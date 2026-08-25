Monopoli-Catania, precedenti: al Veneziani equilibrio quasi perfetto

Il Catania tornerà a Monopoli sabato 29 agosto, alle 21, per la seconda giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Sarà il sedicesimo confronto disputato in Puglia tra le due squadre.

I numeri descrivono una trasferta tradizionalmente complicata, ma senza un netto predominio da parte dei padroni di casa. Nei quindici precedenti il Monopoli ha vinto cinque volte, il Catania quattro, mentre sei partite sono terminate in parità. Il dato dei gol è invece più sbilanciato: 21 quelli segnati dai pugliesi, 11 quelli rossazzurri.

A incidere è soprattutto il 5-0 del 18 febbraio 2018, la sconfitta più pesante subita dal Catania al “Veneziani”. Più recente il 3-0 dell’agosto 2021.

Il dato interessante, in vista della prossima gara, riguarda però l’andamento degli ultimi anni. Il Catania non perde a Monopoli da quella partita del 2021. Da allora sono arrivati uno 0-0 e due vittorie consecutive.

Entrambe con lo stesso punteggio: 2-1.

La prima risale al 9 febbraio 2025. Il Catania passò in vantaggio con De Paoli, subì il pareggio di Grandolfo nella ripresa e trovò il gol decisivo con Mario Ierardi a cinque minuti dalla fine.

Lo stesso risultato si è ripetuto il 18 gennaio 2026. Tirelli portò avanti il Monopoli, Casasola pareggiò per il Catania e Salvatore Caturano segnò il gol della vittoria nel recupero.

Il 2-1 è, più in generale, un risultato che accompagna buona parte delle vittorie rossazzurre in Puglia. Tre dei quattro successi del Catania a Monopoli si sono infatti conclusi con questo punteggio.

Il precedente più lontano è quello del 23 settembre 2015. Monopoli avanti con Esposito, poi la doppietta di Fabio Scarsella trasformò la partita nel quarto d’ora finale. Fu il primo successo rossazzurro sul campo pugliese dopo una lunga serie di confronti iniziata negli anni Ottanta.

L’unica vittoria con un punteggio diverso arrivò il 4 ottobre 2020: 1-0, con rete di Tommaso Silvestri nella ripresa. Era il periodo delle partite giocate a porte chiuse per le restrizioni legate alla pandemia.

I primi confronti raccontano invece una storia differente. Tra il 1987 e il 1991 il pareggio fu praticamente la regola: 0-0 nel dicembre 1987, 1-1 nel 1988, ancora 1-1 nel 1990 e 0-0 nel 1991.

Il prossimo Monopoli-Catania arriva quindi con due dati opposti. Sul lungo periodo il campo pugliese resta sfavorevole ai rossazzurri; nel passato più recente, invece, il Catania ha invertito la tendenza, vincendo le ultime due partite disputate al “Veneziani”.

I precedenti a Monopoli

Partite: 15

Vittorie Monopoli: 5

Pareggi: 6

Vittorie Catania: 4

Gol Monopoli: 21

Gol Catania: 11

Primo precedente: Monopoli-Catania 0-0, 6 dicembre 1987

Ultimo precedente: Monopoli-Catania 1-2, 18 gennaio 2026

Vittoria più larga Monopoli: 5-0, 18 febbraio 2018

Risultato più frequente: 0-0

Tre delle quattro vittorie del Catania: 1-2

Il bilancio complessivo

Prima della sfida del 29 agosto 2026, Catania e Monopoli si sono affrontate complessivamente 30 volte: 12 vittorie rossazzurre, 11 pareggi e 7 successi pugliesi.

Il Catania ha segnato 29 reti, il Monopoli 28.