VIDEO: l'intervento odierno di Nino Pulvirenti a 'Pianeta Catania'

L’intervento integrale di Nino Pulvirenti, patron del Catania, nel corso della puntata di oggi della trasmissione radiofonica “Pianeta Catania”, in merito all’articolo pubblicato sull’edizione odierna del quotidiano “La Sicilia” nel quale è stato paventato un possibile concordato o fallimento della società "Meridi".“Abbiamo una strada ben diversa dal concordato e dal fallimento - ha puntualizzato Nino Pulvirenti ai microfoni di Max Licari e Piero Italia -. Bastava fare una semplice telefonata, una semplice verifica, e avremmo spiegato meglio la situazione, anche perché negli ultimi giorni era già uscita qualche notizia al riguardo. L’autore dell’articolo dovrà assumersi le proprie responsabilità. Abbiamo raggiunto un accordo con una grande catena a livello nazionale per proseguire l’attività e salvaguardare il tutto nel suo insieme. È un raccordo raggiunto, non di chiacchiere. All’orizzonte non c’è alcun concordato o fallimento. Questo è lo stato dei fatti. Specificheremo il tutto con un comunicato stampa, perché quanto uscito quest’oggi è fuorviante. È un discorso che non riguarda il Catania, si tratta di due cose diverse. Chiaramente, a livello di gruppo, è un'operazione che potrebbe influire positivamente in tutte le attività”.Di seguito la nota emessa dalla società Meridi: