Rende-Catania: da De Petrillo a Ricciardo, riparte il romanzo dei doppi ex

Con l’atteso ritorno in campo del Catania riparte anche la nostra classica rubrica dedicata ai doppi ex passati e presenti. La prima tappa di questo lungo cammino, che si concluderà a maggio con il Rieti, si chiama. Negli attuali organici dei due club non figurano ex. Assenza, tuttavia, colmata da una….dozzina di personaggi che riemergono con decisione dagli almanacchi. Il più rappresentativo, in tal senso, è, per tutti semplicemente “Lino”. Il tecnico campano, originario di Roccamonfina, guidò il Catania per parte della stagione 1979/80, conquistando a fine campionato la promozione in Serie B. La storia tra il Catania e De Petrillo si conclude amaramente proprio ilal termine della sconfitta per 4-0 in casa della Lazio. Nell’esperienza coi biancorossi calabresi, conclusa con un quindicesimo posto nel Campionato Nazionale Dilettanti. Storia diversa per mister. Brillante l’esperienza rennina per il tecnico di Piana degli Albanesi, promosso nel campionato di Serie C2 al termine della stagione 1977-1978, deludente l’annata rossazzurra (la 1991-92) conclusa con un quinto posto finale in coabitazione con l’Ischia Isolaverde.Tra i calciatori trovano posto in cinque. Si parte da, prodotto del vivaio catanese. Nel corso degli anni ottanta il calciatore nativo di Centuripe ha totalizzato 78 presenze con la casacca del Catania, messe insieme in più riprese. In mezzo a tanto rossazzurro si colloca, nella stagione 1983-84, la parentesi in quel di Rende nel campionato di Serie C1. Nello stesso periodo storico si colloca il centrocampista, calciatore del Rende nella stagione 1979-80 per un totale di 5 presenze. Qualche stagione più tardi, precisamente nel campionato di Serie C1 edizione 1988-89, l’esperienza catanese conclusa con 25 presenze. In tempi relativamente recenti ritroviamo, difensore silano originario di Belvedere Marittimo. Per il centrale calabrese, giunto a Catania nell’estate del 2004 dopo gli anni di Acireale, sedici presenze con la maglia degli etnei nel biennio 2004-06, periodo caratterizzato da una parentesi semestrale al Crotone. A Rende, tra il 2010 e il 2012, nelle vesti di calciatore prima e di tecnico poi. A completamento della cinquina gli attaccanti, entrambi a Rende nella scorsa stagione, rispettivamente in rossazzurro dal giugno al luglio del 2010 e dal febbraio al maggio 2016.In chiusura, menzione per, difensore catanese classe 1953, in Sicilia con le maglie di Enna, Siracusa ed Atletico Catania, al Rende tra il 1978 e il 1980 e in campo nella partita contro il Catania disputata al “Marco Lorenzon” il 2 Marzo 1980