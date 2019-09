Potenza-Catania 2-0: live

POTENZA-CATANIA 2-0Marcatori:Giosa al 12', Isgrò al 41'POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Ricci, Dettori, Panico, Coccia; Longo, Murano, Isgrò. A disp.: Brescia, Breza, Sepe, Di Somma, Viteritti, Volpe, Iuliano, Coppola, Ferri Marini, Nembot, Souare, Arcidiacono. All: RaffaeleCATANIA (4-3-3): Furlan; Calapai, Silvestri, Saporetti (dal 26' Esposito), Pinto; Dall'Oglio (dal 34' Llama), Lodi, Welbeck; Sarno, Curiale, Di Molfetta. A disp.: Martinez, Esposito, Noce, Mbende, Marchese, Biondi, Bucolo, Mazzarani, Llama, Catania, Di Piazza, Rossetti. All: CamploneARBITRO: Daniele Paterna di Teramo.ASSISTENTI: Mattia Massimino di Cuneo e Claudio Gualtieri di Asti.AMMONITI: Dall'Oglio al 14', Isgrò al 32'ESPULSI:RECUPERO:INDISPONIBILI: França; Barisic e BiagiantiSQUALIFICATI: L. SilvestriIl Catania indossa il completo da trasferta, maglia, pantaloncini e calzettoni bianchi con richiami rossazzurri, i padroni di casa con la divisa del centenario con i tradizionali colori rossoblù. Dopo 20 secondi Coccia guadagna un calcio di punizione per il Potenza. Emerson sul punto di battuta, sinistro velenoso, Silvestri mette in angolo. Primo corner della partita per i leoni: mischia in area etnea, si immola Dall’Oglio che respinge col corpo una conclusione pericolosa, dopo che Giosa aveva appoggiato di testa al centro dell’area, poi l’azione si conclude con un tiro alto di Longo. Padroni di casa subito pericolosi.Al 9’ Isgrò viene servito in area di rigore ma non aggancia, la palla finisce sul fondo.Al 14' fallo di Dall'Oglio su Panico: cartellino giallo per il 23 rossazzurro.In questo primo quarto d'ora è il Potenza a fare la partita, Catania schiacciato e rossoblù galvanizzati dal gol del vantaggio.Punizione di Emerson al 16' da posizione defilata che mette in difficoltà Furlan che si salva in angolo.Primo angolo per il Catania al 20'. Ancora angolo per gli ospiti, il cross di Lodi è basso e finisce tra le braccia dell’ex Ioime, all’esordio da titolare in questo campionato.Al 24’ altra occasione per i padroni di casa: Saporetti si perde Isgrò che si invola all’interno dell’area di rigore, calcia col sinistro e la palla esce fuori di un niente, alla sinistra della porta difesa da Furlan.Si fa male Saporetti, al minuto 26 Camplone deve ricorrere al primo cambio della partita: esordisce Esposito, assente per squalifica nelle prime due gare.Minuto numero 28: Ricci raccoglie una respinta della retroguardia avversaria e con il piede destro calcia a volo, il pallone esce fuori di poco, questa volta alla destra della porta del numero 1 rossazzurro.Sulla destra Isgrò crea diversi problemi alla difesa rossazzurra, l’ennesima galoppata sulla sua corsia produce un’altra occasione ghiotta, con Longo che spreca calciando fuori.Secondo cambio dopo 34 minuti per il Catania: Llama rileva Dall’Oglio.Al 38’ prima occasione per il Catania: Sarno crossa dalla destra, Di Molfetta colpisce di testa ma il pallone finisce alto sopra la traversa.