Monopoli-Catania: quattro anni fa l'unica vittoria rossazzurra

Domenicaandrà in scena l’undicesimo confronto in terra monopolitana fra i biancoverdi e il Catania. Il bilancio delle dieci sfide precedenti registra la prevalere i padroni di casa, forti di, l’ultimo dei quali conseguito lo scorso, zero a zero, che mise fine al dominio dei gabbiani delle precedenti due annate: il 3 a 0 del 23 Aprile 2017 e, soprattutto, l’umiliantePrima di questo incredibile 8-0 in 180’(firmato dalle reti di Esposito, Genchi e Ricucci, nella prima occasione, Genchi, Salvemini, Sounas, Longo e Doudou Mangni nella seconda) i padroni di casa avevano vinto in due circostanze e in modo meno largo: 2-1 nella gara di Coppa Italia di Serie del 1985/86 (vantaggio catanese con Luvanor, rimonta pugliese con Di Michele e Lanci) e nel 1991/92 in Serie C, per via dell’1-0 siglato da Limetti.Gare con tante reti, soprattutto di marca biancoverde, ma anche tre gare finite a reti inviolate. Oltre all’ultimo precedente dell’Ottobre 2018 figurano i risultati ad occhiali conseguiti nelle stagioni: 1987-88 e 1990-91. I due pareggi con reti, entrambi per 1 a 1, fanno riferimento al campionato 1988-89 (Martini per i pugliesi, Marini per gli etnei) e nella stagione successiva, quando Roberto Mandressi (fresco ex) portò avanti il Monopoli; di, attuale tecnico dei padroni di casa, la rete del pareggio catanese.L’unica affermazione del Catania risale alla notte del 23 settembre 2015, nel recupero della prima giornata del campionato di Lega Pro rinviata a causa degli strascichi derivanti dal caos generato da “I Treni del Gol”: vantaggio pugliese con Esposito, rimonta catanese con una perentoria doppietta di testa diDi seguito il quadro completo dei precedenti in terra monopolitana:1985-86: Monopoli-Catania 2-1 (Coppa Italia)1987-88: Monopoli-Catania 0-0 (Serie C1)1988-89: Monopoli-Catania 1-1 (Serie C1)1989-90: Monopoli-Catania 1-1 (Serie C1)1990-91: Monopoli-Catania 0-0 (Serie C1)1991-92: Monopoli-Catania 1-0 (Serie C1)2015-16: Monopoli-Catania 1-2 (Lega Pro)2016-17: Monopoli-Catania 3-0 (Lega Pro)2017-18: Monopoli-Catania 5-0 (Serie C)2018-19: Monopoli-Catania 0-0 (Serie C)VITTORIE MONOPOLI: 4VITTORIE CATANIA: 1PAREGGI: 5GOL MONOPOLI: 14GOL CATANIA: 5