Palermo-Catania (1-0): cronaca e tabellino

Il giorno tanto atteso è arrivato, anche se purtroppo le tribune dell'impianto "Renzo Barbera" di Palermo rimarranno vuote per via delle restrizioni generate dall'emergenza Covid-19. Questa sera, alle ore 21.00, rosanero e rossazzurri saranno faccia a faccia in un Derby di Sicilia che ritorna dopo sette anni di assenza. Sette anni lunghissimi, nei quali è successo di tutto e di più, con retrocessioni d'ufficio che relega il Catania da sei stagioni in terza serie e il fallimento dell'Unione Sportiva Città di Palermo 1987, passaggio quest'ultimo che ha portato alla nascita di una nuova società rosanero: il Palermo FC. Matricole alla mano, sarà quindi un confronto inedito, anche se i colori in campo saranno sempre gli stessi: rosanero da una parte e rossazzurri dall'altra. La gara sarà trasmessa in diretta su Raisport (canale 57 e 58 del digitale terrestre).Direzione di gara affidata al signor Luca Zufferli di Udine. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato. Quarto ufficiale il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria. Per il fischietto friulano si tratterà del quinto incrocio coi rossazzurri. Nei quattro precedenti, una vittoria (5 a 0 alla Cavese nella stagione 2018-19) e tre sconfitte: Paganese-Catania 2-1 del 2016-17, Reggina-Catania 3-0 della stagione 2018-19 e il roboante 5 a 0 di Vibo Valentia del 20 ottobre 2019 che costò la panchina a mister Andrea Camplone.PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Corrado; Odjer, Martin; Kanoutè, Rauti, Valente; Saraniti. A disp.: Matranga. All. Boscaglia.CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Rosaia, Maldonado, Dall'Oglio, Pinto; Pecorino, Reginaldo. A disp.: Confente, Della Valle, Panebianco, Zanchi, Izco, Welbeck, Biondi, Gatto, Manneh, Emmausso, Piovanello, Vrikkis. All: RaffaeleARBITRO: Luca Zufferli di Udine.ASSISTENTI: Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato.QUARTO UFFICIALE: Francesco Cosso di Reggio Calabria.RETI: Kanoute al 15' p.t.AMMONITI: Odjer, Pinto ed AlmiciESPULSI:RECUPERO: p.t. 0;Atmosfera surreale allo stadio "Renzo Barbera" per il primo derby della storia fra Palermo FC e Calcio Catania 1946. Rosanero, ampiamente rimaneggiati, con appena dodici giocatori in distinta, in campo con il 4-2-3-1. Nel Catania mister Raffaele opta per un 3-5-2 con Dall'Oglio in mezzo al campo preferito a Biondi, Reginaldo e Pecorino in avanti. Prime battute di gioco assai spigolose, con molti contrasti in mezzo al campo ma pur sempre nei limiti della regolarità. All'ottavo minuto ci prova il Palermo: punizione dalla trequarti di Almici, stacco aereo di Odjer che termina a lato. All'11' calcio d'angolo pericoloso per il Catania battuto da Rosaia, con Claiton che da posizione defiata non riesce ad inquadrare la porta. Al quarto d'ora rosanero in vantaggio con Kanoute che ribadisce in rete una respinta di Martinez su tiro di Saraniti. Al 24' Palermo vicinissimo al raddoppio: tiro dalla distanza di Odjer respinto dalla difesa rossazzurra, rimpallo che si trasforma in un assist al bacio per Saraniti che da solo davanti al portiere scheggia clamorosamente la traversa. Fase della gara favorevolissima ai rosanero, con un pressing altissimo, Catania in evidente difficoltà. Alla mezzora primo giallo della gara: fallo di Odjer su Dall'Oglio. con l'ex rossazzurro che interrompe una veloce ripartenza del Catania. Un minuto dopo ci prova ancora Saraniti con un tiro di prima intenzione dalla trequarti che si perde di poco a lato. Trenta secondi più tardi episodio da moviola in area rosanero: contatto tra Pinto ed Almici, con il calciatore etneo che rifila una manata all'avversario; giallo per il numero 20. Al 38' ancora Palermo pericoloso con Saraniti che conclude una veloce azione imbastita con Corrado e Rauti. Al 42' Almici ritorna il "favore" a Pinto: manata del rosanero al rossazzurro ed immediato giallo, il terzo della gara. Al 43' altra azione pericolosa dei rosanero: filtrante di Martin, inserimento volante di Valente disturbato da Calapai con la sfera che termina di poco a lato. Primo tempo che si conclude senza recupero coi rosanero meritatamente in vantaggio.