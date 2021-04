Foggia-Catania, precedenti: Due vittorie catanesi, l'ultima in Coppa Italia...

Domenica 2 maggio 2021, alle ore 20.30, Foggia e Catania torneranno a sfidarsi allo stadio “Pino Zaccheria” a distanza di quasi tre anni da quella notte agostana. Era il, si giocava il secondo turno della Coppa Italia “maggiore”, con il Catania di mistercol morale alle stelle per via dell’imminente (poi sfumato) ripescaggio in cadetteria. Morale alto che diede smalto e lucentezza ad una formazione ancora priva dei “nuovi” acquisti e ben lontana dall’ipotetico “11 tipo”: Pisseri in porta; Blondett, Lovric e Marchese in difesa; Noce e Barisic “quiniti”, con in mezzo Bucolo, Lodi e Biagianti; in avanti Pozzebon insieme a Rossetti. Formazione sperimentale che, tuttavia, destò un’impressione più che ottima al cospetto di un Foggia iscritto al campionato di Serie B. Fu la notte di gloria di, autore di una doppietta, di, a segno su punizione con un beffardo rasoterra che sorprese la barriera rossonera e il portiere Bizzarri (ex rossazzurro) e di, protagonista di una prestazione maiuscola impreziosita da un assist sublime per Rossetti nell’azione del definitivo 3 a 1 che qualificò gli etnei al terzo turno della competizione.Numeri alla mano la sfida in programma domenica sera sarà la ventunesima disputata in casa dei rossoneri di Puglia. Nella storia dei viaggi dell'Elefante in casa dei satanelli c'è spazio anche per tre gare disputate in Serie A, concluse con altrettanti vittorie dei padroni di casa: doppio 1 a 0 nelle stagione 1964-65 e 1970-71, netto 3 a 0 nel 1965-66, anno quest'utlimo che concluse l'eppopea in massima serie targata Marcoccio-Di Bella. Il bilancio sorride largamente alla formazione di casa,, l’ultima delle quali il: rotondo 3 a 0 firmato dalle reti di Floriano, Iemmello ed Agnelli. Qualche mese più tardi, il, risale l’ultimo deifra le due formazioni, sempre in terza serie. Quel giorno gli etnei di mister Pino Rigoli bloccarono i satanelli di Giovannino Stroppa sullo 0-0, grazie anche a diversi interventi prodigiosi di Matteo Pisseri. Al di là dell’ottima prestazione del portiere emiliano – così come avvenuto nel 2015-16 con la maglia del Monopoli, quando parò due calci di rigore ai rossoneri – il Catania sfiorò il clamoroso colpaccio con un’acrobatica rovesciata diche, in solo colpo, colpì due legni della porta pugliese, traversa e palo, con il pallone che rimbalzò sulla linea bianca senza però varcarla completamente.Il bilancio dei precedenti dal 1946 è completato da. L’ultimo, in ordine di tempo, è il 3 a 1 descritto nel paragrafo in alto. Il primo, invece, è datato 13 settembre 1981 : 1-0 in virtù di una conclusione di‘sporcata’ dalla deviazione decisiva del difensore foggiano Piero Bianco. Successo etneo blindato dalle grandi parate di Antonino Dal Poggetto. Nel computo delle sfide in Puglia bisogna annoverare una gara tra il Foggia e la Società Sportiva Catania (vittoria rossonera per 3 a 1, in Serie B) e tre tra i pugliesi e l’Associazione Fascista Calcio Catania (due pareggi e una vittoria per i siciliani, quest’ultima conseguita il 14 dicembre 1941 grazie alla rete dell'attaccante Renato Miglioli).Nel dettaglio il quadro completo delle gare disputate in terra pugliese:1935-36: Foggia-S.S. Catania 3-1 (Serie B)1937-38: Foggia-A.F.C. Catania 1-1 (Serie C)1940-41: Foggia-A.F.C. Catania 0-0 (Serie C)1941-42: Foggia-A.F.C. Catania 0-1 (Serie C)---1948-49: Foggia-Catania 1-1 (Serie C)1963-64: Foggia Incedit-Catania 2-1 (Coppa Italia)1964-65: Foggia-Catania 1-0 (Serie A)1965-66: Foggia-Catania 3-0 (Serie A)1967-68: Foggia-Catania 1-0 (Serie B)1968-69: Foggia-Catania 1-0 (Serie B)1969-70: Foggia-Catania 0-0 (Serie B)1970-71: Foggia-Catania 1-0 (Serie A)1971-72: Foggia-Catania 4-1 (Serie B)1972-73: Foggia-Catania 1-0 (Serie B)1975-76: Foggia-Catania 0-0 (Serie B)1979-80: Foggia-Catania 2-0 (Serie C)1980-81: Foggia-Catania 0-0 (Serie B)1981-82: Foggia-Catania 0-1 (Serie B)1982-83: Foggia-Catania 0-0 (Serie B)1987-88: Foggia-Catania 2-1 (Serie C1)1988-89: Foggia-Catania 0-0 (Serie C1)2015-16: Foggia-Catania 3-0 (Lega Pro)2016-17: Foggia-Catania 0-0 (Lega Pro)2018-19: Foggia-Catania 1-3 (Coppa Italia)VITTORIE FOGGIA: 11VITTORIE CATANIA: 2PAREGGI: 7RETI FOGGIA: 23RETI CATANIA: 8