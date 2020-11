Palermo-Catania: probabili formazioni

Il giorno tanto atteso è arrivato, anche se purtroppo le tribune dell'impianto "Renzo Barbera" di Palermo rimarranno vuote per via delle restrizioni generate dall'emergenza Covid-19. Questa sera, alle ore 21.00, rosanero e rossazzurri saranno faccia a faccia in un Derby di Sicilia che ritorna dopo sette anni di assenza. Sette anni lunghissimi, nei quali è successo di tutto e di più, con retrocessioni d'ufficio che relega il Catania da sei stagioni in terza serie e il fallimento dell'Unione Sportiva Città di Palermo 1987, passaggio quest'ultimo che ha portato alla nascita di una nuova società rosanero: il Palermo FC. Matricole alla mano, sarà quindi un confronto inedito, anche se i colori in campo saranno sempre gli stessi: rosanero da una parte e rossazzurri dall'altra. La gara sarà trasmessa in diretta su Raisport (canale 57 e 58 del digitale terrestre).Direzione di gara affidata al signor Luca Zufferli di Udine. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato. Quarto ufficiale il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria. Per il fischietto friulano si tratterà del quinto incrocio coi rossazzurri. Nei quattro precedenti, una vittoria (5 a 0 alla Cavese nella stagione 2018-19) e tre sconfitte: Paganese-Catania 2-1 del 2016-17, Reggina-Catania 3-0 della stagione 2018-19 e il roboante 5 a 0 di Vibo Valentia del 20 ottobre 2019 che costò la panchina a mister Andrea Camplone.In casa rosanero mister Roberto Boscaglia potrà contare nuovamente sull'apporto di Fallani, Martin, Silipo e Floriano. Rientri che alleggeriscono l'elenco degli indisponibili che rimane tuttavia abbastanza corposo: Crivello e Broh, insieme agli indisponibili Santana, Lancini, Somma, Marong e Luperini. Per quanto concerne l'undici di partenza, schierato con il modulo 4-2-3-1, ballottaggio al centro della difesa fra Accardi e Peretti, con Almici, Marconi e Corrado a completare il quartetto arretrato davanti alla certezza Pelagotti. In mediana largo ad Odjer (ex rossazzurro) insieme a Palazzi; batteria di trequarti composta da Kanoute, Rauti e Valente; unica punta il palermitano Saraniti. Da non scartare le possibili sorprese Floriano e Silipo.Assenze importanti anche fra i rossazzurri, con mister Giuseppe Raffaele che non potrà disporre, oltre del lungodegente Santurro, anche di Albertini, Vicente, Piccolo, Pellegrini e Sarao. Prima convocazione per Agapios Vrikkis. Abili ed arruolabili Zanchi e Tonucci, quest'ultimo perno del terzetto arretrato completato da Claiton e Silvestri. Se la difesa (a tre) appare scontata, lo stesso non si può dire per i restanti reparti. L'impressione, comunque, è quella che i rossazzurri scenderanno in campo con il 3-5-2, con Calapai e Pinto come quinti, Maldonado play-basso insieme a Biondi ed uno tra Izco e Rosaia. In avanti, possibile tandem composto da Emmausso e Reginaldo.PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Marconi, Accardi (Peretti), Corrado; Palazzi, Odjer; Kanoutè, Rauti, Valente; Saraniti. A disp.: Fallani, Doda, Peretti, Martin, Silipo, Floriano, Lucca. All. Boscaglia.CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Biondi, Maldonado, Izco (Rosaia), Pinto; Emmausso, Reginaldo. A disp.: Coonfente, Della Valle, Panebianco, Zanchi, Dall'Oglio, Rosaia, Welbeck, Gatto, Manneh, Pecorino, Vrikkis. All: RaffaeleARBITRO: Luca Zufferli di UdineASSISTENTI: Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di PratoQUARTO UFFICIALE: Francesco Cosso di Reggio CalabriaINDISPONIBILI: Luperini, Lancini, Somma, Santana e Marong; Albertini, Santurro, Pellegrini, Sarao, Piccolo e VicenteSQUALIFICATI: Broh e CrivelloDIFFIDATI: -