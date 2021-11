Taranto-Catania (1-0): cronaca live e tabellino

Il racconto della gara dello ''Iacovone'' in programma alle ore 14.30

FORMAZIONI UFFICIALI

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Tomassini, Granata, Zullo, Ferrara (De Maria); Marsili, Labriola Civilleri, Pacilli Italeng, Giovinco. A disp.: Antonino, Cannavaro, De Maria, Mastromonaco, Santarpia, Versienti, Bellocq, Zecchino, All: Laterza



CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Provenzano, Maldonado, Izco; Ceccarelli, Moro, Russini. A disp.: Stancampiano, Albertini, Ercolani, Pino, Ropolo, Rosaia, Cataldi, Biondi, Tropea, Greco, Sipos, Bianco. All: Baldini



ARBITRO: Federico Longo di Paola



ASSISTENTI: Federico Pragliola di Terni e Francesco Ciancaglini di Vasto



IV UFFICIALE: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola



RETI: Giovinco (Tar) 14'



AMMONITI: Provenzano (Cat) - De Maria (Tar)



ESPULSI:



RECUPERO:



INDISPONIBILI: Saraniti e Diaby; Piccolo e Pinto



SQUALIFICATI: Benassai e Riccardi; Russotto



DIFFIDATI: Marsili; Biondi, Monteagudo e Maldonado



In uno stadio che ricorda la storica promozione in serie B conquistata il 9 giugno 2002, il Catania affronta il Taranto per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C.



Rispetto alla gara persa in casa contro il Foggia di 7 giorni fa, mister Baldini ritrova diversi elementi e così schiera il suo Catania con il consueto 4-3-3 interpretato da Sala tra i pali, linea difensiva composta da Calapai, Claiton, Monteagudo e Zanchi; a centrocampo conferme per Izco, Maldonado e Provenzano con Greco che parte dalla panchina. In avanti Ceccarelli e Russini ai lati del bomber Moro, di rientro dopo la parentesi con la Nazionale Under 20 italiana. Di contro il Foggia allenato dal tecnico Laterza che in attacco schiera Giuseppe Giovinco, fratello del più famoso Sebastian, ex calciatore di Juventus e Parma mentre non risulta tra i disponibili l'ex di turno Luigi Falcone.



Inizio gara che vede i rossazzurri subito propositivi con Provenzano che guadagna una punizione da ottima posizione, una sorta di corner corto, dal limite dell'area di rigore. Sul pallone si presenta Russini che appoggia a Maldonado con l'ecuadoriano che tenta un assist verso il centro dell'area di rigore ma il pallone si perde fuori senza che nessuna degli avanti etnei possa intervenire.. Al quinto minuto cambio necessario per il Taranto che è costretto a sostituire Ferrara, infortunato, con De Maria. Al nono minuto prova la giocata il centravanti del Taranto Italeng ma la sua conclusione al volo da oltre 30 metri finisce debole tra le braccia del portiere Sala.Un minuto dopo è Ceccarelli a tentare la conclusione di destro ma il pallone finisce di poco a lato. Al 14esimo Taranto in vantaggio: il Catania sbaglia una ripartenza ed il Taranto ne approfitta con un cross in area di rigore che Claiton respinge ma la palla finisce a Giovinco che di sinistro calcia al volo trovando una traiettoria perfetta che si stampa sul palo e poi finisce in rete per il vantaggio locale. Risultato che cambia con il Taranto in vantaggio anche per qualche errore di troppo dei rossazzurri Il Catania prova a reagire e al 19esimo ottima ripartenza con Ceccarelli che prende palla nella propria metà campo e riparte in velocità fino al limite dell'area di rigore dove serve Russini che di prima intenzione calcia versa la porta trovando la deviazione del portiere Chiorra che riesce ad alzare la sfera sopra la traversa. Occasionissima per i rossazzurri che continuano a tenere le redini del gioco cercando di trovare la rete del pareggio. Al 22esimo altra occasione da rete per il Catania con Izco che crossa in area trovando la deviazione di testa di Provenzano ma la palla finisce di poco a lato del palo della porta difesa dal portiere di casa. Al 26esimo Taranto che si riaffaccia nell'area di rigore del Catania a seguito di un pallone perso a centrocampo da Provenzano e Giovinco si ritrova a calciare da ottima posizione ma, stavolta, il suo sinistro viene deviato in fallo laterale da Claiton. Al termine dell'azione l'arbitro estrae il primo cartellino giallo della gara a i danni di Provenzano per il contrasto nel quale il numero 5 rossazzurro ha perso il pallone. Al 33esimo bella azione del Catania con Claiton che serve in profondità Moro che di prima serve un assist splendido per Ceccarelli che prova la conclusione di sinistro ma la sfera finisce di poco fuori. I rossazzurri continuano a spingere costringendo i padroni di casa a stare chiusi nella propria metà campo ma gli etnei non riescono a trovare la via del goal nonostante il forte pressing offensivo. Al 40esimo Taranto pericoloso prima con Pacilli, il cui tiro viene deviato da Zanchi poi la palla rimane in area di rigore e Labriola da posizione ravvicinata calcia colpendo la traversa. Sul lato opposto il Catania si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Ceccarelli che mette in area di rigore trovando la deviazione di Monteagudo ma la palla calciata dal'argentino finisce di poco alta sopra la traversa. Al 48esimo, dopo i tre minuti di recupero assegnati, il direttore di gara manda le squadre in cui il Taranto è avanti grazie alla rete di Giovinco ma il Catania è pienamente in partita grazie ad un manovra che ha schiacciato il Taranto nella propria metà campo senza riuscire, però, a trovare la via del goal.