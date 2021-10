Primavera 3, Catania-Palermo: domani le emozioni del derby scendono in campo

Anche nel campionato Primavera 3, ne siamo certi, non manca mai di suscitare emozioni il derby, quell'incontro profondamente sentito nei cuori e nelle menti delle due tifoserie. Da sempre un punto d'incontro affascinante, storico e decisivo per il predominio calcistico dell'isola, siano in gioco le prime squadre quanto le giovanili. Domani, sabato 9 ottobre, fischio d'inizio alle 15, sul Campo 3 di Torre del Grifo, si gioca Catania-Palermo, gara valida per la terza giornata del girone C del torneo Primavera 3 - "Dante Berretti", edizione 2021/22.E' quella in corso la seconda stagione del "ritrovato" derby anche per le maggiori giovanili di entrambe le società, dopo ben cinque stagioni di percorsi diversi da quell'ultima volta, quell'ultimo derby delle due siciliane. Nella stagione 2014-15, infatti, il Palermo gioca nella massima serie, il Catania in Serie B; le rispettive formazioni "Primavera" si affrontano nel corso della 53ª edizione dell'omonimo campionato. In ambedue le gare della regular season i rosanero del tecnico Bosi hanno ragione dei catanesi guidati da Pulvirenti, nella classifica marcatori i cannonieri delle due squadre ricoprono terzo e quarto posto: La Gumina (17 reti) e Di Grazia (16). Il Catania chiude con 48 punti al pari di Palermo ed Empoli, ma la classifica avulsa premia le avversarie, che vanno avanti ai quarti di finale: i rosanero battono la Juventus, poi lasciano la competizione nella semifinale, dove soccombono alla Lazio ai calci di rigore.È quella l'ultima stagione Primavera del Catania: a partire dalla successiva, con la retrocessione d'ufficio in Serie C, si dischiudono le porte del Torneo Dante Berretti, consecutivamente fino a quello della scorsa stagione che, però, muta la denominazione in Primavera 3. I palermitani dal canto loro affrontano le successive quattro stagioni nei campionati Primavera, compresi i nuovi Primavera 1 e 2, prima della retrocessione in Serie D, dove gareggiano nel torneo Juniores; ritornati in C proprio la scorsa stagione, anche per loro è Campionato Primavera 3.La scorsa stagione, dopo il 2-2 del 21 marzo sul campo di Carini e la pregevole rimonta rossazzurra nel corso della ripresa, la gara di ritorno , il 22 maggio, sul Campo 3 di Torre del Grifo, segnò l'apoteosi del "gruppo" rossazzurro Primavera, capace di polverizzare le credenziali rosanero, frutto del primato in classifica con 5 punti di distacco dal Catania. Gli elefantini, all'epoca guidati da Marchese, "bruciarono" l'imbattibilità dei palermitani, travolgendoli con un eloquente 4-1, che portò il Catania a -2 dal Palermo, e i rosanero a perdere la testa del girone G, poi appannaggio del Catanzaro.Buona partenza dei rossazzurri di Orazio Russo, che hanno realizzato l'intera posta nelle due gare di questo scorcio iniziale della stagione corrente, una vittoria in casa ed una esterna, quattro gol realizzati e una rete subita. Grazie ad una "osmotica" politica giovanile ben orchestrata dalla società che ha visto la grande collaborazione fra prima squadra e Primavera, non sono mancate le "promozioni" nella squadra maggiore, così come, viceversa, i prestiti alla maggiore giovanile rossazzurra. Da un canto, infatti, hanno già una maglia con tanto di numerazione ufficiale ragazzi come i portieri, Giorgio Coriolano e il giovanissimo Francesco Borriello (2005) che ha giocato l'intera gara di Coppa Italia a Catanzaro, e l'altrettanto giovane punta centrale Flavio Russo (2004), anche lui in campo per uno scorcio di gara nella stessa gara di coppa. Presto potrebbero aggiungersi altre convocazioni, forse prestissimo: è il caso dell'attaccante Lorenzo Tropea (2004), già protagonista della preparazione estiva della prima squadra insieme a Russo e Borriello, che, data la nomea di jolly di cui gode, potrebbe già rispondere ad una chiamata di Baldini, che necessita di terzini causa le contemporanee assenze di Calapai e Zanchi. Ma ci sono anche il centrocampista Carmelo Limonelli (2003) e i difensori centrali Davide Caramanno (2004) ed Angelo Panarello (2003) nelle mire dello staff, che valutano positivamente la loro partecipazione assidua negli allenamenti della prima squadra. Dalla sua, quest'ultima, ha già prestato nella gara d'esordio i fuoriquota Bianco e Frisenna, entrambi 2002, e lo stesso Russo, che possiamo considerare a pieno titolo parte integrante della propria rosa.L'allenatore catanese Orazio Russo ha convocato 23 giocatori, fra i quali Coriolano, e due ragazzi già in rosa la scorsa stagione, ma alla prima convocazione di quella corrente, Bonaccorso e Sciuto.Questi gli atleti a disposizione:Portieri: Coriolano (2003), Romeo (2004), Vadalà (2003).Difensori: Cannavò (2004), Caramanno (2004), Magrì (2004), Napoli (2004), Panarello (2003), Papale (2004), Patanè (2004), Scaletta (2004).Centrocampisti: Biondi (2004), Bonaccorso (2004), Giannone (2004), Limonelli (2003), Russi (2004), Sciuto (2003).Attaccanti: Al Sein (2004), Aquino (2003), Maltese (2004), Nicolosi (2004), Russo (2004), Tropea (2004).Altrettanto buono, anzi ottimo, l'avvio del campionato della squadra del tecnico Di Benedetto, anch'essa in testa alla classifica grazie ai due roboanti risultati ottenuti, totalizzando ben nove gol, subendone solo uno, forti del portiere Misseri (2003), in orbita prima squadra. Anche il giovanissimo Enrico Mauthe (2004), difensore centrale schierato contro il Foggia, è un ragazzo nel mirino del tecnico della prima squadra rosanero Filippi. Nei match contro Foggia e Potenza i palermitani hanno dominato dall’inizio alla fine, senza andare mai realmente in difficoltà, compatti anche quando contro il Potenza sono rimasti in dieci uomini per via dell’infortunio di Gangi, uscito in barella, che è il bomber della squadra con già 4 reti all'attivo, frutto della tripletta contro il Foggia e il rigore contro il Potenza.La gara - comunica la società sul sito ufficiale - si disputerà a porte aperte, con ingresso libero e capienza limitata ai sensi e nel pieno rispetto del decreto-legge n. 105/21, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”: dal 6 agosto fino al 31 dicembre 2021, l'accesso alle attività culturali e ricreative (cinema, teatri, luoghi culturali, luoghi al chiuso o all’aperto dove si svolgono eventi quali concerti o altri generi di manifestazioni) è consentito ai maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass).