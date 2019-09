Reggina-Catania: 'manita' di ex al 'Granillo'

Sono cinque ipresenti negli organici di Reggina e Catania, avversarie al "Granillo" domenica 29 Settembre alle ore 15. In casa amaranto gli ex rossazzurri si trovano nel reparto arretrato:. Per il genovese, classe 1992, sedici le presenze nel Catania 2017-18 con mister Lucarelli in panchina. Discorso simile per Garufo, siciliano di Grotte, classe 1987, in campo 23 volte nel Catania 2015-16. Nel Catania il terzetto dal passato amaranto ha nel ritrovatoil più rappresentativo: dal 2007 al 2010 nel settore giovanile, dal 2009 al 2013 e dal 2014 al 2015 nell’organico della prima squadra per un totale di 104 presenze e 3 reti. A seguire, eccocon 52 gettoni in amaranto e una rete fra il 2010-11 e 2013-15. Chiusura con, autore di 33 presenze e una rete fra il 2011 e il 2013, con in mezzo la parentesi semestrale di Lanciano.Classica carrellata finale con i doppi ex del passato. Tra i legni il più rappresentativo è, estremo difensore originario di Gorgonzola, attuale team manager del Torino, giunto nella città dell’Elefante nel gennaio 2003 proveniente proprio dalla Reggina, allora militante in Serie A. Altri portieri sono:(al Catania tra il 1989 e il 1992) e. Nel reparto arretrato spicca, baluardo fiorentino protagonista a Reggio della prima storica salvezza in massima serie – stagione 1999-2000 – e di un triennio fantastico (con altrettante salvezze sempre in Serie A) in maglia rossazzurra, tra il 2006 e il 2009. Oltre al “Magnifico” trovano posto(a Reggio Calabria come allenatore per parte della scorsa annata),(32 presenze in maglia amaranto nella stagione 1997-98, al Catania nella Serie B 2003-04),, quest'ultimo a Reggio Calabria come calciatore prima della doppia parentesi etnea.Tanto affollamento nel reparto di mezzo con(30 presenze e 5 reti in amaranto nel 2004-05, 49 gettoni e 4 gol in rossazzurro nel biennio 2006-08); l’immenso e intramontabile(in Calabria nella stagione 2003-04, in Sicilia dal 2005 al 2009);(57 presenze e una rete con la Reggina, 26 gettoni e un gol con il Catania nel 2005-06) e(121 presenze a Reggio, 60 a Catania) tra i più rappresentativi. Centrocampo completato dai vari(a Reggio nelle vesti di tecnico, a Catania come giocatore nel 2001-02),(attuale tecnico del Monopoli),Sostanzioso anche il reparto avanzato incentrato sulle figure di(in rossazzurro negli anni sessanta),(giunto a Reggio nel 1981 dopo aver segnato 17 reti in 67 match nel Catania) e del compianto, quest’ultimo protagonista con una doppietta nel 3-1 del 1970 che regalò al Cavaliere Angelo Massimino la prima promozione in massima serie. Con loro anchequest'ultimo a Catania come calciatore, a Reggio come tecnico.Conclusione dedicata agli allenatori:, a Reggio Calabria nel 1996-97, a Catania in due riprese (nel 2000-01 in C1 e nella parte finale del travagliato campionato cadetto 2002-03);, il coriaceo(al Catania in Serie C2 sul finire degli anni novanta); Guido Mazzetti;, in Calabria come giocatore a cavallo degli anni sessanta e settanta, al Catania per parte della stagione 2004-05 e