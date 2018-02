Monopoli-Catania: probabili formazioni

Nella ventiseiesima giornata del Girone C del campionato di terza serie il Catania di mister Cristiano Lucarelli è atteso dalla terza trasferta consecutiva in terra pugliese: dopo Lecce (del 21 gennaio) ed Andria (del 4 febbraio) – gare intervallate dagli impegni casalinghi con Virtus Francavilla e Cosenza – i rossazzurri renderanno visita al Monopoli. Partita da prendere con le molle per gli etnei, reduci da un rocambolesco pareggio per 2-2 che ha portato a sei le lunghezze di distanza dal Lecce (salentini impegnati in contemporanea al “Massimino” contro la Sicula Leonzio), al cospetto dei biancoverdi che grazie alle cure di Beppe Scienza hanno trovato nuovo smalto. Sotto la gestione del tecnico piemontese (ex calciatore rossazzurro sul finire degli anni ’80) sono arrivati 11 punti in 5 gare, in virtù di 2 vittorie e 3 pareggi.Assenza pesante in casa pugliese, priva del bomber Sarao appiedato dal giudice sportivo per un turno. Al posto dell’ex attaccante del Catanzaro, autore della doppietta che ha steso la Fidelis Andria domenica scorsa, spazio a Salvemini, pienamente recuperato, insieme a Genchi. Mediana a cinque con Rota e Donnarumma esterni, Zampa, l’ex Scoppa e Sounas in mezzo; terzetto difensivo composto da Ferrara, Bacchetti (altro ex) e Mercadante, davanti al portiere Bardini.Nel Catania, ancora privo di Russotto e Caccavallo, si va verso conferma del 3-5-2 con qualche variazione rispetto all’undici schierato contro il Cosenza. Diversi i ballottaggi: Esposito-Semenzato e Porcino-Marchese sulle fasce; Biagianti-Fornito in mediana; Barisic-Ripa in avanti. Formazione completata da Pisseri in porta; Aya, Tedeschi e Bogdan in difesa; Rizzo e Lodi a centrocampo e Curiale in avanti.Direzione di gara affidata al signor Matteo Proietti di Terni. Il fischietto umbro sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Macaddino di Pesaro e da Davide Baldelli di Reggio Emilia. Calcio d’inizio alle ore 16.30MONOPOLI (3-5-2): Bardini; Ferrara, Bacchetti, Mercadante; Rota, Zampa, Scoppa, Sounas, Donnarumma; Salvemini, Genchi. A disp.: Convertini, Lewandowski, Tafa, Bei, Benassi, Russo, Minicucci, Eleuteri, Longo, Mavretic, Mangni. All: ScienzaCATANIA(3-5-2): Pisseri; Aya, Tedeschi, Bogdan; Esposito (Semenzato), Rizzo, Lodi, Biagianti (Fornito), Porcino (Marchese); Barisic (Ripa), Curiale. A disp.: Martinez, Blondett, Semenzato, Marchese, Manneh, Bucolo, Fornito, Mazzarani, Di Grazia, Curiale, Brodic. All: LucarelliARBITRO: Matteo Proietti di Terni; Macaddino-BaldelliINDISPONIBILI: Russotto e CaccavalloDIFFIDATI: Aya, Esposito e TedeschiSQUALIFICATI: Sarao