavallo del quarto d'ora di gioca doppia conclusione del Venezia con Zuculini prima e Maleh poi: entrambi i tiri non inquadrano la porta etnea. Al 17' velenoso tiro-cross di Calapai respinto dal portiere veneto. Risposta veneziana con Bocalon, al 19', che trova la pronta risposta di Furlan. Al 25' primo cartellino giallo del match sventolato a Dall'Oglio, colpevole di un fallo tattico. Al 29' Venezia vicino al 2 a 0 con Capello: l'attaccante veneto è però bloccato da Furlan. Al minuto 32 primo cambio della gara: nel Venezia fuori Vacca, dentro Fiordilino. Al 36' Catania vicinissimo al pareggio con Sarno: azione corale dei rossazzurri, assist di Lodi per l'attaccante di Secondigliano, parata a mano aperta di Lezzerini in calcio d'angolo. Al 41' Catania ancora vicino al gol: sinistro violento di Pinto deviato ancora in angolo dal portiere arancioneroverde.. Per il difensore rossazzurro si tratta del terzo gol in maglia etnea, il secondo in Coppa Italia dopo quello segnato all'Hellas Verona nella scorsa stagione. Un minuto più tardi secondo giallo della gara, a rimediarlo il veneto Maleh. Decretati tre minuti di recupero. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1 a 1.Squadre in campo per la seconda parte della gara con gli stessi effettivi che hanno concluso la prima frazione di gioco. Primo squillo del secondo tempo targato Venezia, con Bocalon che ci prova senza fortuna dopo appena 3 minuti. Due minuti più tardi Venezia ancora in avanti con Aramu: la conclusione dell'ex Trapani è deviata in corner da Furlan. All'8' ci prova il Catania con Curiale: la conclusione dell'italo-tedesco non ha fortuna. Al 9' primo cambio nel Catania: fuori Dall'Oglio, dentro Mazzarani.