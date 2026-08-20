Ufficiale l’arrivo di Di Marco, una mezzala offensiva per il Catania

Il Catania aggiunge un’altra soluzione al centrocampo di Emilio Longo. Il club rossazzurro ha ufficializzato l’arrivo di Tommaso Di Marco, acquisito dal Torino a titolo temporaneo con diritto di opzione.

Nato ad Alba il 30 luglio 2003 e cresciuto nel settore giovanile granata fino alla Primavera, Di Marco arriva a Catania a 23 anni con un percorso professionistico già piuttosto articolato: due stagioni alla Virtus Francavilla, l’esordio in Serie B con la Juve Stabia, il passaggio alla Feralpisalò e, infine, l’ultima annata con il Ravenna.

Ma per comprendere il senso dell’operazione bisogna andare oltre la carta d’identità e il curriculum. Di Marco non sembra essere semplicemente un altro centrocampista da aggiungere alle rotazioni: per caratteristiche e utilizzo precedente, può offrire a Longo una soluzione specifica nel ruolo di mezzala.

Il profilo: più mezzala che mediano

È probabilmente il primo elemento da chiarire.

Di Marco non va interpretato principalmente come alternativa al vertice basso del centrocampo. Quando il Ravenna ne annunciò l’acquisto nell’agosto 2025, lo presentò espressamente come una “mezzala offensiva”, sottolineandone dinamismo, capacità d’inserimento e propensione alla rifinitura.

Anche il contesto tattico dell’ultima esperienza è indicativo. Nel Ravenna allenato da Marco Marchionni, schierato abitualmente con il 3-5-2, Di Marco ha trovato spazio da interno di centrocampo.

Le cronache della prima parte della stagione ravennate ne hanno inoltre evidenziato accelerazioni, cambi di direzione, conduzione e capacità di arrivare alla conclusione.

Sono elementi che delineano un centrocampista portato ad accompagnare l’azione e ad occupare zone avanzate del campo. Definirlo un giocatore esclusivamente offensivo sarebbe eccessivo; considerarlo un mediano puramente posizionale sarebbe però altrettanto fuorviante.

Dal Torino alla Serie C

La formazione calcistica di Di Marco si completa nel Torino, dove arriva fino alla Primavera 1.

Nella stagione 2021/22 disputa 28 partite e 1.761 minuti nel campionato Primavera, realizzando due reti. Terminato il percorso giovanile, il Torino sceglie per lui la strada dei prestiti.

La prima vera esperienza professionistica arriva alla Virtus Francavilla.

Ed è proprio in Puglia che Di Marco costruisce una parte importante del proprio bagaglio. I dati Opta registrano 26 presenze e 1.302 minuti nel campionato 2022/23 e altre 35 presenze, con 2.771 minuti, nella stagione successiva.

Complessivamente sono quindi 61 presenze di campionato e oltre 4.000 minuti nelle prime due stagioni da professionista.

La Feralpisalò, utilizzando un perimetro statistico più ampio rispetto al solo campionato, indicò invece 62 presenze complessive e un gol durante l’esperienza alla Virtus Francavilla.

Al di là della differenza nei criteri di conteggio, emerge un dato sostanziale: Di Marco arriva a Catania avendo già conosciuto in maniera significativa la Serie C, compreso il girone meridionale.

L’esordio in B con la Juve Stabia

Nell’estate 2024 arriva anche l’opportunità di misurarsi con la Serie B.

Di Marco passa alla Juve Stabia, ma lo spazio è limitato: quattro presenze per complessivi 58 minuti in campionato, oltre a una presenza in Coppa Italia.

È quindi corretto parlare di un calciatore che ha esordito in Serie B, ma non ancora di un centrocampista con un’esperienza consolidata nella categoria.

Nel febbraio 2025 torna in Serie C trasferendosi alla Feralpisalò, ancora in prestito dal Torino.

Ed è qui che comincia a crescere anche la sua produzione offensiva.

Cinque gol tra Feralpisalò e Ravenna

Con la Feralpisalò Di Marco colleziona otto presenze e 462 minuti di campionato, realizzando due reti.

Il campione è troppo ridotto per trarre conclusioni definitive, ma rappresenta comunque un passaggio interessante nella sua evoluzione: dopo una produzione realizzativa molto contenuta nelle stagioni precedenti, il centrocampista comincia ad incidere maggiormente negli ultimi metri.

La tendenza prosegue al Ravenna. Secondo il comunicato ufficiale del Catania, nella stagione 2025/26 Di Marco ha disputato 24 partite, realizzando 3 gol e 2 assist.

Più significativo è il dato relativo alle reti: tra Feralpisalò e Ravenna sono cinque i gol segnati nelle ultime due esperienze in Serie C.

Non sono numeri da centrocampista realizzatore, ma descrivono una crescita della presenza offensiva che appare coerente con le caratteristiche di inserimento attribuitegli dal Ravenna.

L’aspetto da verificare: la continuità

C’è però anche un dato che suggerisce prudenza. Di Marco non arriva da una stagione vissuta da titolare indiscutibile: 23 presenze nel campionato 2025/26 con il Ravenna per 1.175 minuti complessivi, poco più di 51 minuti per presenza. Otto apparizioni sono arrivate entrando dalla panchina.

La distinzione tra numero di presenze e minutaggio effettivo è importante. A 23 anni Di Marco possiede ormai una discreta esperienza professionistica, ma uno dei passaggi che il Catania gli chiederà presumibilmente di compiere riguarda proprio la capacità di trasformare le proprie qualità in una presenza più continua all’interno di una squadra con ambizioni importanti.

Non è un limite definitivo. È, più correttamente, uno degli elementi che il campo dovrà verificare.

Come può utilizzarlo Longo

La struttura vista nel primo impegno ufficiale del Catania offre una chiave di lettura particolarmente interessante.

A Parma, in Coppa Italia, Emilio Longo ha utilizzato il 4-3-3, schierando Quaini al centro e Corbari e Jiménez nelle posizioni di interni.

È proprio in una delle due caselle ai lati del vertice basso che Di Marco sembra trovare la propria collocazione più naturale.

Da mezzala può partecipare allo sviluppo dell’azione senza dover sostenere da solo la responsabilità della prima costruzione e, soprattutto, può accompagnare il possesso oltre la linea della palla.

La sua propensione all’inserimento può diventare utile quando gli esterni offensivi occupano l’ampiezza o attirano il diretto avversario, aprendo lo spazio per l’attacco della mezzala.

C’è poi una seconda soluzione: il 3-5-2. È un sistema che Di Marco conosce dall’esperienza di Ravenna e nel quale potrebbe nuovamente essere utilizzato da interno.

Più prudente, invece, considerarlo un vero trequartista. Le caratteristiche documentate di rifinitura e inserimento suggeriscono che possa occupare zone avanzate durante lo sviluppo dell’azione, ma le fonti disponibili non consentono di definirlo stabilmente un numero dieci.

La concorrenza nel Catania

L’arrivo di Di Marco aumenta la competizione al centro del campo. Il confronto funzionale non è tanto con Quaini, utilizzato da Longo al centro del reparto, quanto con gli uomini destinati ad occupare le due posizioni interne.

Corbari rappresenta quindi uno dei concorrenti più immediati per zona di campo.

Di Marco, almeno sulla base delle caratteristiche documentate nell’ultima esperienza, porta però una specifica inclinazione verso l’inserimento e l’accompagnamento offensivo. Questo non stabilisce una gerarchia tra i due, ma offre all’allenatore interpretazioni differenti della stessa posizione.

Interessante anche la relazione con Jiménez. La disponibilità di un altro interno potrebbe consentire a Longo, quando necessario, di utilizzare Jiménez più vicino agli attaccanti senza impoverire numericamente il centrocampo.

Anche questa rimane un’ipotesi tattica e non una gerarchia già definita.

Cosa cambia nel Catania

Il punto centrale dell’operazione è probabilmente questo. Di Marco non modifica necessariamente le gerarchie dal giorno del suo arrivo, ma aumenta la varietà delle soluzioni disponibili nel centrocampo a tre.

Porta un interno di 23 anni già abituato alla Serie C, con caratteristiche di dinamismo e inserimento documentate e con una produzione realizzativa cresciuta nelle ultime due esperienze.

Può competere direttamente per una posizione da mezzala, può essere complementare a un centrocampista maggiormente orientato alla costruzione e potrebbe permettere a Longo di modificare l’altezza e le funzioni dei propri interni senza cambiare necessariamente sistema.

La formula scelta dal Catania è altrettanto significativa: prestito dal Torino con diritto di opzione.

La società potrà quindi valutarne per un’intera stagione l’adattamento tecnico e la crescita prima di decidere se investire sulla sua acquisizione definitiva.



La lettura dell’operazione

Di Marco non arriva a Catania con lo status del titolare annunciato e sarebbe prematuro attribuirglielo. Arriva però con qualcosa di diverso rispetto a una semplice scommessa su un giovane: ha già disputato oltre sessanta partite nelle prime due stagioni alla Virtus Francavilla, ha assaggiato la Serie B e nelle ultime due esperienze in C ha cominciato ad aumentare il proprio contributo realizzativo.

A 23 anni si trova dunque in una fase intermedia particolarmente interessante: non è più un calciatore da formare partendo da zero, ma deve ancora dimostrare quale possa essere il proprio livello massimo.

Per il Catania la scommessa sembra essere esattamente questa.

Prendere un centrocampista che conosce la categoria, inserirlo in una rosa competitiva e verificare se il suo dinamismo, la capacità di attaccare gli spazi e una crescente presenza negli ultimi metri possano trasformarlo da elemento di rotazione in una soluzione realmente importante per Longo.