Palermo-Catania, precedenti: prima volta fra F.C. e '46'...

Lunedì 9 novembre 2020, alle ore 21.00, verrà scritta la prima pagina di un nuovo capitolo del lunghissimo ed avvincente romanzo del “Derby di Sicilia”. Palermo e Catania si incontreranno al “Renzo Barbera” a distanza di otto anni dall’ultima volta: era 24 novembre 2012, si giocava in Serie A. Molte cose sono cambiate da quel giorno, moltissime. In primis il paradiso della massima serie è un ricordo assai distanze, logorato a furia di vedere e rivedere le partite di quel tempo che fu: pagine di gloria che aumentano a dismisura la nostalgia. In secondo luogo – elemento non proprio di secondo piano – il Palermo che incontrerà il Catania non è più l’, quella che raggiunse più volte l’Europa, ma una, nata di sana pianta nell’estate del 2019, ripartita dal campionato di Serie D e ribattezzata lo scorso 16 luglio in “FC”. Premessa d’obbligo che rinverdisce una tradizione chiara che emerge con evidenza leggendo le pagine della storia. La storia del “Derby di Sicilia”.La prima pagina di questo racconto ha inizio l’, proprio nel giorno in cui, 36 anni prima, era stata fondata l’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club – società sciolta nel corso della prima guerra mondiale – avente i colori rossoblù. Associazione Calcio Palermo da una parte (nata nel 1928 dopo ildel Palermo FC) e Associazione Fascista Calcio Catania dall’altra, club rossazzurro fondato ilcon il nome Società Sportiva Catania e ribattezzato “AFC” all’alba di quella stagione cadetta. Uno a uno il risultato finale in quel che si attesta come. L’anno seguente le due squadre si incontrano in Coppa Italia con i palermitani (vittoriosi per 4 a 1) che nel frattempo hanno lasciato i colori rosanero (adottati per la prima volta nel 1907) per indossare il giallorosso su imposizione del regime fascista. Il terzo ed ultimo confronto fra l’AC Palermo e l’AFC Catania si consuma ilin Serie B, coi giallorossi di casa che si aggiudicano il confronto sui rossazzurri per 1 a 0. Il 30 agosto 1940 l’AC Palermo è escluso dal campionato per inadempienze finanziarie. Cinque mesi più tardi, il 29 dicembre, è la(dai colori biancazzurri) ad affrontare la AFC Catania, nel confronto di Serie C vinto ancora dai padroni di casa. L’8 marzo 1942 è la volta dell’sfidare la AFC Catania in quel che sarà l’ultimo confronto prima che le bombe della seconda guerra mondiale interrompano il cammino della società rossazzurra fondata nel 1929.Finita la guerra ricomincia a rotolare nuovamente anche il pallone. Tuttavia per ilbisogna attendere un decennio. Ilil Calcio Catania – società nata il 24 settembre 1946 dall’unione fra Virtus Catania e Catanese Elefante – incrocia a Palermo l’US (società ricostituita a sua volta nel 1944) dando vita ad un avvincente 3 a 3: doppio vantaggio rosanero con Sandri e Bergamo, rimonta rossazzurra con Spikowski, Fontana e Quoiani, definitivo pareggio palermitano con Fontana a dieci minuti dalla fine. Uno a uno nella Serie B 1957-58 con(futuro rossazzurro) che pareggia al novantesimo per i rosanero lo svantaggio scaturito dal gol dell’etneo. L’anno seguente, sempre in cadetteria, i rosanero si impongono per 1-0 (rete di Perli) mentre nella gara di Coppa Italia 1959-60 l’1-0 segnato sempre dallo stesso calciatore trentino è ribaltato in 2 a 0 a tavolino su delibera del Giudice Sportivo, per via dell’atteggiamento ostruzionistico dei calciatori etnei. Nel bienniosi caratterizzano i: ilfinisce 0 a 0, mentre l’anno seguente è un gol dia riprendere i rosanero avanti con Fernando. Nel 1964-65 il Palermo ha la meglio sul Catania per 1 a 0 nel match valido per la Coppa Italia. Ilarriva la tanto agognata: 1 a 0 per i rossazzurri grazie alla rete in apertura siglata da. Il, sempre in Serie B, finisce 0 a 0, prima che il Palermo, da lì a poco, cambi denominazione, passando da “US” a “SSC”.Il primo incrocio con la Società Sportiva Calcio Palermo ha un sapore amarissimo per gli etnei, sconfitti con un sonoro 4 a 1 (rete rossazzurra di Aquilino Bonfanti) nella gara di Coppa Italia del. Una nuova sconfitta, anche se meno fragorosa, giunge al termine del confronto cadetto del, deciso da una rete di Lancini in apertura. Doppio 1-1 nele nelcon il rossazzurroche s’incastra due volte fra le reti rosanero di Magistrelli e Piras. Gli anni settanta si concludono con lo 0 a 0 del 31 ottobre 1976, sempre in Serie B. Gli anni ottanta vengono inaugurati dal 2 a 0 palermitano del 24 maggio 1981, siglato sul finale dalle reti di Ammoniaci e De Stefanis. La vittoria rosanero del, firmata dalla rete di Montesano, è tramutata dal Giudice Sportivo inper il Catania per via della sassata arrivata sulla testa del rossazzurroprima dell’inizio della gara. Doppio 0 a 0 nelle stagioni cadette 1982-83 e il 1985-86, stagione quest’ultima che segna la fine della società rosanero rifondata nel 1941 e ricostituita nel 1944.è un’altra data storica. A “La Favorita” scocca l’ora del primo confronto occidentale fra l’Unione Sportiva Palermo 1987 e il Catania; match che si conclude senza reti. Doppio confronto nella stagione seguente, fra campionato (Serie C1) e Coppa Italia: il 22 ottobre 1989, sul neutro di Trapani, è un rigore di Musella a dare il successo ai rosanero. Nel match di coppa, del 22 febbraio 1990, a segno ancora il calciatore napoletano insieme ad una doppietta di Accardi; di Nicola D’Ottavio la rete rossazzurra. Discorso simile nella stagione 1990-91 con un’altra doppia vittoria rosanero: 2 a 0 in coppa (Paolucci e Favo), 3 a 0 nella gara di campionato del 5 maggio 1991 con doppietta di Lunerti e rete di Cangini. La lunga serie di vittorie rosanero si interrompe, a sorpresa, il. Il Catania del professor Salvo Bianchetti, così come profetizzato alla vigilia dal Cavaliere Angelo Massimino, sbanca la favorita per 2 a 0 grazie alle reti di(splendido il suo gol su punizione da distanza siderale) e da. Al termine della stagione rosanero promossi in B, rossazzurri estromessi dalla C1 – in piena estate – e scaraventati senza troppi scrupoli nei dilettanti.Sei anni e mezzo più tardi il Catania, protagonista di una sofferta risalita dall’Eccellenza (con ben 4 anni passati in Serie C2), ritorna a “La Favorita” con mister Gianni Simonelli in panchina, nella gara di Coppa Italia C del. I rosanero, che nel frattempo hanno modificato la loro denominazione (nel 1994) passando a, passano in vantaggio con, freschissimo ex e protagonista della promozione in C1 degli etnei. Una doppietta di, fra il 7’ e l’82’, ribalta il risultato, prima del pareggio rosanero siglato da Furiani a cinque minuti dalla fine. Lugnan e Manca sono protagonisti anche della sfida di campionato del 5 dicembre, conclusa sull’1-1. Derby d’alta classifica quello disputato ilfra i rosanero di Sensi e il Catania dei Gaucci. In campo, i rosanero di Sonzogni stravincono il confronto segnando 5 reti (doppiette di Cappioli ed Elia, rete di La Grotteria) vanificando il sigillo di. Un mese più tardi le due formazioni si ritrovano nella gara di Coppa Italia C. Succede tutto fra il 22’ e il 27’: vantaggio etneo con il greco Karassavidis, pareggio dei padroni di casa con Maggiolini. Gol e spettacolo nella gara del, in Serie B: rossazzurri in vantaggio con, pareggio rosanero con Asta, nuovo vantaggio catanese con una gemma solitaria di, controsorpasso palermitano con Zauli e Maniero, tre a tre finale siglato ancora da un redivivo Martusciello che da terra beffa il portiere rosanero Santoni proprio nella porta sita a pochi metri dal settore ospiti. Ilsi registra la sconfitta più netta del Catania in casa dei rosanero. Roboante 5 a 0 per i padroni di casa di Guidolin, trascinati dalle reti di Toni (doppietta), Biava, Antonio ed Emanuele Filippini. Ilè nuovamenteGara pirotecnica, con 8 reti complessive, inaugurata dal botta e risposta dei due palermitani in campo, uno per parte: il rossazzurrodella Zisa e il rosanerodi Pallavicino. Pioggia di reti nella ripresa: Simplicio, Corini (su rigore), Amauri e Barzagli per i padroni di casa,per gli ospiti completano il 5 a 3 finale. Meno spettacolare la gara dell’anno seguente: 1 -0 con rete di Fabrizio Miccoli.il Catania sbanca nuovamente Palermo:in volo d’angelo,in contropiede,da centrocampo edi giustezza firmano uno 0 a 4 da sogno che spinge i tifosi rossazzurri – costretti a disertare il settore ospiti dell’impianto palermitano per i fatti del 2 Febbraio 2007 – ad abbracciare la squadra nella tarda serata al Gelso Bianco. Pochi mesi più tardi, il 22 novembre, è una capocciata di Giulio Migliaccio a portare in avanti i rosanero. Nella ripresa cia riequilibrare le sorti dell’incontro, prima che l’arbitro Romeo di Verona annulli la rete del possibile 1 a 2 etneo siglata da Spolli colto in un fuorigioco millimetrico. L’1 a 1 finale è una condanna per il tecnico rosanero Walter Zenga, freschissimo ex, sollevato dall’incarico dal presidente Zamparini. Ilil settore ospiti del “Renzo Barbera” è nuovamente aperto ai tifosi rossazzurri. In campo, una tripletta dell’argentino Pastore regala il derby ai rosanero; di(ex di turno) la rete rossazzurra per il momentaneo 1-1. L’anno seguente è ancora un difensore rossazzurro ad andare a segno: tocca aportare avanti l’Elefante ed andare ad esultare proprio sotto il settore ospiti. In avvio di ripresa un’incertezza del portiere argentino Carrizo favorisce l’1-1 finale realizzato da Fabrizio Miccoli. Infine, la gara del 24 novembre 2012, l’ultimo confronto in terra palermitana fra l’Unione Sportiva Città di Palermo e il Calcio Catania 1946. Tre a uno finale per i rosanero di Gasperini e Lo Monaco (amministratore delegato del club, seppur per pochi mesi) grazie alla rete di Fabrizio Miccoli e alla doppietta di; di, su splendido calcio di punizione, la rete dei rossazzurri, l’ultima segnata in casa degli eterni rivali.Nel dettaglio tutte le sfide in terra palermitana:1936-37 (Serie B): AC Palermo-AFC Catania 1-11937-38 (Coppa Italia): AC Palermo-Catania 4-11939-40 (Serie B): AC Palermo-AFC Catania 1-01940-41 (Serie C): Juventina Palermo-AFC Catania 1-01941-42 (Serie C): US Juventina Palermo-AFC Catania 1-11955-56 (Serie B): US Palermo-Catania 3-31957-58 (Serie B): US Palermo-Catania 1-11958-59 (Serie B): US Palermo-Catania 1-01959-60 (Coppa Italia): US Palermo-Catania 2-0 a tavolino1961-62 (Serie A): US Palermo-Catania 0-01962-63 (Serie A): US Palermo-Catania 1-11964-65 (Coppa Italia): US Palermo-Catania 1-01966-67 (Serie B): US Palermo-Catania 0-11967-68 (Serie B): US Palermo-Catania 0-01969-70 (Coppa Italia): SSC Palermo-Catania 4-11971-72 (Serie B): SSC Palermo-Catania 1-01973-74 (Serie B): SSC Palermo-Catania 1-11975-76 (Serie B): SSC Palermo-Catania 1-11976-77 (Serie B): SSC Palermo-Catania 0-01980-81 (Serie B): SSC Palermo-Catania 2-01981-82 (Serie B): SSC Palermo-Catania 0-2 a tavolino1981-82 (Coppa Italia): SSC Palermo-Catania 1-01982-83 (Serie B): SSC Palermo-Catania 0-01985-86 (Serie B): SSC Palermo-Catania 0-01988-89 (Serie C1): US Palermo-Catania 0-01989-90 (Serie C1): US Palermo-Catania 1-01989-90 (Coppa Italia C): US Palermo-Catania 3-11990-91 (Serie C1): US Palermo-Catania 3-01990-91 (Coppa Italia C): US Palermo-Catania 2-01992-93 (Serie C1): US Palermo-Catania 0-21999-00 (Serie C1): US Città di Palermo-Catania 1-11999-00 (Coppa Italia): US Città di Palermo-Catania 2-22000-01 (Serie C1): US Città di Palermo-Catania 5-12000-01 (Coppa Italia): US Città di Palermo-Catania 1-12002-03 (Serie B): US Città di Palermo-Catania 3-32003-04 (Serie B): US Città di Palermo-Catania 5-02006-07 (Serie A): US Città di Palermo-Catania 5-32007-08 (Serie A): US Città di Palermo-Catania 1-02008-09 (Serie A): US Città di Palermo-Catania 0-42009-10 (Serie A): US Città di Palermo-Catania 1-12010-11 (Serie A): US Città di Palermo-Catania 3-12011-12 (Serie A): US Città di Palermo-Catania 1-12012-13 (Serie A): US Città di Palermo-Catania 3-1VITTORIE PALERMO: 17VITTORIE CATANIA: 4PAREGGI: 17Ai fini della ricostruzione storica è stato fondamentale la consultazione del volume "Tutto il Catania minuto per minuto"