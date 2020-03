Scienza: 'Alla ripresa vorrei cori e applausi per infermieri, OSS e dottori'

Attraverso il proprio profilo Facebook il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza, in passato calciatore del Catania (fra il 1988 e il 1990), ha lanciato un messaggio che noi rilanciamo con forza: "Vorrei esprime il mio pensiero inerente al lavoro che svolgo. Quando questo incubo finirà, prima della partita che detterà la ripresa della normalità, vorrei avere insieme alle squadre in campo, infermieri/e, oss, dottori, addetti alle pulizie negli ospedali, insomma tutti coloro che hanno prestato opera in questa tragedia nessuno escluso e celebrarli con applausi, cori, canti di affetto, stima e ringraziamento. Non varrà molto ma sappiate che amiamo con tutto il cuore".