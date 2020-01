UFFICIALE: Manneh ritorna al Catania

Dopo gli addii di Rossetti e Llama il Catania ha formalizzato il primo movimento in entrata in questa finestra invernale del calciomercato 2020. Dalla Carrarese è rientra alla base Kalifa Manneh, prodotto del vivaio etneo, ceduto in prestito ai toscani la scorsa estate. Il calciatore gambiano, che proprio qualche ora fa aveva salutato il mondo carrarino attraverso un post su Instagram, conclude la sua esperienza toscana con 14 presenze e una rete. Questo il comunicato emesso dal sodalizio toscano:"Carrarese calcio 1908 rende noto la risoluzione dell'accordo di prestito del calciatore Kalifa Manneh che , pertanto, torna a disposizione della società Calcio Catania, proprietaria del cartellino. La società di Piazza Vittorio Veneto ringrazia l'atleta per la professionalità mostrata indossando la maglia azzurra augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera agonistica sportiva".