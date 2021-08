Monopoli-Catania (3-0): Viteritti porta a 3 il numero delle reti biancoverdi

Catania sotto 3-0: doppietta di Starita e gol di Viteritti

TABELLINO

MONOPOLI-CATANIA 3-0

Marcatori: Starita al 5' e al 15', Viteritti al 78'



MONOPOLI (3-5-2): Loria; Bizzotto, Arena, Mercadante; Viteritti, Bussaglia (dal 73' Langella), Vassallo (dal 59' Morrone), Piccinni (dal 90' Nina), Guibre; Starita (dal 73' Nocciolini), D'Agostino (dal 59' Grandolfo). A disp.: Guido, Riggio, Romano, Tazzer, Morrone, Nina, Langella, Novella, Grandolfo, Nocciolini, Cirrottola. All: Colombo



CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto (dal 68' Zanchi); Izco (dal 46' Sipos), Maldonado (dal 68' Cataldi), Rosaia; Ceccarelli (dall'80' Russo), Russini (dal 68' Bianco), Russotto. A disp.: Sala, Borriello, Albertini, Zanchi, Cataldi, Frisenna, Bianco, Russo, Sipos. All: Baldini



ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo



ASSISTENTI: Massimiliano Bonomo di Milano e Pietro Pascali di Bologna



IV UFFICIALE: Federico Longo di Paola.



AMMONITI: Monteagudo al 19', Arena e Rosaia al 28', Vassallo al 46', Loria al 77', Calapai all'83'



ESPULSI:



RECUPERO: 2' p. t.; 3 s. t.



SQUALIFICATI: Provenzano



INDISPONIBILI: Basile e Borrelli; Estrella



LE SCELTE INIZIALI

I rossazzurri devono rinunciare all'ultimo momento a Claiton, per via dei postumi di un trauma contusivo in zona costale riportato in allenamento. Dunque i centrali di difesa saranno Ercolani e Monteagudo; a centrocampo ci sarà Izco, che giocherà la gara numero 258 con la maglia del Catania, scavalcando Rado nella classifica dei più presenti in rossazzurro; tridente d'attacco composto da Ceccarelli, Russini e Russotto. Nel Monopoli, schierato da Colombo con il 3-5-2, in difesa c'è Mercadante, nel centrocampo a 5 Piccinni indossa la fascia di capitano, tandem d'attacco composto da Starita e D'Agostino.



CRONACA PRIMO TEMPO

Il Catania scende sul terreno di gioco del 'Veneziani' con la divisa bianca da trasferta. Seconda maglia indossata anche dai padroni di casa: calzettoni, pantaloncini e maglia nera, con maniche verdi. Dopo 4 minuti subito un contatto in area pugliese tra Ceccarelli e Viteritti, con l’attaccante degli etnei che finisce a terra ma per il direttore di gara non c’è nulla.

Clamorosa disattenzione difensiva della difesa ospite che combina un bel pasticcio, complici il portiere Stancampiano e Maldonado, con l'ecuadoriano che serve Starita anziché un compagno, l’attaccante biancoverde calcia dal limite dell’area di rigore e batte l’estremo difensore rossazzurro. Monopoli in vantaggio. Al 14’ i padroni di casa raddoppiano: angolo dalla destra, colpo di testa in tuffo di capitan Piccinni e tap-in vincente di Starita, che realizza una doppietta. Etnei sotto di due gol nel primo quarto d’ora dell’incontro. Primo cartellino giallo del match ai danni di un giocatore del Catania: ammonito Monteagudo. Al 22’ reazione degli ospiti: Rosaia si incunea in area avversaria dalla sinistra, il suo cross arriva nella zona di Calapai, il quale calcia in porta e reclama per un tocco di mani che per il sig. Petrella pare non esserci, si continua, Izco calcia dal limite dell’area ma il pallone finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Loria. Al 27' Ceccarelli ci prova con un calcio di punizione a giro, la conclusione finisce alta di poco. Al 28’ c’è qualche scaramuccia tra i giocatori delle due squadre, ne fanno le spese Arena e Rosaia che vengono ammoniti. Un minuto dopo, tiro dalla distanza di Ceccarelli che non impensierisce Loria. Al 39' la formazione rossazzurra non riesce ad approfittare di una disattenzione della difesa pugliese, con Bizzotto che serve erroneamente Ceccarelli, il quale non trova però nessun compagno da servire. Guiebre lascia partire un tiro dalla distanza al 44’, Stancampiano blocca la conclusione violenta dell’avversario. Un minuto più tardi il Catania batte un calcio di punizione dal limite con Maldonado: il pallone termina di poco a lato, alla destra di Loria. Al 46' Vassallo "stende" Russotto, cartellino giallo per il centrocampista del Monopoli. Ancora una punizione di Maldonado al 47', questa volta la palla si infrange sulla barriera. Il primo tempo si conclude dopo 2 minuti di recupero. Un Catania deludente va sotto di due reti dopo 15 minuti, diverse disattenzioni difensive e scarsa lucidità in avanti. La squadra di Baldini ha provato a reagire ma senza impensierire più di tanto la difesa biancoverde.



CRONACA SECONDO TEMPO

Subito un cambio tra le fila del Catania: esce Izco, entra Sipos.

Al 52’ il Catania si rende pericoloso con Russotto, che calcia una punizione dalla trequarti, Loria calcola male l’uscita e viene scavalcato dalla sfera, che finisce di poco fuori. Al minuto 56 Guiebre tira fuori dall'interno dell'area di rigore rossazzurra. Un minuto dopo occasionissima per Russotto che si fa ipnotizzare da Loria a pochi passi dalla porta biancoverde. Sfortunato Russotto che al 58' ci riprova con un tiro dalla distanza, il pallone si stampa sul palo. Per il Monopoli entrano Grandolfo e Morrone, escono D'Agostino e Vassallo. Al minuto numero 64 anche i padroni di casa colpiscono un legno: conclusione di Grandolfo e palla che finisce sul palo interno, alla sinistra di Stancampiano. Tre minuti dopo, tiro di Russini, para Loria. Triplo cambio per gli etnei: in campo Bianco, Zanchi e Cataldi che sostituiscono Russini, Pinto e Maldonado. Colombo risponde a Baldini con due sostituzioni: Nocciolini e Langella rilevano rispettivamente Starita e Bussaglia. Fuori, dunque, l'uomo del match, Starita, che con una doppietta sta fin qui decidendo l'incontro. Al 74' occasione per Sipos, che calcia debolmente tra le braccia di Loria.

Al minuto 77 tiro fuori di Rosaia. Un minuto dopo, capovolgimento di fronte e terza rete del Monopoli: Guiebre mette il pallone in mezzo, arriva Viteritti che batte Stancampiano, tre a zero per il Monopoli. All'80' Baldini manda in campo Russo che sostituisce Ceccarelli. Terzo ammonito fra i rossazzurri, si tratta di Calapai, sanzionato al minuto 83. Tre minuti più tardi cross di Zanchi dalla corsia di sinistra, nessun rossazzurro raccoglie il pallone che si spegne sul fondo. All'88' Ercolani evita il poker degli ospiti anticipando Viteritti, in agguato, pronto a spingere la palla in porta. Al 90' capitan Piccinni lascia spazio al giovane Nina. Il direttore di gara concede 3 minuti di recupero.