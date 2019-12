Paganese-Catania 3-1: Settimo k.o. esterno per gli etnei

PAGANESE-CATANIA 3-1Marcatori: Scarpa su calcio di rigore al 14', Stendardo al 34', Dall'Oglio al 50', Guadagni al 60'PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino (dall'89' Sbampato), Stendardo, Panariello; Mattia, Caccetta (dall'88' Bramati), Capece, Scarpa (dal 66' Calil), Perri; Guadgani (dall'89' Lidin), Alberti (dal 66' Bonavolontà). A disp.: Scevola, Drame, Lidin, Musso, Carotenuto, Sbampato, Acampora, Bramati, Gaeta, Bonavolontà, Calil, Diop. All: ErraCATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai (dal 73' Mazzarani), Silvestri, Esposito, Marchese; Biondi (dal 61' Di Piazza), Bucolo (dall'83' Sarno), Dall'Oglio (dal 61' Lodi); Barisic, Catania (dal 61' Di Molfetta); Curiale. A disp.: Martinez, Noce, Pinto, Biagianti, Lodi, Rizzo, Mazzarani, Di Molfetta, Di Piazza, Sarno. All: LucarelliARBITRO: Paride Tremolada di MonzaASSISTENTI: Domenico Fontemurato di Roma 2 e da Amir Salama di Ostia LidoAMMONITI: Schiavino al 19', Dall'Oglio al 59', Silvestri al 78', Mazzarani al 93'ESPULSI:RECUPERO: 1 pt; 5 stDIFFIDATI: Diop e Gaeta; Di MolfettaSQUALIFICATI: -INDISPONIBILI: Saporetti, Rossetti, Llama, Mbende e WelbeckA trentotto giorni dal match originariamente programmato lo scorso 3 Novembre, rinviato per l'impraticabilità del terreno di gioco , Paganese e Catania si ritrovano al "Marcello Torre" per il recupero della tredicesima giornata del girone di andata. Gli azzurrostellati, autori di due pareggi (con Bisceglie e Catanzaro) e una vittoria (1 a 3 nel derby di Caserta), occupano attualmente il tredicesimo posto in classifica, a -3 dalla zona play-off ed a +4 su quella play-out. Per il Catania, reduce fra campionato e coppa da tre successi di fila, si tratta di un'occasione importante per fortificare il sesto posto e accorciare le distanze dal quinto, al momento distante 9 lunghezze.Direzione di gara affidata al signor Paride Tremolada della sezione A.I.A. di Monza. Il fischietto brianzolo sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato di Roma 2 e da Amir Salama di Ostia Lido. Per Tremolada si tratta del secondo incrocio coi rossazzurri. L'unico precedente fa riferimento alla gara disputata al "Massimino" il 12 Dicembre 2018: Catania-Virtus Francavilla 1-0, in virtù della rete su calcio di rigore realizzata al 92' da Lodi.In casa rossazzurra, mister Lucarelli, privo di Saporetti, Welbeck, Mbende e dei non convocati Llama e Rossetti, si affida conferma il modulo 4-2-3-1 variando qualche pedina rispetto alla vittoriosa gara con il Rende, inserendo dal primo minuto Marchese in difesa, Bucolo e Dall’Oglio in mediana, Catania e Barisic sulla trequarti e Curiale in avanti.Pomeriggio soleggiato su Pagani, con temperature che si attestano attorno ai 15 gradi. Etnei in campo in completa tenuta bianca con risvolti rossazzurri, Paganese con la classica divisa azzurra. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ avv. Marcello Torre, ex Sindaco di Pagani nonché ex Presidente della Paganese, nella ricorrenza del 39° anniversario della sua scomparsa. Calcio d'inizio affidato ai padroni di casa.Problemi per Bucolo al quinto minuto di gioco. In campo lo staff medico etneo.Al 7’ una conclusione di Guadagni, dall’interno dell’area di rigore etnea, viene rimpallata da un ottimo intervento di Silvestri. Su capovolgimento di fronte l’Elefante fa il suo ingresso in area di rigore avversaria, Biondi non riesce nel tap-in vincente, si salva la Paganese.All’11’ Biondi prova una verticalizzazione, nel tentativo di servire un compagno, la sfera finisce direttamente tra le man di Baiocco.Al 19’ i rossazzurri provano a reagire allo svantaggio: Biondi serve bene Curiale, che dall’interno dell’area calcia col piede destro ma la mira è sbagliata e il pallone si spegne sul fondo. Al momento del passaggio al numero 11. Biondi viene "abbattuto" da Schiavino, il quale viene ammonito dal direttore di gara.Al minuto 25 Curiale calcia una punizione poco distante dal limite dell’area, il pallone finisce alto di poco. Due minuti dopo Barisic crossa dalla destra, il pallone non trova nessuna deviazione e attraversando tutta l'area di rigore termina in fallo laterale.Al minuto 25 Curiale calcia una punizione poco distante dal limite dell'area, il pallone finisce alto di poco. Due minuti dopo Barisic crossa dalla destra, il pallone non trova nessuna deviazione e attraversando tutta l'area di rigore termina in fallo laterale.Al minuto numero 44 ci prova Marchese, con il sinistro da dentro l'area, ma il tiro è debole e viene parato dall'estremo difensore azzurrostellato, che poi subisce fallo è guadagna un calcio di punizione.Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero. Un brutto Catania è sotto per 2-0 al "Marcello Torre" di Pagani.Si ritorna in campo senza cambi, sia da una parte che dall’altra.Al minuto 59 viene ammonito Jacopo Dall’Oglio.Lucarelli manda in campo Lodi, Di Piazza e Di Molfetta, escono Catania, Biondi e Dall’Oglio.Cambi anche per mister Erra che sostituisce Alberti con Bonavolontà e Scarpa con Calil.Al 72' Mazzarani rileva Calapai. Sei minuti più tardi viene ammonito Silvestri per proteste.All'83' si rivede in campo Vincenzo Sarno, che prende il posto di Bucolo.Ammonito Mazzarani al 93'. I minuti di recupero sono 5.Al 95’ Curiale di testa sfiora il gol del 2-3.Triplice fischio del signor Tremolada di Monza. La Paganese batte il Catania per 3-1. I rossazzurri subiscono la settima sconfitta esterna stagionale.