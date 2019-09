Monopoli-Catania 4-2: le pagelle rossazzurre

Al 5’ è sicuro nell’uscire e bloccare un pallone calciato in mezzo su punizione da parte di Donnarumma. Non può nulla al 16’ quando Carriero da fuori area lascia partire il destro che si infilerà alle sue spalle per il vantaggio dei padroni di casa. Alla mezzora blocca senza problemi un tiro da fuori area di Giorno. Respinge una conclusione potente di Jefferson da fuori area al 33’, servendo involontariamente Tazzer, il quale prova a sorprendere il portiere con un pallonetto ma la palla finisce sul fondo. Nella ripresa, al 58’, non esce sull’angolo che porta al gol del 2-2 biancoverde: viene battuto di testa da Piccinni. Finisce alla sua destra il tiro vincente di Fella al 72’. Compie una parata su Cuppone all’84’, evitando la quarta rete al passivo. Cosa che non gli riesce al minuto 89, quando non trattiene il tiro di Donnarumma che finisce in rete.Non in giornata! Come tutto il reparto difensivo d’altronde. Ottimo intervento in spaccata al 39’, quando impedisce agli avversari di insinuarsi all’interno dell’area di rigore etnea. Al 47’pero’, su un cross dalla destra, non trova la palla dentro la sua area e rischia molto. Fa lo stesso nel secondo tempo, al minuto 62, quando stende Fella all’interno dell’area di rigore rossazzurra, fortunatamente l’attaccante del Monopoli era in posizione irregolare. Al minuto numero 77 prende un giallo per un fallo su Cuppone che era scappato al difensore. All’84’ rientra su Cuppone che stava per servire un compagno dall’interno dell’area di rigore.All’11’ è in area di rigore quando Lodi pennella al centro un calcio di punizione, ma non riesce a trovare il pallone per battere a rete. È costretto a lasciare il campo per infortunio dopo sedici minuti.dal 16’Esordio in questo campionato per il giovane difensore che va a schierarsi come centrale nella difesa a tre. Al 44’ commette un fallo ingenuo su Tazzer, il direttore di gara lo grazia e la sua squadra rischia di subire un gol dagli sviluppi dalla punizione da lui causata. Qualche disattenzione nei minuti da lui giocati, viene richiamato in panchina nella ripresa quando Camplone decide di cambiare modulodal 75’Va a piazzarsi a destra nel tridente d’attacco della quale fanno parte anche Mazzarani e Di Piazza. Non incide.Attento inizialmente, finisce col perdersi come molti suoi compagni, specie quelli di reparto. Al 70’ perde palla sulla mediana, prova a rimediare all’errore ma commette fallo su Tazzer e viene ammonito. Interviene sul pallone con superficialità in pieno recupero nella ripresa, fallendo il gol del 3-4.Uno dei pochi a salvarsi. È suo il cross dal quale nasce il gol del pareggio etneo. Al 47’ è bravo anche in fase difensiva, quando rimedia a un errore di Mbende.Gran movimento con diversi recupero palla in mezzo al campo. All’ottavo del secondo tempo viene ammonito dal direttore di gara di Fermo.dalPrende il posto di Welbeck andandosi a sistemare sulla mediana nel centrocampo passato a quattro.Nel primo tempo sembra essere la solita luce, a parte la mancata chiusura su Carriero, poi si spegne: all’11’ batte un calcio di punizione dei suoi, dalla mediana, il tiro-cross è insidioso, la palla va fuori di poco, nessuno dei compagni riesce nella deviazione vincente. In occasione del gol pugliese non contrasta Carriero che è libero di calciare da fuori area e battere Furlan.Viene schierato da interno nell’odierno centrocampo a 5. Commette fallo da dietro su Giorno al 28’, all’interno della mezza luna del centrocampo e si becca un cartellino giallo. All’intervallo rimane negli spogliatoi. Non gioca una buona gara.dal 46’Prende il posto di Llama a inizio ripresa e si fa subito vedere con una conclusione dalla distanza che però è da dimenticare. Ma si rifà al 54’, quando riceve l’invito di Mazzarani e di testa indirizza la palla verso la porta dei padroni di casa, la deviazione di Rota è vincente e il Catania si porta in vantaggio con un’autorete.Dopo tre minuti va vicino al gol dell’ex, il suo tiro si spegne sull’esterno della rete. È sua la prima occasione della partita. È protagonista del gol dell’1-1: riceve il cross di Calapai e, dall’interno dell’area biancoverde, prova a servire un compagno, dopo un rimpallo la palla arriverà sui piedi di Mazzarani che farà gol. Fa bene, specie nel primo tempo.Il migliore in campo per l’Elefante. Illuminante. Viene schierato in attacco a supporto di Matteo Di Piazza. Pareggia i conti al 19’, quando trovatosi al centro dell’area in posizione di centravanti puro, controlla il pallone, si gira e col destro mette il pallone in rete. Primo tempo molto attivo per il numero 32 che al 40’ ci prova da fuori area, ma il tiro finisce fuori. A inizio ripresa serve bene Di Piazza che però si fa anticipare dal portiere. Il gol del 2-1 per l’Elefante nasce da un suo cross dalla trequarti, che pesca Giuseppe Rizzo. Viene sostituito nel finale di gara.dall’86’Lasciato in panchina fino a pochi minuti dal 90’ viene schierato insieme a Di Piazza. Riceve pochi palloni, uno dei quali lo perde banalmente.Giornata no anche per il centravanti che non segna dalla doppietta all’Avellino alla prima giornata. Occasione per lui al minuto numero 22, quando vede il portiere fuori dai pali ma il suo tiro è debole e termina tra le braccia di Antonino. Nel recupero del primo tempo fa due interventi di testa da difensore centrale all’interno della propria area di rigore. Il nulla nella ripresa.Il tecnico rossazzurro schiera i suoi con il 3-5-2, mettendosi a specchio rispetto al Monopoli di Beppe Scienza. Davanti a Furlan ci sono Esposito, Mbende e Silvestri, gli esterni sono Calapai e Pinto, sulla mediana ci sono Welbeck, Lodi e Llama, in avanti Mazzarani è a supporto di Di Piazza. Subìto il gol del vantaggio la squadra reagisce prontamente, trovando il pareggio dopo appena tre minuti. Nel secondo tempo, col gol del 2-1 la gara potrebbe indirizzarsi per il verso giusto, ma la difesa qualche minuto dopo lascia inspiegabilmente solo Piccinni libero di colpire di testa e realizzare il gol del pareggio. Subìto il terzo gol non c’è più reazione.Con gli ingressi di Dall’Oglio e Di Molfetta il Catania ritorna al 4-3-3, forse con ritardo, con Mazzarani, Di Piazza e Di Molfetta (a destra) in avanti. Nel finale si vedono insieme Di Piazza e Curiale, coppia che secondo il mister, come dichiarato nella conferenza della vigilia, fa fatica a giocare insieme.Mister Scienza conferma il suo classico 3-5-2, con Antonino in porta, Rota, capitan De Franco e Maestrelli sono i centrali, a centrocampo ci sono Carriero (ex rossazzurro), Giorno, Piccinni e i due esterni che sono Tazzer a destra e Donnarumma a sinistra; tandem d’attacco composto da Fella e Jefferson. Una gran partita da parte del gabbiano, che prima si fa rimontare, passando dall’1-0 all’1-2 a inizio ripresa, per poi rimontare i rossazzurri portandosi sul definitivo 4-2.La gara scorre senza episodi particolari in modo alquanto corretto, nonostante le sei ammonizioni, 4 per gli ospiti, due per i padroni di casa. Il direttore di gara la gestisce bene. Qualche scintilla solo nel finale, con Lodi che viene calmato dai compagni di squadra.