UFFICIALE: Alessandro Marotta al Catania

A conti fatti è stato lui l’ultimo calciatore a scaraventare in rete un pallone nella rete del “Massimino”. Suo il quinto rigore della Robur Siena, il penultimo di una serie maledetta, prima dell’errore dagli undici metri di Andrea Mazzarani che ha spezzato il sogno rossazzurro di conquistare Pescara. Spalle larghe, petto in fuori, capigliatura scapigliata e barba folta, con un atteggiamento spavaldo di chi non ha paura di battere un calcio di rigore proprio sotto il feudo del tifo catanese, la Curva Nord. Si è presentato così, dopo aver retto da solo il peso dell’intero reparto d’attacco senese e, ancor prima, dopo aver approfittato nella gara di andata dell’unica occasione buona concessa dalla retroguardia etnea. Da avversario a possibile punto di riferimento del Catania 2018-19 il passo è stato brevissimo. Ad un mese esatto da quella triste seratadi Napoli, trentadue anni fra quattro giorni, è un nuovo calciatore del Catania. Punta centrale, forte fisicamente (180 centimetri per 78 chilogrammi), Marotta sbarca in Sicilia dopo aver girato in lungo e in largo lo stivale, mettendo insieme 128 reti in carriera tra Serie D, C e B. Tre le promozioni: due in B (Spezia nel 2011/12 e Benevento nel 2015/16), una in Prima Divisione (Gubbio nel 2008/09). Di seguito il comunicato ufficiale emesso dal club di Via Magenta:Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Robur Siena il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marotta, nato a Napoli il 15 luglio 1986. Nelle ultime due stagioni, vissute con la formazione toscana in Serie C, l'attaccante partenopeo ha realizzato 28 reti, migliorando lo score delle due annate precedenti a Benevento, caratterizzate complessivamente da 18 gol in campionato e soprattutto dalla conquista della storica promozione dei sanniti in Serie B, nel 2016. Nel 2012, Marotta ha contribuito al ritorno dello Spezia in B; nel 2010, dopo aver trascinato il Gubbio siglando 20 reti, ha festeggiato l’approdo in Prima Divisione al termine dei playoff. Cresciuto nelle giovanili della Ternana e vissuta l’emozione dell’esordio con la Nazionale Under 18, nel corso della carriera ha indossato anche le maglie della Fortis Spoleto, dell’Olbia, del Brindisi, del Martina Franca, dell’Igea Virtus, dell’Arrone (stabilendo a quota 22 il suo record personale di marcature nell’arco di una stagione), del Gubbio, della Lucchese, del Bari (27 presenze e 4 acuti in Serie B), della Cremonese e del Grosseto. Complessivamente, il neo-rossazzurro ha realizzato fin qui 102 gol nelle competizioni professionistiche italiane. L'atleta campano ha sottoscritto un contratto triennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2021.