La Ternana di Lucarelli in B, Bari e Catanzaro si avvicinano al 2° posto

Primi verdetti: umbri matematicamente in cadetteria. Il punto sul Girone C di terza serie.

Il sabato di Pasqua 2021 ha regalato il primo verdetto matematico dell’intero calcio professionistico: la Ternana di Cristiano Lucarelli ha raggiunto la promozione in Serie B. Un traguardo strameritato, giunto con quattro giornate di anticipo rispetto alla chiusura della stagione regolare e al termine di una cavalcata da record: 25 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta, 80 reti segnate, 24 reti subite per un totale di 81 punti, con un eloquente +18 sull’Avellino (sconfitto ieri al “Libero Liberati” con un sonoro 4 a 1) secondo della classe. Proprio la sconfitta degli irpini di Braglia, unita alle vittorie di misura di Bari (a Vibo Valentia) e di Catanzaro (in casa col Bisceglie) ha riaperto la lotta per il secondo posto, con pugliesi e calabresi adesso distanti dai campani rispettivamente 4 e 5 punti. Divario che, domenica prossima, potrebbe modificarsi ulteriormente: al “Partenio”, infatti, l’Avellino ospiterà proprio il Bari in quel che, insieme a Juve Stabia-Catanzaro, è uno dei big-match di giornata.



Assai interessante il confronto di Castellammare di Stabia, con le vespette dell’ex rossazzurro Alessandro Marotta (a segno anche ieri in quel di Potenza) provenienti da cinque vittorie di fila. Punti pesantissimi quelli in palio nelle due gare che si disputeranno in Campania, con il Catania, quinto della classe in coabitazione proprio con la Juve Stabia, che potrebbe approfittarne. I rossazzurri, rigenerati dalla “cura Baldini”, foriera di tre successi in altrettante gare, riceveranno al “Massimino” il Potenza dei catanesi Mario Noce e Saro Bucolo. Un’occasione ghiotta per tentare di accorciare le distanze dal quarto posto in proiezione della sfida col Catanzaro che si disputerà al “Ceravolo” domenica 18 aprile.



Sempre in chiave play-off vittorie importanti quelle colte da Teramo (2 a 1 in casa sulla Turris) e dal Palermo nello scontro diretto di Caserta: abruzzesi ottavi con 45 punti, rosanero noni a quota 42 e col “bonus” di due gare da recuperare. Ai margini della zona play-off, a quota 37, si staglia la Virtus Francavilla, vittoriosa in casa sulla Cavese. Trentaquattresima giornata che rimane incompleta per via del rinvio del derby pugliese fra Foggia e Monopoli.