Rieti-Catania 0-2: live

RIETI-CATANIA 0-2Marcatori: Di Molfetta al 15' e al 49'RIETI (3-4-3): Addario; Granata, Gigli, Palma; Esposito, Zampa, Tirelli, Zanchi; De Paoli, Beleck, Marcheggiani. A disp.: Lazzari, Pegorin, Arcaleni, Bellopede, Del Regno, De Sarlo, Marino, Sette, Poddie. All: CaneoCATANIA (4-4-2): Furlan; Calapai, Esposito, Silvestri, Pinto; Biondi, Dall'Oglio, Rizzo, Mazzarani (dal 48' Biagianti); Di Piazza, Di Molfetta. A disp.: Martinez, Noce, Marchese, Bucolo, Biagianti, Llama, Barisic, Catania, Rossetti, Curiale. All: LucarelliARBITRO: Marco Acanfora di Castellammare di StabiaASSISTENTI: Fabio Pappagallo di Molfetta e Lucia Abruzzese di FoggiaAMMONITI: Zampa al 17', Granata al 26', Dall'Oglio al 46'ESPULSI: Granata al 31' (doppia ammonizione), Dall'Oglio (doppia ammonizione)RECUPERO: 2 pt;INDISPONIBILI: Sarno, Saporetti, Mbende e Welbeck; AquilantiSQUALIFICATI: Tiraferri (1)DIFFIDATI: -Dopo appena due minuti la formazione di Lucarelli guadagna il primo calcio d’angolo della partita, grazie a una punizione calciata in area da Pinto e deviata da un difensore dei padroni di casa. Dalla battuta nasce il secondo corner consecutivo, con Mazzarani che calcia in porta e si vede deviata in angolo la conclusione.Al quarto si fanno vedere i laziali con il bomber Marcheggiani che calcia sul fondo.All’ottavo minuto grande occasione per il Catania, capitata sui piedi di Di Piazza, che tutto solo davanti ad Addario si fa ipnotizzare dall’estremo difensore dei sabini.Quattro minuti più tardi il numero 9 dei siciliani ha sui piedi un’altra occasione, ma questa volta è fermato in fuorigioco dalla terna arbitrale. Per la cronaca: la conclusione finisce fuori.Al 18’ Mazzarani calcia direttamente in porta una punizione da posizione defilata, il pallone si stampa sulla traversa.Il Rieti prova ad impensierire la difesa ospite, ma non ha ancora creato seri pericoli in zona Furlan.Al 26’ viene ammonito Granata, che si aggiunge a Zampa, nel taccuino dei cattivi del signor Acanfora.Alla mezzora di gioco, fallo di Granata su Biondi: il centrale reatino, già ammonito, subisce il secondo giallo e finisce anzitempo la sua partita, lasciando in dieci la sua squadra.Al minuto 36 Dall’Oglio, ricevuta palla da calcio d'angolo, prova a sorprendere con un pregevole colpo di tacco l’estremo difensore avversario, il quale però non si fa sorprendere.Quattro minuti dopo azione personale di Calapai che conclude alto sopra la traversa.Ci saranno due minuti di recupero.Primo giallo in casa Catania, ai danni di Dall'Oglio.Il primo tempo finisce con l’Elefante avanti di un gol e di un uomo. La squadra di Lucarelli è stata brava a trovare il gol e gestire il vantaggio, dimostrando una netta superiorità rispetto ai laziali.