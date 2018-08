UFFICIALE: Pozzebon e il Catania si separano

L'attaccante romano, che oggi compie 30 anni, conclude la sua esperienza in rossazzurro con 3 reti in 17 presenze

La società di Via Magenta, attraverso un comunicato, ha reso nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Demiro Pozzebon. L'attaccante romano, prelevato dal Messina nel gennaio del 2017, conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 17 presenze e tre reti (due in campionato, a Messina e Matera, una in Coppa Italia alla Sicula Leonzio. Secondo "radio-mercato" il futuro di Pozzebon potrebbe essere in Puglia, nel Bari di Aurelio De Laurentis. Di seguito il comunicato emesso dal club etneo:"Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Demiro Pozzebon, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra con 17 presenze e tre reti nelle competizioni ufficiali. All'attaccante romano, che oggi compie 30 anni, auguriamo le migliori fortune personali e professionali".