Giugliano-Catania (0-2): cronaca live e tabellino

RETI: 5' Lunetta (CAT) - 38' Forte (CAT)

GIUGLIANO (4-3-3): Russo, Milan, Del Fabro, Caldore, Vaglica, Zammarini, De Rosa, Prezioso, Esposito, Nepi, D'Agostino . A disp.: Bolletta, Prado, Borello, Njambe, D'Avino, Laezza, Minei, Forciniti, Lops, Balde, Peluso. All: Cudini

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Cicerelli (dal 34' Stoppa); Forte A disp.: Bethers, Allegretto, Raimo, Aloi, Stoppa, Caturano, Corbari, Pieraccini, Jimenez, D'Ausilio. All: Toscano

ARBITRO: Edoardo Mazzoni di Prato

ASSISTENTI: Roberto Meraviglia di Pistoia e Giacomo Bianchi di Pistoia

IV UFFICIALE: Lucio Angelillo di Nola

FVS: Domenico Russo di Torre Annunziata

INDISPONIBILI: Martic

AMMONITI:

RECUPERO:

NOTE: Pomeriggio sereno, campo in buone condizioni con terreno in erba sintetitca, presenti quasi 700 tifosi rossazzurri

Dopo aver riottenuto la vittoria contro il Siracusa, il Catania di Mimmo Toscano cerca continuita' sul campo del Giugliano per mantenere la scia della capolista Salernitana, prossima avversaria al Massimino. In terra campana, il mister calabrese può contare su quasi tutto l'organico a disposizione, eccezion fatta per Martic, e così si schiera in campo con Dini tra i pali, linea difensiva a tre composta da Ierardi, Di Gennaro e Celli, gli esterni saranno Casasola a destra e Donnarumma sul fronte opposto con Quaini e capitan Di Tacchio in mediana. Sulla trequarti Cicerelli e Lunetta agiranno con libertà di manovra per sostenere la prima punta Francesco Forte che torna dal primo minuto dopo aver saltato le ultime due gare. In casa Giugliano mister Cudini opta per un 4-3-3 con gli ex Del Fabro e Zammarini regolarmente in campo.

PRIMO TEMPO

E' Il Giugliano a battere il calcio d'inizio attaccando da destra verso sinistra mentre il Catania indossa la seconda maglia, quella bianca con inserti rossazzurri. E' proprio la squadra di Toscano che prova a dettare i tempi e quando la sfera è in possesso dei padroni di casa, il pressing alto dei rossazzurri ' davvero e asfissiante. Al minuto numero 5 il Catania passa: lancio in profondità per Lunetta che scambia con Forte e avanza verso l'area di rigore e dopo un serie di dribbilng lascia partire un sinistro a giro che si infila nel sette alla destra del portiere avversario. Giugliano 0 Catania 1 e sesta rete in campionato per Gabriel Lunetta. Un minuto dopo occasione per Forte che tutto solo davanti al portiere si fa respingere la conclusione a botta sicura. Catania che, non pago del vantaggio, continua a macinare gioco con un possesso palla ben organizzato e un movimento continuo del trio d'attacco che non da punti di riferimento alla retroguardia avversaria. All'11esimo, sugli sviluppi di un corner, la palla giunge a Celli che mette al centro un cross interessante sul quale Di Tacchio in spaccata non riesce a centrare lo specchio della porta. Un minuto dopo si fanno vedere i padroni di casa con una conclusione di capitan De Rosa che di sinistro calcia, al limite dell'area di rigore, mandando la sfera alta sopra la traversa. Al 17esimo pericoloso il Catania con un calcio di punizione dalla trequarti calciata da Cicerelli che con un tiro a giro impegna il portiere Russo in una respinta non facile per evitare che la palla finisca in rete. Due minuti dopo lo stesso Cicerelli semina il panico in area di rigore e prova un pallonetto che, deviato, va a sbattere sulla parte superiore della traversa. Sul corner successivo il solito Cicerelli mette al centro per Casasola che prova la botta al volo trovando la respinta di un difensore dei padroni di casa. Al 22esimo, considerando le temperature climatiche non ancora proprio autunnali, l'arbitro consente ai 22 in campo di avvicinarsi alle panchine per il cosidetto "Cooling Break" e disetarsi un pò. Al 26esimo, in fase di uscita palla al piede, Celli sbaglia l'appoggio favorendo l'inserimento di Esposito che si presenta tutto solo davanti a Dini ma si fa a respingere la conclusione dall'estremo difensore rossazzurro. Al 31esimo si ferma a terra Emanuele Cicerelli, con successivo intervento dei sanitari che mettono subito del ghiaccio alla gamba sinistro del numero 10 rossazzurro, costretto poi a lasciare il campo per far spazio al numero 11 Matteo Stoppa. Al minuto numero 38 arriva il raddoppio del Catania: lancio dalle retrovie di Donnarumma che trova in area Forte; il numero 32 rossazzurro controlla bene, entra in area e di destro batte il portiere avversario per il raddoppio etneo. Giugliano 0 Catania 2 e terzza rete in campionato per Forte.