Qui Milano: Pecorino, no al rientro dal Milan; Carboni, Franco all'Inter, e Valentin...

Mercato che non decolla, peraltro orientato verso l'unica direzione dei giovani della "cantera" rossazzurra. Il fatto ricorrente delle ultime ore, vero tormentone di fine mercato, è stato quello di un rientro anticipato di, classe 2001, in prestito da inizio stagione al Milan. Entra in dirittura d'arrivo, con le visite mediche e prime foto milanesi di ieri, la trattativa per, classe 2003, in attesa dell'ufficialità del suo ingresso in casa Inter. A Roma invece, sponda Lazio, nessuna nuova sui movimenti dati per certi da parecchie settimane intorno a due giovani,, classe 2000, e(2002).. L'estate scorsa, dopo la felice parentesi primaverile del Viareggio, il tecnico della Primavera rossonera Giunti aveva affidato una missione speciale agli uomini-mercato, ovvero di non rientrare a Milanello se non con Pecorino al seguito. E così fu, prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 500.000 euro, oltre il 30% sulla successiva cessione. Stagione importante in rossonero, a suon di gol e assist. Ora il Catania ha molto insistito per il rientro temporaneo dell'attaccante, vista la cronica assenza di profili nel ruolo. A parte la questione economica, che certamente sarebbe stata pattuita su nuove cifre, pare proprio che sia stato lo stesso Giunti a porre il veto sul ragazzo, poichè lo ritiene fondamentale ai fini del ritorno al campionato Primavera 1. Ovviamente il Milan ha rispedito la richiesta al mittente, e Pecorino resterà a Milanello.. E' fatta, l’Inter è pronta a tesserare Franco Carboni, attaccante classe 2003, che si aggregherà all'Under 17 nerazzurra. Come noto al Catania il ragazzo aveva giocato sin dal primo turno di campionato con la Berretti, unico sotto età, eccezion fatta per i portieri; sovente nel weekend aveva sostenuto la doppia gara, sabato in Berretti e domenica nell'Under 17. Figlio dell’ex rossazzurro Ezequiel Carboni, oggi coordinatore di tutti i tecnici delle giovanili di Torre del Grifo, Franco ha già terminato le visite mediche, pronto a firmare per l’ufficialità. Se, come pare che sia, si optasse per un trasferimento definitivo, l'operazione apporterebbe un buon introito alla società di Via Magenta. E, per il futuro, un altro Carboni in vista di Appiano Gentile. Infatti, finita la stagione in corso, dove è titolare e protagonista dell'Under 15 rossazzurra, anche Valentin, classe 2005, vestirà il nerazzurro, aggregato all'Under 16 della stagione 2020/21.. E' l'operazione di cui si parla da inizio mercato, quella che nelle intenzioni della società rossazzurra avrebbe dovuto portare soldi freschi. Su Gianmarco, fiuto del gol innato, che ha anche esordito in Serie C, l'interesse di Tare per risollevare la Primavera laziale, quest'anno sottotono nella fase offensiva. L'orientamento, da Roma, era quello del prestito con diritto di riscatto, ma da Catania si insisteva per soldi subito; si inserisce allora nella trattativa la possibilità di puntare anche su qualche profilo più giovane, proprio per monetizzare velocemente. Si scopre così che la Lazio aveva puntato sul difensore SImone Pino, pilastro della Berretti e parecchie convocazioni con la squadra maggiore, come confermato dall'agente del ragazzo, Alessandro Cicchetti. Allo stato attuale non ci sono aggiornamenti, fatto che fa pendere più la bilancia sul piatto del mancato accordo fra le parti.