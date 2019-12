Focus sul prossimo avversario: il Teramo

Dopo la sconfitta nel recupero con la Paganese, il Catania affronterà la seconda trasferta di fila. Domenica 15 dicembre andrà a far visita al Teramo, in occasione dell’ultima giornata del girone di andata. Allo stadio "Gaetano Bonolis" si giocherà alle 15.I biancorossi sono undicesimi in classifica con 24 punti, 3 in meno dei rossazzurri: 6 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitte.Tra le mura amiche sono state battute Cavese (2-0), Sicula Leonzio (2-0), Paganese (2-1), Casertana (4-3) e Bisceglie (1-0); pari con Viterbese, Rieti e Ternana, tutti con il punteggio di 1-1; l’unica a passare è stata la Reggina (0-3), lo scorso 1 dicembre.Fuori casa un solo successo per gli abruzzesi, sul campo della Virtus Francavilla (0-2), all’undicesima giornata. Pareggi a Rende e Bari per 1-1 e a reti bianche nell’ultimo turno contro la Vibonese; i k.o. esterni sono 5: con Catanzaro (2-1), Avellino (2-0), Monopoli (2-0), Potenza (1-0) e Picerno (3-1).I diavoli hanno realizzato 20 reti, 22 sono quelle subite. In casa 14 sono i gol all’attivo, 10 quelli al passivo.Marcatori: Bombagi (5), Magnaghi (4), Cianci, Costa Ferreira, Ilari, Mungo (2), Cancellotti, Martignago (1). Autogol a favore: Celiento (Catanzaro, alla prima giornata).Il Teramo è allenato da, già tecnico di Palermo e Pordenone.In porta c’èIn difesa c’è, classe '99, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Sassuolo. Fin qui 17 le gare di campionato disputate; il terzino destro, 27 anni, è andato a segno nella gara con il Bari.Il capitano della squadra è il centrocampista, che nel campionato 2017/2018 ha vinto il Girone C con la maglia del Lecce (36 presenze). Sulla trequarti giostra il miglior realizzatore dei biancorossi, l’ex rossazzurro, 5 reti in 17 gare. L’ex Lecce,, arrivato in Abruzzo proprio dalla società giallorossa, è a quota 2 gol in campionato in 14 partite.La punta centrale è, autore di 4 reti ed ex Atalanta.4-3-2-1Tomei;Cancellotti, Piacentini, Cristini (Iotti), Tentardini (Di Matteo);Costa Ferreira (Mungo), Arrigoni, Ilari (Santoro);Martignago (Mungo), Bombagi;Magnaghi (Cianci).