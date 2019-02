Trapani-Catania (0-0): al 14' Lodi vicino al gol

Prima contro terza, seconda contro quarta. Sarà un mercoledì cruciale per il Girone C di Serie C con le prime quattro della classe impegnate in due scontri diretti che potrebbero segnare il passo. Al “Provinciale” di Erice il Catania di mister Andrea Sottil è atteso dalla ‘prova del 9’ dopo il 3-0 inflitto alla Casertana domenica scorsa. Gara delicata al cospetto di un Trapani, reduce dallo scialbo 0-0 di Bisceglie, che vanta il miglior rendimento offensivo del campionato: 11 vittorie e una sconfitta. In contemporanea, alle ore 20.30, al “Menti” di Castellammare, la capolista ospiterà l’arrembante Catanzaro di Auteri.Direzione di gara affidata al signor Matteo Marchetti della sezione A.I.A. di Ostia Lido. Il ‘fischietto’ laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Salvatori e Marco Della Croce entrambi appartenenti alla sezione di Rimini. Per Marchetti si tratta del quinto incrocio col Catania. Bilancio in negativo: due sconfitte (a Matera nella scorsa stagione ed a Potenza in quella attuale), un pareggio (Catania-Fidelis Andria 0-0 nel dicembre 2016) e la vittoria in Coppa Italia con l’Akragas per 6-0.In casa granata mister Vincenzo Italiano dovrà fare a meno in difesa di Scrugli e degli ex rossazzurri Garufo e Ramos. Al rientro, dopo aver scontato un turno di squalifica, l’attaccante Ciccio Fedato, altro ex Catania. Nel 4-3-3 Dini fra i legni; quartetto difensivo composto da Costa Ferreira, Pagliarulo, Scognamillo e Da Silva; Aloi, Taugordeau e Corapi in mediana; in avanti Ferretti, Evacuo e Fedato.Infermeria piena nel Catania con ben sei defezioni: ai ‘soliti’ Ciancio, Rizzo e Llama, si sono aggiunti Lovric (distorsione alla caviglia destra rimediata in allenamento), Di Grazia (risentimento muscolare) e Liguori (febbre). Confermato lo stesso 4-3-1-2 che ha steso la Casertana domenica scorsa, con Pisseri in porta; Calapai, Aya, Silvestri e Baraye in difesa; Biagianti, Bucolo e Carriero in mediana; Lodi sulla trequarti; Marotta e Di Piazza. In panchina, a sorpresa, nonostante non figuri nell'elenco dei convocati, Vincenzo Sarno.TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Pagliarulo, Scognamillo, Da Silva; Aloi, Taugordeau, Corapi; Ferretti, Evacuo, Fedato (dal 13' Tulli). A disp.: Cavalli, Ferrara, Da Silva, Mulè, Lomolino, Tolomello, Franco, Toscano, Girasole, Nzola, Dambros, Mastaj, Tulli. All: ItalianoCATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Biagianti, Bucolo, Carriero; Lodi; Marotta, Di Piazza. A disp.: Pulidori, Bonaccorsi, Esposito, Marchese, Sarno, Valeau, Angiulli, Manneh, Brodic, Curiale, Mujkic. All: SottilARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido.ASSISTENTI: Alessandro Salvatori e Marco Della Croce di RiminiRETI:AMMONITI:ESPULSI:RECUPERO:INDISPONIBILI: Scrugli, Ramos e Garufo; Ciancio, Rizzo, Llama, Sarno, Lovric, Di Grazia e LiguoriSQUALIFICATI: -DIFFIDATI: CurialeSerata tipicamente invernale al “Provinciale” di Erice con folate di vento freddo e temperatura attorno agli undici gradi. Buona la cornice di pubblico nonostante il giorno feriale, circa un duecento i tifosi catanesi presenti nel settore ospiti. Trapani in campo con la tradizionale divisa interamente granata con risvolti bianchi, risponde il Catania in maglia bianca con banda trasversale rossazzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi con risvolti rossazzurri.Ritmi di gioco subito abbastanza elevati con il Trapani che, come impone il copione, prova a prendere le redini del match. Primi dieci minuti senza grossi spunti di cronaca, nel Trapani spicca la posizione strategica di Costa Ferreira, esterno basso di destra con ampie licenze offensive. Al tredicesimo primo cambio ‘forzato’ per i padroni di casa: fuori l’ex Fedato (probabile stiramento), dentro Tulli. Al quattordicesimo occasionissima per il Catania: errato disimpegno in piena area di Taugordeau, recupero del pallone di Biagianti sulla trequarti granata, passaggio di prima per Lodi che dal dischetto dell’area di rigore impegna severamente Dini che si rifugia in corner. Dagli sviluppi del tiro della bandierina, cross teso del numero 10 rossazzurro allontanato coi pugni da Dini. Ritmi gara adesso più bassi rispetto alle prime fasi. Al ventunesimo risposta del Trapani assai pericolosa: cross teso dalla destra di Costa Ferreira, perfetto inserimento di Tulli, piattone al volo dell’attaccante granata che si perde di poco fuori alla sinistra di un immobile Pisseri.