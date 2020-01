Focus sul prossimo avversario: la Virtus Francavilla

Alla ripresa del campionato il Catania di Lucarelli sarà impegnato sul campo della Virtus Francavilla. Si giocherà domenica 12 gennaio per la ventunesima giornata (seconda di ritorno) del Girone C della Serie C. Allo stadio "Giovanni Paolo II" il calcio d’inizio sarà alle 15.I pugliesi occupano la quattordicesima posizione in classifica con 22 punti: 5 sono i successi, 7 i pareggi, altrettante le sconfitte.Tra le mura amiche hanno avuto la meglio di Bari (1-0), Cavese (1-0) e Vibonese (6-2); pari con Reggina, Casertana e Rende con il punteggio di 1-1; k.o. contro Ternana (1-2), Teramo (0-2) e Potenza (3-4).In trasferta hanno collezionato 2 vittorie, con Avellino e Bisceglie per 1-0; 4 pareggi, contro Paganese (2-2), Picerno (0-0), Rieti (1-1) e Sicula Leonzio e altrettante sconfitte: al "Massimino", per 2-1, nella gara di andata, a Catanzaro (3-1) all’ottava giornata, a Monopoli (3-0) e a Viterbo (2-1), contro i padroni di casa della Viterbese, nell’ultimo turno prima della sosta natalizia.I gol segnati dai biancazzurri sono 24, 27 quelli subiti. In casa i gol fatti sono 15 (2 in più dei rossazzurri al "Massimino"), quelli al passivo 13.I marcatori: Pérez e Vázquez (7), Albertini e Mastropietro (2), Bovo, Caporale, Gigliotti, Marino, Marozzi e Puntoriere (1).A guidare la Virtus è, al suo secondo campionato in Puglia. Nel precedente subentrò a Zavettieri, esonerato il 5 novembre 2018.Tra i pali, 12 presenze e 16 reti al passivo per il veneto, 21 anni, cresciuto nei settori giovanili di Vicenza e Sassuolo; 8 gare disputate, invece, perFra i centrali di difesa figura, classe 1995, di proprietà del Cosenza. Lo scorso anno ha collezionato appena due presenze nel campionato cadetto con la maglia rossoblù, prima di passare al Francavilla nel mercato invernale, con il quale è sceso in campo 17 volte. Tra gli esterni vi sono, al Catania nella stagione 2015/2016 e poi passato al Parma e al Pordenone. È giunto in biancazzurro nel gennaio del 2019, da svincolato, collezionando 19 presenze, tra campionato e play off, e un gol; e il capitano, classe '94, da due stagioni alla Virtus.Sulla mediana ci sono:, 33 anni, veneto, ex di Palermo, Salernitana e Vicenza, dalla quale è arrivato lo scorso luglio. Sin qui 15 presenze, una rete e 3 assist; e, arrivato dal Rende a gennaio del 2018. Nell’attuale torneo ha giocato 17 incontri e messo a segno un gol; dal Ligorna (Serie D) è arrivato il primo acquisto del mercato di gennaio, il ventenne, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli.Nel reparto offensivo i pugliesi possono contare su:, argentino di 26 anni arrivato in estate dal Siracusa che a sua volta lo aveva prelevato dal Troina. Finora ha realizzato 7 gol ed è il miglior marcatore della sua squadra insieme all’italo-argentino, che ha giocato con Cittadella, Ascoli e Cosenza. La seconda parte della passata stagione ha giocato con il Piacenza (nessun gol in 16 gare), disputando la finale play off.3-5-2Poluzzi (Costa);Tiritiello, Caporale, Delvino (Marino, Sparandeo);Albertini (Di Cosmo), Bovo, Gigliotti (Mastropietro), Zenuni, Nunzella;Pérez (Puntoriere), Vázquez.