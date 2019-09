Monopoli-Catania: probabili formazioni

Nella quinta giornata di andata del campionato di Serie C 2019-20 il Catania di mister Camplone rende visita al Monopoli, formazione reduce dal blitz esterno di Terni. I rossazzurri, reduci da una settimana intensa, costellata dalle esclusioni di Biagianti, Bucolo e Marchese, sono in cerca di conferme dopo la vittoria interna sulla Viterbese. Calcio d'inizio alle ore 15.00Direzione della gara affidata al signor Cristian Cudini della sezione A.I.A. di Fermo. Il 'fischietto' fermano sarà coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Per l'arbitro Cudini si tratta del primo incontro con il Catania.In casa biancoverde mister Beppe Scienza potrà contare sull'intero organico ad eccezione di Cavallari. Probabile la conferma dal primo minuto dell'undici vittorioso in quel di Terni, con Jefferson e Fella in avanti. Emergenza in casa rossazzurra, con mister Camplone, già privo degli epurati Biagianti, Bucolo e Marchese, che dovrà fare a meno dei vari Catania, Sarno, Rossetti, Barisic, Saporetti e Distefano, con quest'ultimo stoppato da un risentimento muscolare. Possibile la soluzione 3-5-2 a specchio con Di Piazza e Di Molfetta in avanti, mentre in mediana Llama potrebbe contendere una maglia a Dall'Oglio.MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Ferrara, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Jefferson, Fella. A disp.: Menegatti, Milli, Mercadante, Arena, Pecorini, Antonacci, Triarico, Tuttisanti, Rota, Nina, Hadziosmanovic, Salvemini, Cuppone, Mendicino, Mariano, Moreo, Nanni. All: ScienzaCATANIA (4-3-3): Furlan; Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto; Dall'Oglio (Llama), Lodi, Welbeck; Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta. A disp.: Martinez, Esposito, Noce, Biondi, Rizzo, Fornito, Llama, Curiale. All: CamploneARBITRO: Cristian Cudini di FermoASSISTENTI: Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo.INDISPONIBILI: Cavallari; Sarno, Saporetti, Catania, Barisic, Distefano e Rossetti.SQUALIFICATI: -