UFFICIALE: Vincenzo Sarno è del Catania

Terzo movimento in entrata messo a segno dalla dirigenza rossazzurra nel corso di questa sessione di calciomercato. Dal Padova ecco, attaccante esterno napoletano classe 1988, fra i pilastri del Foggia di De Zerbi prima e Stroppa poi, che due anni fa conquistò la promozione in Serie B (impresa replicata in Veneto la scorsa stagione), svincolatosi dalla società biancorossa. Di seguito il comunicato emesso dal sodalizio etneo:"Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Padova il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Sarno, nato a Secondigliano (Napoli) l’11 marzo 1988.Il talentuoso esterno offensivo, che nella prima parte dell’annata in corso ha indossato la maglia della formazione veneta in seconda serie, ha conquistato complessivamente quattro promozioni in B: la più recente proprio con i biancorossi nel 2018, centrando il 1° posto nel girone A del campionato di Serie C, così come accadde nel 2017 nel girone C del campionato Lega Pro, con il Foggia, e nel 2014 nel girone A in Prima Divisione, con la Virtus Entella; nel 2012, con la Virtus Lanciano, Sarno vinse i playoff eliminando con i compagni il Siracusa in semifinale e superando il Trapani nel doppio confronto in finale (siglò complessivamente due gol e firmò un assist nelle quattro partite decisive).L’attaccante campano, approdato al settore giovanile del Torino con il titolo di enfant prodige del calcio italiano e completata la trafila nel vivaio della Roma, ha giocato anche con la Sangiovannese, il Giulianova, il Brescia, il Potenza, la Pro Patria e la Reggina.In bacheca, anche una Coppa Italia Lega Pro nel 2016, una Supercoppa di Lega Pro nel 2017 ed una Supercoppa di Serie C nel 2018.Il neo-rossazzurro, che si lega al nostro club fino al 30 giugno 2021, sosterrà domani il primo allenamento agli ordini di mister Sottil".Originario di Secondigliano, quartiere periferico di Napoli, Vincenzo Sarno è finito sulle cronache nazionali già in tenerissima età. A 10 anni, infatti, il suo trasferimento alle giovanili del Torino per la cifra di 120 milioni di lire, destò scalpore. Esperienza brevissima in Piemonte, appena un mese, seguita dal ritorno in Campania e da un’altra breve parentesi nel settore giovanile della Roma. La prima stagione da professionista non tarda ad arrivare. Nel 2005-06, a diciassette anni, Sarno debutta nel calcio dei “grandi” con la maglia della Sangiovannese, in Serie C1. Conclusa l’esperienza toscana con 23 presenze e un gol – intervallata da sei mesi al Giulianova – nel gennaio 2008 giunge il salto in B, al Brescia. Parentesi mordi e fuggi, archiviata con appena 2 presenze in mezza stagione. Nell’ottobre dello stesso anno segue il ritorno in C, al Potenza. Nella stagione lucana totalizza 22 presenze e una rete. Nel 2009 passa al Pro Patria, squadra nella quale totalizza 39 presenze, 8 reti e una retrocessione in Serie C2. Nel gennaio 2011 ritorna in B, in quel di Reggio Calabria. Gli anni amaranto, intervallati dall’annata (la 2013-14) alla Virtus Entella, si rivelano tutt’altro che felici. Nell’estate del 2014, all’età di 26 anni, nella piena maturità calcistica, Vincenzo Sarno viene acquistato dal Foggia. Nel 4-3-3 rossonero di mister Robertino De Zerbi i fantasista di Secondigliano riesce ad esprimersi nel miglior dei modi, con gol, assist e prestazioni di altissimo livello. Nella prima annata, la 2014-15, realizza 12 reti (record personale) in 33 match. L’anno seguente, sempre con De Zerbi in panca, totalizza 10 reti in 33 gare, sfiorando la promozione in B nella doppia finale play-off persa col Pisa di Gattuso. Il tanto agognato salto in cadetteria arriva nella stagione seguente, con Giovanni Stroppa in panchina, in un tridente offensivo completato da Mazzeo e da Matteo Di Piazza. Conquistata la B l’idillo coi satanelli s’interrompe. Nel gennaio del 2018 Sarno viene ceduto al Padova, in C, squadra con la quale conquista nuovamente la Serie B al termine della stagione. Nel corso di questa annata, condizionata anche dalla squalifica (4 giornate) rimediata in merito al “Caso Foggia”, Sarno ha totalizzato una sola presenza con la maglia dei veneti.