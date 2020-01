VIDEO - Le 50 reti in rossazzurro di Ciccio Lodi

Con il passaggio alla Triestina si è conclusa la lunga ed articolata esperienza rossazzurra di Francesco Lodi. Cinquanta gol e 206 presenze con la maglia del Catania. Secondo miglior marcatore post-46 dietro solo a Giuseppe Mascara. Grazie Ciccio, grazie per le emozioni che ci hai dato in questi anni.TUTTE LE RETI DI CICCIO LODI IN ROSSAZZURRO1) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione2) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione3) (Serie A 2010-11) Juventus-Catania 2-2: punizione4) (Serie A 2011-12) Novara-Catania 3-3: punizione5) (Serie A 2011-12) Catania-Inter 2-1: rigore6) (Serie A 2011-12) Catania-Palermo 2-0: punizione7) (Serie A 2011-12) Parma-Catania 3-3: rigore8) (Serie A 2011-12) Udinese-Catania 2-1: rigore9) (Serie A 2011-12) Catania-Genoa 4-0: rigore10) (Serie A 2011-12) Siena-Catania 0-1: rigore11) (Serie A 2011-12) Catania-Fiorentina 1-0: rigore12) (Serie A 2011-12) Roma-Catania 2-2: rigore13) (Serie A 2012-13) Catania-Genoa 3-2: punizione14) (Serie A 2012-13) Udinese-Catania 2-2: punizione15) (Serie A 2012-13) Catania-Lazio 4-0: rigore16) (Serie A 2012-13) Palermo-Catania 3-1: punizione17) (Coppa Italia 2012-13) Catania-Cittadella 3-1: punizione18) (Coppa Italia 2012-13) Parma-Catania 4-5 d.c.r.: rigore19) (Serie A 2012-13) Parma-Catania 1-2: punizione20) (Serie A 2012-13) Catania-Udinese 3-1: punizione21) (Serie A 2013-14) Catania-Bologna 2-0: rigore22) (Serie A 2013-14) Catania-Atalanta 2-1: movimento23) (Serie C 2017-18) Virtus Francavilla-Catania 0-3: rigore24) (Serie C 2017-18) Catania-Fidelis Andria 1-0: rigore25) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: punizione26) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: rigore27) (Serie C 2017-18) Lecce-Catania 1-1: rigore28) (Serie C 2017-18) Akragas-Catania 1-3: movimento29) (Serie C 2017-18) Catania-Trapani 1-2: rigore30) (Serie C 2017-18/Play-off) Catania-Robur Siena 2-1: rigore31) (Coppa Italia 2018-19): Catania-Como 3-0: punizione32) (Coppa Italia 2018-19): Foggia-Catania 1-3: punizione33) (Serie C 2018-19): Catania-Vibonese 3-0: rigore34) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 3-1: rigore35) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 3-1: movimento36) (Serie C 2018-19): Catania-Virtus Francavilla 1-0: rigore37) (Serie C 2018-19): Catania-Cavese 5-0: rigore38) (Serie C 2018-19): Catania-Monopoli 2-0: punizione39) (Serie C 2018-19): Siracusa-Catania 2-1: punizione40) (Serie C 2018-19): Catania-Paganese 2-1: movimento41) (Serie C 2018-19): Catania-Juve Stabia 1-0: rigore42) (Serie C 2018-19): Catania-Sicula Leonzio 1-0: rigore43) (Serie C 2018-19): Catania-Rieti 1-1: rigore44) (Serie C- 2018-19/Play-off): Catania-Trapani 2-2: punizione45) (Serie C 2018-19/Play-off): Catania-Trapani 2-2: rigore46) (Serie C 2019-20): Avellino-Catania 3-6: punizione47) (Serie C 2019-20): Catania-Virtus Francavilla 2-1: rigore48) (Serie C 2019-20): Catania-Viterbese 1-0: rigore49) (Serie C 2019-20): Catania-Cavese 4-0: punizione50) (Serie C 2019-20): Catania-Cavese 4-0: punizioneReti in dettaglio50 totali26 su rigore20 su punizione4 in movimento20 in Serie A23 in Serie C3 nei Play-off di Serie C4 in Coppa Italia30 al "Massimino"20 in trasferta