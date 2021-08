Monopoli-Catania (1-0): Padroni di casa avanti con Starita al 5'

Claiton in tribuna. Panchina per Zanchi e Albertini, Izco titolare. Tridente con Russotto, Ceccarelli e Russini

TABELLINO

MONOPOLI-CATANIA 1-0

Marcatori: Starita al 5'



MONOPOLI (3-5-2): Loria; Bizzotto, Arena, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Piccinni, Guibre; Starita, D'Agostino. A disp.: Guido, Riggio, Romano, Tazzer, Morrone, Nina, Langella, Novella, Grandolfo, Nocciolini, Cirrottola. All: Colombo



CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Izco, Maldonado, Rosaia; Ceccarelli, Russini, Russotto. A disp.: Sala, Borriello, Albertini, Zanchi, Cataldi, Frisenna, Bianco, Russo, Sipos. All: Baldini



ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo



ASSISTENTI: Massimiliano Bonomo di Milano e Pietro Pascali di Bologna



IV UFFICIALE: Federico Longo di Paola.



AMMONITI:



ESPULSI:



RECUPERO:



SQUALIFICATI: Provenzano



INDISPONIBILI: Basile e Borrelli; Estrella



LE SCELTE INIZIALI

I rossazzurri devono rinunciare all'ultimo momento a Claiton, per via dei postumi di un trauma contusivo in zona costale riportato in allenamento. Dunque i centrali di difesa saranno Ercolani e Monteagudo; a centrocampo ci sarà Izco, che giocherà la gara numero 258 con la maglia del Catania, scavalcando Rado nella classifica dei più presenti in rossazzurro; tridente d'attacco composto da Ceccarelli, Russini e Russotto. Nel Monopoli, schierato da Colombo con il 3-5-2, in difesa c'è Mercadante, nel centrocampo a 5 Piccinni indossa la fascia di capitano, tandem d'attacco composto da Starita e D'Agostino.



CRONACA PRIMO TEMPO

Il Catania scende sul terreno di gioco del 'Veneziani' con la divisa bianca da trasferta. Seconda maglia indossata anche dai padroni di casa: calzettoni, pantaloncini e maglia nera, con maniche verdi.