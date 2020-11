Palermo-Catania, ex: da Di Bella a Zenga, da Mascara ad Odjer

In vista del “Derby di Sicilia” fra Palermo F.C. 2019 e Calcio Catania 1946 fari puntati sul ‘fattore ex’. Negli attuali organici di rosanero e rossazzurri figurano tre ex, tutti appartenenti alla compagine occidentale dell’isola. Il più rappresentativo è, attuale direttore sportivo del club rosanero. Nella carriera calcistica di Castagnini, avviata e conclusa in terra toscana, ci sono anche tre stagioni in rossazzurro, dal 1979 al 1982, per un totale di 83 presenze, una rete (segnata al Genoa nel campionato cadetto 1980/81) e una promozione in B con mister De Petrillo in panchina. In campo, invece, gli altri due ex rossazzurri si collocano tra centrocampo ed attacco. In mediana troviamo, autore di 11 presenze nella travagliata stagione 2014-15 in cadetteria. Esperienza diversa per, passato nel vivaio rossazzurro ma senza mai esordire in prima squadra.Il giusto ‘legamento' tra calciatori ed allenatori è rappresentato dal compianto Don Carmelo Di Bella. Nato a Catania (il 30 gennaio del 1921), scomparso a Palermo (il 9 settembre del 1992), Di Bella ha legato la propria vita, da calciatore prima e da allenatore poi, alle due squadre siciliane, con diversi addii e ritorni da una sponda all'altra dell'isola. Vittorie, promozioni, salvezze, retrocessioni, gioie e dolori in un mix tutto rossazzurro-rosanero.Oltre a Carmelo Di Bella nella panchina rossazzurra-rosanero c’è posto anche per altri allenatori. Il primo della lista è, allenatore del Catania che sfiorò la promozione in massima serie nella stagione 1952-53. Qualche stagione più tardi, nel 1960-61, l’approdo sulla panchina palermitana: stagione tribolata, costellata dalle staffette con Pasquale Morisco e Eliseo Lodi, conclusa con la promozione in A. Altra promozione, stavolta sul versante orientale, quella conseguita daal termine del campionato cadetto 1982-83. Il tecnico campano, attuale consulente dei rosa, guidò il Palermo nella parte finale della stagione 1991-92, conclusa con la retrocessione in C1. Durante gli anni catanesi di Di Marzio il tecnico rosanero è, che siederà sulla panchina etnea nella stagione 1984/85, quella immediatamente successiva alla retrocessione dalla massima serie. Sul finire degli anni ottanta trova posto, palermitano di Piana degli Albanesi. In rosanero una promozione in C1 (nel 1987-88), in rossazzurro un onorevole sesto posto in terza serie (nel 1991-92) al termine di un’annata travagliata. Ad inaugurare gli anni duemila ci pensa il ‘sergente di ferro’, giunto sia a Palermo che a Catania da subentrante: in rosanero al posto di Daniele Arrigoni (nel 2002-03), in rossazzurro per Maurizio Costantini (nel 2004-05). Doppio esonero per: silurato da Zamparini (con i rosanero in piena lotta per la A, nel gennaio 2004) a causa di alcune incomprensioni proprio col presidente rosanero; al Catania per buona parte della stagione 2007-08 prima di essere sostituito da. Ampiamente positiva l’esperienza catanese dell’, contraddistinta da due salvezze consecutive in massima serie ed impreziosita dal rotondo 4-0 rifilato al Palermo al “Barbera” il primo marzo 2009. Decisamente da dimenticare l’esperienza palermitana, conclusa a novembre con l’esonero dopo il pari interno col Catania di Atzori. Chiudono la carrellata "Mister episodi"(memorabili le sfide col Catania di Marino durante la sua esperienza a Bergamo che ha seguito quella alle falde dell'Etna e preceduto il "va e vieni" imposto da Zamparini a Palermo) e, allenatore entrato in pochi mesi nel cuore dei tifosi per il suo temperamento ma allontanato dalla società (all'epoca - autunno 2014 - diretta da Pablo Cosentino) per qualche screzio di troppo col preparatore atletico Ventrone.Nella concezione dei ‘romantici’ l’eventualità che un proprio beniamino possa indossare la casacca della squadra rivale è pressoché inaccettabile. Ancor di più se quel calciatore passa dall’altro lato della barricata a distanza di qualche mese. Tuttavia, nella storia di Catania e Palermo ci sono stati diversi passaggi ‘diretti’. In epoca ‘preistorica’ troviamo(dal Catania al Palermo nel 1937) e, che passarono dal Catania al Palermo rispettivamente nel 1937 e nel 1940. Negli anni cinquanta e sessanta, troviamo(dal Palermo al Catania nel 1952),(dal Catania al Palermo nel 1962),(dal Catania al Palermo nel 1966) e soprattutto, diventato rossazzurro nell’estate 1959 dopo quattro anni di rosanero. Dopo la pausa degli anni settanta, a metà degli anni ottanta spicca il nome diche dopo una promozione in A col Catania – seguita da un’amarissima retrocessione – decide di vestirsi di rosanero nell’estate 1984. Qualche anno più tardi, nel 1987, è la volta difare il tragitto inverso. All’alba degli anni novanta troviamo, dal rossazzurro al rosanero rispettivamente nel 1991 e 1992. Cinque anni più tardi, nell’estate 1997, tocca al difensoresalutare l’Occidente per trasferirsi in Oriente. Nella seconda parte del 1999, a pochi mesi distanza dalla promozione in C1 con Piero Cucchi, due pezzi di quella squadra sbarcano a Palermo:(in rete contro il Catania nel derby de “La Favorita”) e. Infine, la raffica degli anni duemila, inaugurata nella tarda estate del 2007 dal rumoroso passaggio in rosanero di. Destino insolito per il centrocampista calabrese, due volte in rete nel derby di Sicilia ma con due maglie diverse. Nel gennaio 2009– autore nel dicembre 2006 della rete numero 700 del Palermo in serie A – lascia il rosanero per vestire il rossazzurro. Pochi mesi più tardi, come detto in precedenza,decide di abbandonare i panni di ‘Walter One’ per indossare quelli di ‘Coach Z’, con risultati tutt’altro che soddisfacenti. Nell’estate 2011 l’argentino, fino a quel momento capitano del Catania, sposa la causa rosanero: al Catania sette milioni più mezzo cartellino di. Infine, nell’autunno del 2012, dopo la brevissima parentesi al Genoa, tocca apercorrere (senza grosse fortune) la già battuta A19.Ampia carrellata finale con gli altri ‘doppi ex’ di Catania e Palermo. Prima in rossazzurro, poi in rosanero è il caso di(attaccante del Catania negli anni settanta, allenatore del Palermo negli anni duemila),(appena sei mesi nel 2011),(a Catania come calciatore, a Palermo come tecnico) e l’attaccante, quest’ultimo da calciatore con entrambe le maglie. Percorso inverso per(attaccante anni sessanta, prima al Palermo e poi al Catania),(settanta presenze nel Palermo, oltre 160 nel Catania),(in rete per il Catania nel 5-1 dei rosa nel 2000-01),(due reti ai rosanero nel 3-3 del 2003),(in rete al “Barbera” in due occasioni, una delle quali il memorabile tiro al volo da centrocampo nello 0-4 del 1° marzo 2009),(anche lui a segno al "Barbera" con la maglia degli etnei),(al Palermo da calciatore, a Catania come tecnico),(vedi Reja) e. Capitolo a parte merita, bandiera rossazzurra (come calciatore e come allenatore), tecnico dei rosanero per qualche settimana nel giugno 2019 prima del fallimento dell'Unione Città di Palermo 1987.