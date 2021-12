Latina-Catania 1-0: Sane condanna gli etnei alla sconfitta

I nerazzurri agganciano i rossazzurri in classifica. Il racconto della gara del 'Francioni'.

FORMAZIONI UFFICIALI

LATINA (3-5-2): Cardinali; Carissoni (dal 46' Nicolao), Esposito, Giorgini; Ercolano (dal 69' Teraschi), Tessiore (dall'83' Marcucci), Amadio, Di Livio (dal 58' Barberini), De Santis; Carletti (dall'83' Jefferson), Sane. A disp.: Alonzi, Celli, Nicolao, Atiagli, Barberini, Zini, Teraschi, Marcucci, D'Aloia, Rossi, Mascia, Jefferson. All: Di Donato



CATANIA (4-4-2): Stancampiano; Calapai, Claiton (dall'88' Biondi), Monteagudo, Ropolo (dal 61' Pinto); Russotto, Rosaia (dal 61' Maldonado), Greco, Russini (dall'87' Biondi); Moro, Sipos (dal 61' Piccolo). A disp.: Sala, Ercolani, Pino, Albertini, Pinto, Zanchi, Cataldi, Frisenna, Biondi, Izco, Maldonado, Piccolo. All: Baldini



ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano



ASSISTENTI: Ciro Di Maio di Molfetta ed Alessandro Munerati di Rovigo



IV UFFICIALE: Claudio Panettella di Gallarate



RETI: Sane al 29'



AMMONITI: Esposito al 2', Russini al 24', Di Livio al 53', Carletti al 67', Teraschi al 78'



ESPULSI:



RECUPERO: 0 pt; 4 st.



INDISPONIBILI: Rosseti; Provenzano, Ceccarelli, Bianco, Russo, e Borriello



SQUALIFICATI: -



DIFFIDATI: Di Livio, Esposito e Giorgini; Biondi, Monteagudo e Maldonado



CALCIO D'INIZIO ALLE ORE 14.30

Nella diciassettesima giornata di andata del Girone C di Serie C il Catania rende visita al Latina. I rossazzurri, reduci dalla vittoria casalinga sul Potenza, si recano in terra pontina con l'intento di conquistare quei punti sottratti in settimana dal TFN dovuti al ritardo del pagamento degli stipendi. Intento che si scontra con la voglia di rivalsa dei nerazzurri di Daniele Di Donato, provenienti dalla sconfitta di Bari, ma, allo stesso tempo, reduci da tre vittorie di fila in casa. Calcio d'inizio alle ore 14.30. La gara sarà fruibile su Eleven Sports e sul canale 256 di Sky.



DIREZIONE DI GARA

Direzione di gara affidata al signor Gabriele Scatena di Avezzano. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato dagli assistenti Ciro Di Maio di Molfetta ed Alessandro Munerati di Rovigo; quarto ufficiale il signor Claudio Panettella di Gallarate. Per il signor Scatena si tratta della prima direzione "diretta" con il Catania. Nel suo curriculum, infatti, vi è una designazione come quarto ufficiale nella gara di Viterbo dello scorso 13 dicembre, match arbitrato dal signor Longo di Paola e concluso con la vittoria dei rossazzurri per 2 a 1.



SCELTE INIZIALI

Nel Latina mister Di Donato conferma il 3-5-2 visto a Bari, con l'unica eccezione rappresentata dall'inserimento di De Santis per Nicolao. Conferme anche in casa rossazzurra, col tecnico Baldini che opta per il 4-4-2, dando spazio a Russotto e Russini sugli esterni; in porta Stancampiano preferito a Sala.



CRONACA PRIMO TEMPO

Il calcio d’inizio viene tardato a causa di un problema alla rete della porta che nel primo tempo sarà difesa da Cardinali.

Comincia la gara con un minuto di ritardo.

Parte forte la squadra di Baldini: affondo di Russini che costringe al fallo, dal limite dell’area, l’ex centrale rossazzurro Esposito, il quale viene ammonito dal direttore di gara. Sugli sviluppi del calcio piazzato il Catania guadagna il primo angolo della partita.

Al 3’ Russini impegna Cardinali, che deve superarsi per deviare in angolo la conclusione dell’attaccante degli ospiti.

Al 6' Russotto si invola verso l'area nerazzurra e conclude a rete, ma viene "pescato" in fuorigioco.

All’8’ si fa vedere Sipos, il croato “galoppa” sulla corsia di destra, mette la palla al centro, Esposito salva la propria retroguardia, favorendo l’intervento dell’estremo difensore pugliese.

Al 14' Russini subisce fallo da Ercolano, all'interno della propria metà campo.

Ancora un angolo per gli etnei al quarto d'ora: Monteagudo colpisce di testa, Sipos non riesce a deviare verso la porta e il pallone finisce fuori.

Al minuto 17 Ercolano prova un cross dalla destra, ma sbaglia del tutto la mira e la palla finisce sul fondo.

Un minuto dopo grande occasione per Luca Moro, che impegna Cardinali.

Al minuto 19, dagli sviluppi di un corner, Ropolo di testa sfiora il gol del vantaggio, ma la palla finisce fuori.

L'arbitro Scatena ammonisce Russini al 24', per un fallo su Carletti. Fallo dubbio, ammonizione esagerata.

Al 29' il Latina, a sorpresa, passa in vantaggio: Sane, servito al limite dell'area lascia partire un tiro imprendibile per Stancampiano.

Al 36' Carletti impegna Stancampiano che si salva in angolo, dagli sviluppi del quale il numero 9 nerazzurro calcia in porta, ma trova ancora pronto l'estremo difensore siciliano.

Tre minuti dopo ancora "duello" Carletti-Stancampiano, il portiere si "rifugia" in angolo.

Al 44' Russotto ha l'occasione per pareggiare, ma spreca malamente. Ben servito da Russini dalla corsia opposta, il numero 7 rossazzurro calcia con destro, ma il tiro è fuori misura e finisce fuori, alla sinistra di Cardinali.

La prima frazione di gioco si conclude senza recupero e con i padroni di casa in vantaggio.



CRONACA SECONDO TEMPO

Al rientro dall'intervallo il Latina effettua subito un cambio: Nicolao rileva Carissoni.

Subito occasione per gli etnei, che guadagnano un calcio piazzato da buona posizione, ma la conclusione di Russini è respinta dalla barriera.

Al minuto numero 51 gli ospiti guadagnano il primo angolo a favore della ripresa: tiro dal limite dell'area di rigore da parte di Rosaia, la palla finisce altissima, sopra la traversa.

Al 53' viene ammonito Di Livio per i padroni di casa.

Tre minuti più tardi Tressiore impegna in angolo Stancampiano, con un tiro dal limite dell'area.

Mister Di Donato manda in campo Barberini, tirando fuori Di Livio, già ammonito.

Triplo cambio per il Catania al 61': Piccolo per Sipos, Maldonado per Rosaia e Pinto per Ropolo.

Al 63' ci prova Maldonado con un tiro da fuori, ma la mira è completamente sbagliata e il pallone va fuori.

Cartellino giallo per Carletti al 67'.

Un'altra sostituzione tra le fila del Latina: in campo Teraschi al posto di Ercolano.

Al minuto 71 episodio dubbio in area catanese, protagonisti i due ex compagni di squadra, Calapai ed Esposito, per il direttore di gara è tutto regolare.

Al 77' cross di Pinto dalla sinistra, Russotto si fa anticipare in angolo. Due corner consecutivi per i rossazzurri.

Un minuto dopo Carletti, con un tiro dal limite dell'area di rigore, sfiora il palo alla sinistra di Stancampiano.

Al minuto 78' ammonito Teraschi.

All'81' ci prova Barberini dalla distanza, para Stancampiano.

Un minuto dopo Catania pericoloso, cross di Russotto che attraversa tutta l'area di rigore, nei pressi della linea di porta, ma nessun attaccante ospite riesce a spingerla dentro.

Doppia sostituzione in casa Latina: Jefferson e Marcucci rilevano Carletti e Tessiore.

Baldini inserisce Biondi, per Russini e Albertini per Claiton.

All'89' Albertini esegue una sorta di tiro-cross con il pallone che finisce fuori.

Sono stati concessi 4 minuti di recupero.

Termina il match al "Francioni": i padroni di casa hanno la meglio sui siciliani, grazie a una rete di Sane nel primo tempo. Le due squadre sono adesso appaiate a quota 20 punti in classifica.