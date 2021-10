Monterosi Tuscia-Catania (1-4): cronaca live e tabellino

Il racconto della gara fra laziali ed etnei, in campo dalle ore 14.30

FORMAZIONI UFFICIALI

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Marcianò; Rocchi, Mbende, Piroli; Verde, Franchini (Buglio 75'), Di Paolonatonio, Adamo (Buono 51'), Cancellieri; Costantino, Polidori. A disp.: Alia, Buono, Polito, Luciani, Tartaglia, Nasini, Tonetto, Sdaigui, Basile, Buglio, Caon. All: D’Antoni.



CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Greco, Maldonado (Cataldi 71'), Provenzano; Ceccarelli (Biondi 60'), Moro, Russini (Izco 71'). A disp.: Stancampiano, Pino, Ercolani, Biondi, Cataldi, Izco, Bianco, Russotto, Sipos. All: Baldini



ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno



ASSISTENTI: Andrea Bianchini di Perugia e Davide Conti di Seregno



IV UFFICIALE: Domenico Castellone di Napoli



RETI: Moro (Cat) 26' - Russini (Cat) 48'- Polidori (MTU) 54' rig. Greco (Cat) 78' - Moro (Cat) 82'



AMMONITI: Rocchi (MTU) - Adamo (mtu) - Di Paolantonio (TU) - Verde (MTU)



ESPULSI:



RECUPERO: 0'



SQUALIFICATI: Calapai e Rosaia



DIFFIDATI: Biondi



INDISPONBILI: Borghetto; Piccolo, Pinto, Estrella e Ropolo



Allo stadio "Rocchi" di Viterbo scendono in campo per l'undicesima giornata del campionato di Serie C girone C il Monterosi Tuscia, squadra del paese di 5000 abitanti proprio in provincia di Viterbo, ed il Catania di Francesco Baldini.



Dopo il pareggio ottenuto in casa contro l'Avellino (quarto risultato utile consecutivo) e con la messa in mora da parte dei giocatori nei confronti della società per i mancati pagamenti delle mensilità, la gara contro il Monterosi va a chiudere l'ennesima settimana turbolenta in casa etnea. Per la trasferta in terra laziale, il tecnico Baldini sceglie questo 11 titolare: Sala tra i pali, linea difensiva da destra a sinistra composta da Albertini (che sostituisce lo squalificato Calapai), Claiton, Monteagudo e Zanchi. A centrocampo trova spazio Provenzano (che prende il posto di Rosaia squalificato) con Maldonado e Greco. In attacco tridente composto da Russini, Moro e Ceccarelli, con quest'ultimo che vince il ballottaggio con Russotto. In casa Monterosi, il mister D'Antoni si affida al 3-5-2 con il grande ex Emmanuel Mbende regolarmente in campo nel pacchetto centrale difensivo.



I primi minuti di gara vede le due squadre studiarsi ma al quarto minuto il Monterosi guadagna una buona punizione sulla fascia destra e sul cross di Di Paolantonio viene rilevato un fallo in attacco da parte di Polidori. Un minuto dopo è il Catania a rendersi pericoloso con il solito Moro che riceve palla al limite dell'area di rigore, si gira e calcia al volo trovando la deviazione in angolo del portiere avversario. Sul corner successivo la difesa di casa riesce ad allontanare senza problemi. Al nono minuto Russini recupera palla e parte in contropiede trovando il sostegno di Ceccarelli sulla destra che mette al centro per lo stesso Russini, il cui tiro viene respinto da Verde davanti al portiere, evitando pericoli per la propria porta. Tra il decimo ed il quindicesimo sono i padroni di casa a stazionare costantemente nella metà campo rossazzurra ma il gioco offensivo del Monterosi si limita ad un paio di cross nell'area etnea che sia Claiton che Monteagudo riescono ad allontanare senza problemi. Anche nei minuti successivi la partita non offre particolari emozioni anche se adesso è il Catania a gestire il possesso palla ma la manovra non produce occasioni da rete. Al 24esimo Moro serve in profondità Greco che , in area di rigore, prova a girarsi ma la conclusione è debole e finisce facile tra le braccia del portiere avversario. Al 26esimo Catania in vantaggio: Provenzano recupera palla sulla trequarti e lancia in area di rigore Moro che, fa rimbalzare il pallone, e di destro batte il portiere per il vantaggio rossazzurro. Nona rete in campionato per il numero 24, in goal per la sesta gara consecutiva. Predestinato! Il Monterosi prova a reagire ed al 32esimo una torre di Polidori trova Cancellieri ,in area di rigore, che prova la conclusione al volo mandando la palla alta sopra la traversa. In ogni caso il vantaggio del Catania ha vivacizzato la gara ed ora entrambe le squadre danno la sensazione di poter creare pericoli sotto porta. Al 36esimo ancora il duo Cancellierii-Polidori costruisce una buona occasione da rete con il colpo di testa di quest'ultimo su cross del primo ma la palla finisce facile tra le braccia di Sala. Al 37esimo primo giallo della gara ai danni di Rocchi, reo di aver atterrato fallosamente Moro sulla trequarti. Al 41esimo Catania vicino al raddoppio con Russini che riceve palla da Ceccarelli, bravo a gestire un buon pallone al limite dell'area di rigore, ma il tiro del numero 20 finisce di poco a lato del palo alla sinistra del portiere. Al 43esimo ancora Catania pericoloso con Moro che mette un pallone in area di rigore sul quale Russini non arriva in tempo per la deviazione decisiva. Al 45esimo, senza alcun recupero, l'arbitro Angelucci manda le squadre negli spogliatoi al termine di un primo tempo che vede il Catania in vantaggio grazie al solito goal di Luca Moro.



L'inizio della ripresa vede gli stessi 22 calciatori in campo del primo tempo in quanto sia D'Antoni che Baldini non hanno operato sostituzioni e la gestione della palla rimane sempre tra i piedi dei rossazzurri che provano a rendersi pericolosi anche in avanti. Al 47esimo Adamo ferma una percussione centrale di Greco in maniera fallosa e l'arbitro estrae il cartellino giallo. Sul pallone si presenta Russini che con un destro millimetrico insacca il pallone alla destra del portiere per il raddoppio del Catania. 0-2 e terza rete in campionato per il numero 20 rossazzurro, che bissa il goal su calcio piazzato realizzato a Catanzaro. Al 51esimo primo cambio in casa Monterosi con Buono che prende il posto di Adamo mentre qualche minuto prima viene ammonitor Di Paolantonio per aver detto parole pesanti contro la panchina rossazzurra. Al 54esimo calcio di rigore per il Monterosi: discesa sulla sinistra del solito Cancellieri che mette al centro per Costantino che controlla palla e viene atterrato da Monteagudo. Sul dischetto si presenta Polidori che trasforma spiazzando Sala. Monterosi 1 Catania 2 e partita riaperta. Il goal realizzato da fiducia ai padroni di casa che un minuto dopo vanno vicini al pareggio con Verde che di testa, su splendido cross di Di Paolantonio, non trova la porta da posizione angolata. Al 60esimo primo cambio in casa Catania con Biondi che prende il posto di Ceccarelli andando a ricoprire il ruolo da esterno destro. Al 62esimo bella azione di Provenzano sulla sinistra che costringe al fallo Verde, con l'arbitro che estrae il cartellino giallo nei confronti del giocatore del Monterosi. Il Catania prova ad abbassare i ritmi, cercando di far girare la palla tenendo l'azione lontana dalla propria area di rigore ma il Monterosi non molla. Al71esimo il solito errore in disimpegno di Monteagudo favorisce una ripartenza del Monterosi ma Costantino in area di rigore fallisce l'aggancio, favorendo la presa del portiere Sala. Al 73esimo doppio cambio in casa Catania con Izco e Cataldi che prendono il posto rispettivamente di Russini e Maldonado con Greco che avanza la propria posizione andando a formare il tridente d'attacco con Biondi e Moro. Due minuti dopo cambio anche per il Monterosi con Buglio che prende il posto di Franchini. Al 79esimo il Catania va in goal: Moro fa pressing in attacco e ruba palla dentro l'area di rigore a Rocchi, servendo un assist d'oro a Greco che di destro batte il portiere per il 3-1 rossazzurro. Primo goal in campionato per il numero 15 e Catania che mette in ghiaccio la partita con il doppio vantaggio. All'81esimo il tecnico del Monterosi D'Antoni fa uscire dal campo l'ex Mbende facendo entrare Sdaigui, per un atteggiamento più offensivo. Ma è il Catania a trovare ancora la via del goal con il solito Luca Moro che aggancia un cross dalla destra di Albertini, vince un contrasto con Rocchi e di esterno sinistro realizza la sua doppietta personale. Monterosi 1 Catania 4 e decima rete in campionato per Moro, sempre più capocannoniere del campionato.