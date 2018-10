Monopoli-Catania, live: 0-0

MONOPOLI-CATANIA: 0-0MARCATORI:MONOPOLI (3-4-1-2): Pissardo; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Zampa, Scoppa, Donnarumma; Berardi; Mendicino, Mangni.A disp.: Saloni, Bei, Mangioni, Gatti, Maimone, Pierfederici, Paolucci, Mavretic, Gerardi.All: ScienzaCATANIA (3-4-1-2): Pisseri; Aya, Esposito, Silvestri; Calapai, Biagianti, Angiulli, Baraye; Lodi; Curiale, Marotta.A disp.: Fabiani, Pulidori, Ciancio, Lovric, Scaglia, Bucolo, Llama, Manneh, Vassallo, A. Rizzo, Brodic, Mujkic.All: SottilARBITRO: Giovanni Nicoletti di Catanzaro.ASSISTENTI: Fernando Cantafio di Lamezia Terme e Francesco Ciancaglini di VastoINDISPONIBILI: Sounas, Montinaro, Fabris e De Angelis; Barisic e RizzoSQUALIFICATI: -DIFFIDATI: -AMMONITI: Rota al 14', Curiale al 17', Zampa al 21'ESPULSI:RECUPERO: 2',Questa sera, martedì 23 ottobre, allo stadio "Vito Simone Veneziani" di Monopoli, si recupera la gara tra Monopoli e Catania, che era in programma lo scorso 18 settembre e che fu rinviata a causa del "caos ripescaggi" (i rossazzurri attendevano dai tribunali una sentenza positiva per poter essere ripescati tra i cadetti, cosa che non avvenne). Il calcio d’inizio è fissato per le 20.30, arbitra Giovanni Nicoletti di Catanzaro, il quale sarà coadiuvato da Fernando Cantafio di Lamezia Terme e Francesco Ciancaglini di Vasto. Gli etnei, quarti in classifica con 13 punti (4 vittorie e un pareggio), provano ad accorciare dalla capolista Trapani, che viaggia a quota 19 e dalla Juve Stabia che ha conquistato 6 vittorie su 6. I biancoverdi con 8 punti occupano la decima posizione, in 6 gare hanno ottenuto 2 successi, 2 pareggi e altrettante sconfitte. La squadra di mister Beppe Scienza ha fin qui segnato poco, 7 reti, ma subito altrettanto, 4 gol (seconda miglior difesa, dopo la Juve Stabia, insieme al Trapani). I pugliesi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 a Castellammare di Stabia, contro le vespe di Fabio Caserta. La compagine di Sottil, dal canto suo, viene da due vittorie di fila, 3-1 al "Massimino" nell’infrasettimanale con il Trapani e 4-2 a domicilio, sabato scorso, alla Paganese.Catania in maglia gialla per la terza volta in trasferta, dopo il successo di Rende e il pareggio di Caserta. Gli undici di Sottil attaccano da sinistra verso destra, padroni di casa in campo con la tradizionale maglia a strisce biancoverdi. Dopo appena 40 secondi Curiale subisce un colpo in seguito a un contrasto e capitan Biagianti fa sentire la sua voce ad arbitro e avversari. Al 3’ Mendicino viene beccato in posizione irregolare dal direttore di gara, si riparte con una punizione dall’interno dell’area ospite. Due minuti più tardi Angiulli subisce fallo sulla trequarti e guadagna un calcio di punizione che Lodi e compagni sfruttano male, regalando palla agli avversari. All’8’ altra punizione per il Catania: Lodi in prossimità della bandierina di destra mette al centro, ma il cross è basso e impreciso, ripartono i padroni di casa fermati a loro volta dalla difesa etnea. Un minuto più tardi azione pericolosa dei biancoverdi, Mangni servito di testa da un compagno calcia dal limite dell’area e ottimo intervento dell’ex Pisseri che salva la sua porta con la mano sinistra. Prima occasione pericolosa della partita per il Monopoli. Al minuto numero 14 fallo di Rota che stende Baraye e cartellino giallo per il numero 20 del gabbiano, dal conseguente calcio di punizione del solito Lodi la palla finisce in calcio d’angolo, il quale termina con un nulla di fatto: fallo sul portiere scuola Inter Pissardo. Al 17° minuto Curiale interviene duro sull’ex Scoppa e riceve il giallo. Un minuto dopo si supera ancora Pisseri, su Mangni, l’uomo più pericoloso dei pugliesi fin qui: calcia ancora di sinistro e l’estremo difensore rossazzurro devia in angolo. Altro ammonito per il Monopoli al 21’: brutta entrata di Zampa su Angiulli, Nicoletti non ci pensa più di tanto prima di estrarre il cartellino giallo. Due minuti dopo Berardi calcia dal limite, palla fuori alla sinistra del numero 12 ospite. Al 24’ bravo Baraye a saltare un uomo, serve Angiulli che crossa dalla sinistra ma la palla è sul portiere. Al minuto 27 il Catania protesta: punizione dalla distanza di Lodi, diverse deviazioni, la sfera arriva a Biagianti che viene spinto in area ma per l’arbitra non c’è nulla. Dall’azione successiva scaturisce un angolo per i biancoverdi, ma questa volta il direttore di gara fischia un fallo in attacco. Al 30’ calcia Angiulli dal limite, respinge Pissardo, lo stesso centrocampista etneo viene steso al limite dell’area e dal calcio di punizione, come al solito battuto da Lodi, Aya sotto porta spedisce sul fondo di testa, è la prima occasione da gol pericolosa per il Catania. Al 33’ Rota richiede l’intervento dello staff medico, gioco fermo. Un minuto dopo stesso episodio, questa volta è Esposito a ricevere le cure dallo staff medico siciliano. Al 36’ ci riprova Angiulli col sinistro dalla distanza, ma la conclusione non impensierisce il numero 1 dei pugliesi. Nell’azione successiva è Mercadante a provarci dalla lunga distanza, la palla si spegne fuori. Al 41’ angolo di Scoppa e Pisseri salva ancora il risultato, per la terza volta in questi primi 45 minuti, con un intervento con i pugni sulla linea. Al 44’ bravo Marotta a destreggiarsi in mezzo al campo, serve Angiulli che calcia violentemente ancora da fuori area e questa volta Pissardo può solo respingere la botta del numero 6 in maglia gialla. Il direttore di gara concede due minuti di recupero.