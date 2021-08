Monopoli-Catania: poker di ex biancoverdi in casa rossazzurra

In vista della gara fra Monopoli e Catania, match valido per la prima giornata del girone di andata del campionato di Serie C edizione 2021-22, in programma sabato 28 agosto, alle ore 20.30, allo stadio "Vito Simone Veneziani", riflettori rivolti sui doppi ex. Poker in casa etnea con tre difensori e un attaccante. Nel reparto arretrato, spiccaprotagonista in maglia monopolitana con oltre 120 presenze arricchite da 10 reti e da una promozione in terza serie nel 2015. Decisamente meno intensa e più recente le parentesi pugliesi diedgiunti a Catania nello scorso mercato di riparazione proprio dal Monopoli. Infine, nel reparto avanzato, trova posto, autore in biancoverde, nella stagione 2016-17, di 7 reti in 35 gare.Classica carrellata finale con i doppi ex del passato. Fra i pali spiccaL'estremo difensore originario di Parma, prima di arrivare a Catania, difese la porta dei gabbiani nelle stagione 2015-16, parando, tra l'altro, anche quattro calci di rigore, uno dei quali a Calil nella gara del "Massimino". Altro estremo difensore a difendere entrambe le porte è, rossazzurro nella stagione 2019-20. Nel reparto arretrato il calciatore più rappresentativo è sicuramente, perno del Catania di Egizio Rubino che conquistò la B al termine del memorabile campionato 1974-75. Successivamente, tra il 1982 e il 1987, ben 118 presenze con la casacca biancoverde., 11 presenze e una rete (il gol iniziale nel 4-1 al Crotone) nel Catania 1997/98, al Monopoli come tecnico nel campionato 2009/10 in Seconda Divisione;, al Catania nella stagione 1999/2000, in Puglia tra il 2006 e il 2008 per un totale di 30 presenze in Serie C2, mentre in tempi recenti si collocanoedA centrocampo risalta la figura di(17 presenze nel campionato di C1 1986-87 con la casacca dei biancoverdi) tra i protagonisti nel Catania di Piero Cucchi che conquistò la Serie C1 al termine del campionato 1998-99. Per Di Julio 43 presenze in rossazzurro tra il 1997 e il 1999. Qualche anno prima trova posto, autore di 24 presenze nel Catania 1995-96 e in precedenza, nel 1986-87, di 2 reti in 30 gare con il Monopoli. Centrocampista dal passato importante è, passato in massima serie con le maglie di Bologna e Perugia. Cresciuto calcisticamente proprio a Monopoli, squadra con la quale ha debuttato nel professionismo nella stagione 1988-89 (tra l’altro in campo contro il Catania nell’1-1 del “Veneziani” dell’11 dicembre 1989), Olive ha indossato la maglia rossazzurra dal marzo al maggio 2006, collezionando una manciata di minuti nel 4-2 di Cremona e promozione in massima serie al termine della stagione. Negli ultimi anni spazio per(al Catania senza fortuna nella stagione 2016-17 e successivamente in quel di Monopoli per due stagioni) e. Capitolo a parte per: al Catania come calciatore, 75 presenze e 7 reti (una delle quali segnata proprio al "Vito Simone Veneziani" di Monopoli) fra il 1988 e il 1990, tecnico dei biancoverdi fino alla scorsa stagione.Grande affollamento nel reparto avanzato. Sul finire degli anni ottanta sbuca, ribattezzato ildal Barone Nils Liedholm, in rossazzurro tra il 1985 e il 1988, per un totale di 77 presenze, 7 reti e un’amara retrocessione in C1. Nel campionato 1989-90 con la casacca biancoverde colleziona 26 presenze e 4 reti (una delle quali segnata proprio al Catania) prima di concludere la carriera a Carrara. Discorso inverso per l’ala argentina, al Catania nella stagione 1989/90 proprio dal Monopoli. Per Ghezzi, tra campionato e coppa, 43 presenze e 7 reti con la maglia dell’Elefante, prima di rientrare nuovamente in biancoverde. A metà degli anni novanta ecco, monopolitano per tre stagioni, al Catania, con poca gloria (appena 2 reti in 13 presenze) nella stagione 1995-96. Score diametralmente opposto quello di, rossazzurro dall’estate 1998 all’autunno 2001 per un totale di 65 presenze, 19 presenze e una promozione in C1 da protagonista; in precedenza, 23 presenze e 3 reti con la maglia del Monopoli nella stagione 1990-91. Spazio anche per, al Catania in due riprese (2008/09 in Serie A e nella prima parte della Lega Pro 2016-17) per un totale di 47 presenze e 14 reti tra campionato e coppa. Al Monopoli nei primi sei mesi della stagione 2018-19, prima di passare andare a Malta, per un totale di 14 presenze e 3 reti con la maglia dei biancoverdi. In conclusione, almeno per quanto concerne l'attacco,: 8 reti in 32 gare nel Monopoli 2017-18, 7 reti in 26 match nel Catania 2020-21.Terzetto in panchina., alla guida del Monopoli nelle stagioni 1987-88 e 1992-93. In mezzo la brevissima parentesi catanese: le prime cinque giornate del campionato 1991-92 con una vittoria (a Licata), due pareggi e altrettante sconfitte prima di esser rimpiazzato da Pino Caramanno. Sulla stessa scia l’esperienza catanese del compianto, protagonista a suo malgrado di una tra le più amare stagioni della storia rossazzurra: il campionato di C2 1995/96, stagione funestata dalla tragica scomparsa del Presidentissimo Angelo Massimino. In precedenza il biennio di Monopoli impreziosito dalla promozione in C1 conseguita al termine del campionato 1983-84. Infine l’ex tecnico del Lecce: bandiera biancoverde da calciatore (con 170 presenze e 16 reti a cavallo tra gli anni ’80 e ’90), a Catania nelle vesti di vice di De Canio per parte della stagione 2013-14.