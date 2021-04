Marchese a CC.Com: "Ai ragazzi dico prendete ogni allenamento sul serio"

Ancora il tecnico della Primavera 3: "Vedrete i ragazzi fare non sempre il solito ruolo"

Oggi, giovedì 1 aprile, a partire dalle 17.15, Vincenzo La Corte e Daniele Sicilia si sono scambiati pareri e osservazioni in diretta facebook per il consueto "punto sulle giovanili rossazzurre". Alle 17.30, in collegamento da Torre del Grifo l'allenatore della Primavera 3 rossazzurra, Giovanni Marchese, ha risposto alle domande di Vincenzo e Daniele sul soddisfacente percorso della maggiore giovanile etnea, intrattenendosi con la più grande disponibilità per quasi un'ora di trasmissione. Innumerevoli i riscontri in diretta di genitori, tifosi e appassionati, che hanno partecipato alla diretta, scrivendo i propri messaggi di sostegno a Giovanni Marchese con semplici saluti, tanti complimenti e soprattutto domande cui il tecnico non ha mancato di rispondere. CalcioCataniaCom ringrazia la società Calcio Catania nelle persone del responsabile del settore giovanile Massimiliano Borbone e del responsabile della comunicazione Angelo Scaltriti per la gentile disponibilità.