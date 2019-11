Potenza-Catania 0-0: live

Il racconto della gara del 'Viviani' valida per l'ottavo di finale della Coppa Italia di C

POTENZA-CATANIA 0-0Marcatori:POTENZA (3-4-3): Ioime; Silvestri, Di Somma, Emerson; Viteritti, Coppola, Iuliano, Panico; Souare, Vuletich, Longo. A disp.: Breza, Dettori, Coccia, França, Ricci, Giosa, Sales, Gassama, Isgrò, Nembot, Volpe, Ferri Marini. All: RaffaeleCATANIA (4-4-2): Martinez; Calapai, Noce, Silvestri, Marchese; Biondi, Bucolo, Llama, Di Molfetta; Barisic, Di Piazza. A disp.: Furlan, Pino, Pinto, Esposito, Biagianti, Dall'Oglio, Rizzo, Mazzarani, Rossetti, Distefano, Catania, Curiale. All: LucarelliARBITRO: Luigi Carella di BariAMMONITI: Marchese all'8', Coppola al 23'ESPULSI:RECUPERO:Le due compagini entrano in campo con dieci minuti di ritardo. Il Catania è uscito dopo dagli spogliatoi, il Potenza ha continuato a riscaldarsi all’interno del rettangolo di gioco.La gara ha inizio con 18 minuti di ritardo. I padroni di casa, con la tradizionale divisa rossoblù, attaccano da sinistra verso destra. Gli etnei giocano con la tenuta bianca da trasferta.Al quinto minuto punizione di Emerson dalla distanza, para senza problemi Martinez. Un minuto dopo Elefante vicinissimo al vantaggio: tiro di esterno sinistro dal limite dell’area avversaria di Marchese, il pallone esce di un soffio alla sinistra di Ioime.Al minuto 8 viene ammonito Marchese, che protesta con veemenza con il direttore di gara che rimane impassibile rispetto alla sua decisione.Al 12’ Viteritti crossa all’interno dell’area di rigore catanese, Vuletich stacca di testa provando a battere Martinez, ma il pallone finisce fuori.Ammonito Coppola del Potenza per una fallo di mano al 23'. Conclusione di Di Molfetta deviata in angolo da Di Somma.Ancora il numero 8 degli ospiti si rende protagonista, questa volta calcia una punizione dalla sinistra, si fa trovare pronto Llama che di testa mette fuori, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco.Angolo per i rossazzurri al 31’: sul punto di battuta c’è Di Molfetta che trova Barisic, che si smarca bene e colpisce di testa spedendo però il pallone alto sopra la traversa.